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O Manchester United planeja uma contratação relâmpago de uma estrela do Real Madrid para reforçar uma posição prioritária
A reformulação do meio-campo torna-se a principal prioridade
Depois de ter se concentrado fortemente no setor ofensivo e na posição de goleiro nas janelas de transferências anteriores, o Manchester United voltou sua atenção para o meio-campo. O clube está realizando uma busca exaustiva por talentos para revitalizar um meio-campo que tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade, apesar do surgimento de jovens promessas como Kobbie Mainoo.
Entre os nomes que supostamente estão sendo monitorados estão Elliot Anderson, do Nottingham Forest, Carlos Baleba, do Brighton, e Adam Wharton, do Crystal Palace. Com a saída de Casemiro no final da temporada, a contratação de um novo especialista na posição 6 tornou-se uma prioridade máxima para a diretoria do United.
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Estrela do Real Madrid volta a ser alvo de interesse
O United também está olhando para além das fronteiras. De acordo com a BBC, Aurelien Tchouameni, do Real Madrid, surgiu como um nome de destaque na lista de alvos internacionais que o clube está acompanhando para resolver sua principal preocupação neste verão.
A busca por Tchouameni não é novidade para os dirigentes em Carrington. O United demonstrou grande interesse no jogador de 26 anos quando ele deixou o Mônaco em 2022, mas o meio-campista acabou optando pelos holofotes do Bernabéu. Desde então, ele se tornou um dos volantes mais eficazes do futebol mundial, somando 191 partidas e marcando sete gols pelo gigante espanhol.
O Real Madrid está interessado em renovar o contrato atual de Tchouameni, que vai até 2028. No entanto, após uma temporada que parece destinada a terminar sem títulos importantes, há um sentimento de que um verão de mudanças significativas está chegando ao Bernabéu. Caso o United apresente uma oferta substancial, o Madrid pode se sentir tentado a autorizar a venda para financiar seus próprios planos de reconstrução sob o comando de Florentino Pérez.
Carrick ganha impulso para o retorno à Liga dos Campeões
Esses rumores de transferência surgem num momento em que Michael Carrick continua a conduzir o United rumo a um final de temporada bem-sucedido. Após uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Chelsea em Stamford Bridge, o United está prestes a garantir o retorno à Liga dos Campeões. Essa classificação é considerada fundamental para o poder de atração do clube no mercado de transferências, especialmente ao tentar contratar jogadores de clubes do porte do Real Madrid.
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Orçamento salarial aprovado para contratações de peso
O United também está trabalhando arduamente nos bastidores para garantir que tenha flexibilidade financeira para concretizar uma negociação dessa magnitude. As saídas previstas de jogadores com altos salários, como Casemiro e Jadon Sancho, vão reduzir significativamente a folha salarial. Além disso, o clube aguarda para ver se o Barcelona exercerá sua opção de € 30 milhões para contratar Marcus Rashford antes do prazo final em meados de junho, o que proporcionaria mais um impulso ao orçamento para transferências.
Com um caminho livre para a Liga dos Campeões e uma necessidade desesperada de uma presença de classe mundial no meio-campo, a contratação de Tchouameni confirmaria a intenção do United de competir novamente no mais alto nível. Embora o francês continue sendo uma peça-chave do time de Madrid por enquanto, o fascínio de ser o ponto central da nova era em Old Trafford pode se revelar uma proposta tentadora se os dois clubes chegarem a um acordo sobre o valor da transferência.