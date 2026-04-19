O Manchester United “não quer negociar” Marcus Rashford, e sua posição em relação à transferência foi deixada clara para o Barcelona em um aviso de Old Trafford: “ele volta para cá”

O United deixou sua posição perfeitamente clara para o Barcelona em relação a Rashford, com o gigante da Premier League insistindo que “não quer negociar” uma transferência definitiva do atacante por 30 milhões de euros.

De acordo com Fabrizio Romano, a postura do United é descrita como firme, com a mensagem enviada de volta à Catalunha de que o jogador está efetivamente “de volta”, cabendo à INEOS decidir o que acontecerá com seu futuro a partir de agora.