O Manchester United não tem planos de reintegrar Marcus Rashford em meio às dúvidas sobre sua transferência definitiva para o Barcelona

A diretoria do United deixou claro que não tem planos de trazer Rashford de volta ao clube na próxima temporada, segundo o jornal The Sun. O atacante, que atualmente está emprestado ao Barcelona por uma temporada, continua sendo considerado excedente no United, apesar de uma recente publicação nas redes sociais que gerou especulações entre os torcedores sobre um possível retorno ao clube.

Na terça-feira, a conta do Rashford no X retuitou uma postagem da conta oficial do United sobre o retorno do time à Liga dos Campeões, acrescentando uma mensagem de “Parabéns” com um emoji de coração. Foi sua primeira interação digital com o clube em quase um ano, mas isso não mudou a posição do clube em relação ao seu futuro. O United está ansioso para tirar seu salário significativo das contas, que deve subir para £ 325.000 por semana em julho, após a classificação bem-sucedida para a Liga dos Campeões.







