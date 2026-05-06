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O Manchester United não tem planos de reintegrar Marcus Rashford em meio às dúvidas sobre sua transferência definitiva para o Barcelona
A saída definitiva continua sendo a prioridade
A diretoria do United deixou claro que não tem planos de trazer Rashford de volta ao clube na próxima temporada, segundo o jornal The Sun. O atacante, que atualmente está emprestado ao Barcelona por uma temporada, continua sendo considerado excedente no United, apesar de uma recente publicação nas redes sociais que gerou especulações entre os torcedores sobre um possível retorno ao clube.
Na terça-feira, a conta do Rashford no X retuitou uma postagem da conta oficial do United sobre o retorno do time à Liga dos Campeões, acrescentando uma mensagem de “Parabéns” com um emoji de coração. Foi sua primeira interação digital com o clube em quase um ano, mas isso não mudou a posição do clube em relação ao seu futuro. O United está ansioso para tirar seu salário significativo das contas, que deve subir para £ 325.000 por semana em julho, após a classificação bem-sucedida para a Liga dos Campeões.
- AFP
Incerteza em torno das transferências do Barcelona
A situação se complica devido às crescentes dúvidas sobre se o Barcelona tornará definitiva a contratação do jogador da seleção inglesa. O gigante catalão tem a opção de comprar o jogador de 28 anos por 26 milhões de libras, mas ainda não se comprometeu com o negócio. Rashford marcou 13 gols em 46 partidas no Camp Nou, mas seu desempenho caiu significativamente na reta final da temporada.
O atacante não foi titular em nenhuma das últimas cinco partidas do Barça e teve dificuldades durante a derrota nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Atlético de Madrid. O Barcelona tem até 15 de junho para exercer a cláusula de compra. Embora o próprio Rashford seja, em particular, contra o retorno a Manchester e tenha mudado sua marca nas redes sociais para “MR14” para se alinhar com seu número no elenco do Barcelona, a falta de uma decisão definitiva da Espanha deixa seu futuro incerto.
Carrick mantém silêncio sobre o futuro
O técnico do United, Michael Carrick, tem se mostrado cauteloso em não revelar muito sobre o futuro do jogador em Old Trafford. Rashford não joga pelos Red Devils desde dezembro de 2024, e sua relação com o clube tornou-se cada vez mais tensa depois que ele foi colocado no “grupo de risco” durante a pré-temporada e, posteriormente, perdeu a camisa número 10, que passou para Matheus Cunha.
Ao abordar as especulações no mês passado, Carrick disse: “Acho apenas que há decisões a serem tomadas no devido tempo sobre certas coisas e, obviamente, Marcus está nessa situação. Mas, neste momento, nada foi decidido. E será, porque tem que ser em algum momento. Mas, nesta fase, não há nada a dizer.”
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Foco na Copa do Mundo e logística da pré-temporada
Apesar das dificuldades que vem enfrentando no clube, Rashford está na disputa por uma vaga na seleção inglesa de Thomas Tuchel para a próxima Copa do Mundo. Ele é considerado um dos principais especialistas na ala esquerda à disposição dos Três Leões, ao lado de Anthony Gordon, do Newcastle. Sua participação no torneio pode adiar ainda mais a definição de seu futuro no clube, já que os jogadores têm direito a um descanso obrigatório de três semanas após o serviço internacional. Caso a Inglaterra avance para as fases eliminatórias, não se espera que Rashford retorne aos treinos de pré-temporada antes do início de agosto. Esse cronograma cria uma dor de cabeça para o United caso uma transferência não seja garantida no início da janela de transferências de verão.