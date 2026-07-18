O Manchester United planeja contratar zagueiro do Leicester após o rebaixamento para a League One

Conseguir a contratação de Nelson não será uma tarefa fácil para os Red Devils, já que o Leicester, segundo relatos, mantém firme sua avaliação de 10 milhões de libras. Caso a transferência se concretize por esse valor, Nelson se tornaria o terceiro jogador mais caro da história da League One. Resta saber se a equipe de contratações do United acredita que o valor pedido representa o valor justo de mercado ou se tentará negociar um valor menor, dada a posição de barganha enfraquecida dos Foxes após seu recente rebaixamento.

O zagueiro oferece mais do que apenas altura e domínio aéreo; sua versatilidade é um grande trunfo para o esquema tático de Carrick. Nelson se sente igualmente à vontade atuando como lateral-esquerdo, uma posição em que o United tem se mostrado vulnerável nos últimos meses. Embora Luke Shaw tenha conseguido se manter em forma durante toda a temporada anterior, seu histórico de lesões de longa duração continua sendo um motivo de preocupação para a equipe médica. Além disso, a contratação de Patrick Dorgu por Ruben Amorim parece ter sido planejada para uma função mais avançada, em vez de uma posição defensiva tradicional.