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O Manchester United planeja uma contratação surpreendente de Mateus Fernandes, do West Ham, enquanto Morgan Rogers é apontado como o "principal sucessor de Bruno Fernandes na camisa 10"
O United reacende o interesse pela estrela do West Ham
O United está avaliando uma possível contratação de Fernandes neste verão, buscando tirar proveito da situação precária do West Ham na Premier League. O meio-campista português de 21 anos tem sido um dos poucos destaques em uma temporada difícil para o clube londrino, e o United intensificou o acompanhamento do jogador nas últimas semanas. De acordo com o The Telegraph, já ocorreram discussões internas sobre uma proposta formal caso o West Ham seja rebaixado.
A diretoria de Old Trafford optou por não contratar Fernandes no verão passado, quando o Southampton foi rebaixado, permitindo que o West Ham fechasse o negócio por 38 milhões de libras. No entanto, seu progresso “incrível” — como descrito pelo técnico da seleção portuguesa, Roberto Martinez — forçou o United a reconsiderar. Tendo recentemente conquistado uma vaga na seleção principal de Portugal, o ex-jovem jogador do Sporting CP é agora considerado um dos talentos versáteis mais empolgantes da divisão.
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A busca pelo próximo Bruno Fernandes
Além do interesse no jogador do West Ham, o jornal The Telegraph afirma que o United também está preparando uma proposta para contratar Rogers. O versátil atacante foi apontado como o sucessor a longo prazo do capitão do clube, Bruno Fernandes, na posição de camisa 10. A capacidade de Rogers de atuar também pela ala esquerda o torna uma opção duplamente atraente para uma equipe que busca adicionar dinamismo às suas transições ofensivas.
Embora o clube queira que seu capitão permaneça no Teatro dos Sonhos, Bruno Fernandes possui uma cláusula de rescisão em seu contrato atual, deixando seu futuro um pouco incerto. Ao mirar em Rogers, o United está se preparando para um futuro sem seu talismã e, ao mesmo tempo, garantindo concorrência imediata. A classificação para a Liga dos Campeões proporcionou o impulso financeiro e competitivo necessário para buscar alvos nacionais de tão alto calibre.
A saída em massa do meio-campo abre caminho para as novas contratações
A busca por Mateus Fernandes e Rogers ocorre em meio a uma significativa renovação do elenco atual. Casemiro deixará o clube como jogador sem contrato neste verão, enquanto Manuel Ugarte foi colocado na lista de transferências, já que o clube busca recuperar recursos e reformular o perfil do seu meio-campo. Com apenas Kobbie Mainoo — que recentemente assinou um novo e lucrativo contrato de longo prazo — considerado parte intocável do projeto futuro, o United está em busca de pelo menos dois meio-campistas experientes para complementar o desenvolvimento do jogador da seleção inglesa.
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Uma lista de candidatos de elite repleta de nomes
O departamento de contratações do United está analisando uma extensa lista de nomes para formar a dupla com Mainoo na próxima temporada. Aurelien Tchouameni, do Real Madrid, continua sendo um alvo de sonho, enquanto Adam Wharton, a revelação do Crystal Palace, também está sendo acompanhado. Embora Wharton seja visto por alguns como muito semelhante a Mainoo em termos de estilo, ele continua sendo uma opção se o preço for justo. O United também enfrenta forte concorrência do Manchester City por Elliot Anderson, do Nottingham Forest.
Sandro Tonali, do Newcastle United, é outro nome que se encaixa no perfil desejado pelo clube, embora uma contratação do italiano representasse um grande choque no mercado. Espera-se que o West Ham exija um lucro significativo sobre o valor total pago por Mateus Fernandes, mas a situação pode se complicar se o time cair para a Championship. Para Fernandes, a chance de se juntar ao seu “ídolo” e homônimo Bruno em Old Trafford pode ser tentadora demais para recusar.