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O Manchester United planeja contratar zagueiro do Leicester após o rebaixamento para a League One
Os Red Devils buscam reforços para a defesa
O United tem sido um dos clubes mais ativos na atual janela de transferências, tendo já investido mais de 80 milhões de libras para garantir a dupla de meio-campistas formada por Andrey Santos e Youri Tielemans. Além dessas contratações de grande destaque, o clube também contratou o goleiro Karl Darlow em uma transferência sem custos do rival Leeds. No entanto, Carrick estaria longe de ter encerrado as negociações, com os olhos voltados para um jogador da lateral esquerda, outro meio-campista e um segundo atacante para completar suas opções em Old Trafford.
A necessidade de um novo zagueiro central tornou-se uma prioridade devido a uma crescente crise de disponibilidade no coração da defesa. Atualmente, Matthijs de Ligt continua afastado dos gramados enquanto se recupera de uma lesão persistente nas costas, enquanto Lisandro Martínez deve chegar mais tarde a Carrington após suas atuações pela Argentina na final da Copa do Mundo. Isso deixa Carrick com apenas o veterano Harry Maguire e os jovens inexperientes Leny Yoro e Ayden Heaven como suas principais opções entre os titulares para os próximos jogos.
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Na busca pela jovem promessa do Leicester City
Para resolver essas preocupações com a profundidade do elenco, o United identificou Nelson como seu principal alvo. De acordo com reportagens do Daily Mail, o zagueiro de 22 anos comunicou ao Leicester City seu desejo de deixar o King Power Stadium neste verão. Jogador muito bem conceituado, formado na base dos Foxes, Nelson foi um raio de esperança em uma temporada sombria para o clube, disputando 27 partidas enquanto o Leicester sofria a humilhação de dois rebaixamentos consecutivos, o que levou o time à terceira divisão do futebol inglês.
Apesar das dificuldades coletivas do Leicester, a cotação individual de Nelson continua alta em toda a Europa. O West Ham United manifestou forte interesse no jogador da seleção sub-20 da Inglaterra, enquanto os times europeus Torino e Borussia Mönchengladbach já tiveram ofertas formais rejeitadas pelo jogador de 6 pés 5 polegadas. O interesse do United representa um salto significativo para o jovem, que está empenhado em manter sua evolução no mais alto nível, em vez de cair para a League One na próxima temporada nacional.
Uma avaliação que bateu todos os recordes
Conseguir a contratação de Nelson não será uma tarefa fácil para os Red Devils, já que o Leicester, segundo relatos, mantém firme sua avaliação de 10 milhões de libras. Caso a transferência se concretize por esse valor, Nelson se tornaria o terceiro jogador mais caro da história da League One. Resta saber se a equipe de contratações do United acredita que o valor pedido representa o valor justo de mercado ou se tentará negociar um valor menor, dada a posição de barganha enfraquecida dos Foxes após seu recente rebaixamento.
O zagueiro oferece mais do que apenas altura e domínio aéreo; sua versatilidade é um grande trunfo para o esquema tático de Carrick. Nelson se sente igualmente à vontade atuando como lateral-esquerdo, uma posição em que o United tem se mostrado vulnerável nos últimos meses. Embora Luke Shaw tenha conseguido se manter em forma durante toda a temporada anterior, seu histórico de lesões de longa duração continua sendo um motivo de preocupação para a equipe médica. Além disso, a contratação de Patrick Dorgu por Ruben Amorim parece ter sido planejada para uma função mais avançada, em vez de uma posição defensiva tradicional.
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Preparando-se para a Liga dos Campeões
Motivado pelo retorno à Liga dos Campeões e pela necessidade de lidar com a sobrecarga de jogos, o United busca reforçar a profundidade do elenco com a contratação de Nelson, do Leicester, que tem apenas 12 meses restantes de contrato, para oferecer uma opção versátil e evitar crises de lesões como as do passado. À medida que os preparativos para a pré-temporada continuam após o amistoso contra o Wrexham em Helsinque, espera-se que as negociações pelo jogador formado nas categorias de base se intensifiquem, com o United ansioso para garantir sua quarta grande contratação do verão antes do fechamento da janela de transferências.
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