A posição de goleiro terá uma cara bem diferente na próxima temporada. Altay Bayindir começou a campanha, disputando seis partidas da Premier League, mas acabou ficando no banco e deve deixar o clube no meio do ano. Após sua chegada por € 21 milhões do Royal Antwerp, Senne Lammens conquistou a vaga de titular, disputando 30 partidas do campeonato e se estabelecendo como a primeira opção indiscutível. No entanto, o clube está aberto a contratar um novo goleiro durante a janela de transferências de verão. Garantir um substituto de alta qualidade para Lammens é uma prioridade para a equipe de recrutamento, à medida que o clube se prepara para montar um elenco capaz de competir em seu retorno à Liga dos Campeões.