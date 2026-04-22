O Manchester United planeja uma contratação relâmpago de uma estrela do Real Madrid para reforçar uma posição prioritária

O United também está olhando para além das fronteiras. De acordo com a BBC, Aurelien Tchouameni, do Real Madrid, surgiu como um nome de destaque na lista de alvos internacionais que o clube está acompanhando para resolver sua principal preocupação neste verão.

A busca por Tchouameni não é novidade para os dirigentes em Carrington. O United demonstrou grande interesse no jogador de 26 anos quando ele deixou o Mônaco em 2022, mas o meio-campista acabou optando pelos holofotes do Bernabéu. Desde então, ele se tornou um dos volantes mais eficazes do futebol mundial, somando 191 partidas e marcando sete gols pelo gigante espanhol.

O Real Madrid está interessado em renovar o contrato atual de Tchouameni, que vai até 2028. No entanto, após uma temporada que parece destinada a terminar sem títulos importantes, há um sentimento de que um verão de mudanças significativas está chegando ao Bernabéu. Caso o United apresente uma oferta substancial, o Madrid pode se sentir tentado a autorizar a venda para financiar seus próprios planos de reconstrução sob o comando de Florentino Pérez.