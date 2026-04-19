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O Manchester United “não quer negociar” Marcus Rashford, e sua posição em relação à transferência foi deixada clara para o Barcelona em um aviso de Old Trafford: “ele volta para cá”
Os Red Devils fecharam as portas ao Barça
O United deixou sua posição perfeitamente clara para o Barcelona em relação a Rashford, com o gigante da Premier League insistindo que “não quer negociar” uma transferência definitiva do atacante por 30 milhões de euros.
De acordo com Fabrizio Romano, a postura do United é descrita como firme, com a mensagem enviada de volta à Catalunha de que o jogador está efetivamente “de volta”, cabendo à INEOS decidir o que acontecerá com seu futuro a partir de agora.
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Dificuldades financeiras para os blaugranas
Mesmo que o United estivesse disposto a negociar, as atuais restrições financeiras do Barcelona ainda tornariam uma negociação envolvendo Rashford extremamente complicada.
O clube catalão continua operando sob os rígidos limites salariais da La Liga e precisaria autorizar saídas significativas de seus próprios jogadores antes de poder sequer sonhar em atender à avaliação do United pelo atacante.
O United está bem ciente da situação fiscal do Barça e acredita que sua postura firme de “não está à venda” forçará rapidamente o gigante espanhol a procurar outras opções.
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A Juventus entra na disputa por Rashford
A incerteza em torno da situação de Rashford chamou a atenção de vários grandes clubes europeus, com a Juventus surgindo agora como uma forte candidata à sua contratação. O gigante italiano busca renovar suas opções de ataque após uma campanha decepcionante tanto no campeonato nacional quanto na Europa.
Os Bianconeri estariam em busca de jogadores internacionais de alto calibre para ajudá-los a retornar ao topo da Série A. A versatilidade tática e a experiência de Rashford no mais alto nível são vistas como atributos ideais para uma Juventus que tem enfrentado dificuldades para manter a consistência no terço final do campo nesta temporada.
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E agora?
Por enquanto, Rashford continuará focado em suas responsabilidades no Barça, que lidera a La Liga com nove pontos de vantagem. A equipe de Hansi Flick pode dar mais um grande passo rumo ao seu segundo título consecutivo com uma vitória na próxima partida contra o Celta de Vigo, na quarta-feira.