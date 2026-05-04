O United está avaliando uma possível contratação de Fernandes neste verão, buscando tirar proveito da situação precária do West Ham na Premier League. O meio-campista português de 21 anos tem sido um dos poucos destaques em uma temporada difícil para o clube londrino, e o United intensificou o acompanhamento do jogador nas últimas semanas. De acordo com o The Telegraph, já ocorreram discussões internas sobre uma proposta formal caso o West Ham seja rebaixado.

A diretoria de Old Trafford optou por não contratar Fernandes no verão passado, quando o Southampton foi rebaixado, permitindo que o West Ham fechasse o negócio por 38 milhões de libras. No entanto, seu progresso “incrível” — como descrito pelo técnico da seleção portuguesa, Roberto Martinez — forçou o United a reconsiderar. Tendo recentemente conquistado uma vaga na seleção principal de Portugal, o ex-jovem jogador do Sporting CP é agora considerado um dos talentos versáteis mais empolgantes da divisão.