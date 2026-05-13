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O Manchester United não planeja reintegrar André Onana ao elenco neste verão - mas enfrenta uma grande dificuldade para encontrar um clube interessado em uma transferência definitiva
Onana foi considerado dispensável
Fontes informaram à ESPN que o United não planeja incluir Onana em seu elenco na próxima temporada. O goleiro camaronês, que chegou ao clube em 2023 em uma transferência de 44 milhões de libras vindo do Inter, passou a atual temporada emprestado ao Trabzonspor, clube ao qual se juntou em setembro. Durante sua passagem por Old Trafford, Onana disputou 102 partidas, sofreu 150 gols e não sofreu gols em 24 jogos, além de ter conquistado uma FA Cup. O jogador de 30 anos tinha esperanças de retornar para disputar a vaga de titular, mas agora o clube deve começar a procurar interessados antes que seu contrato expire em junho de 2028.
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Reorganização da defesa está prevista
A posição de goleiro terá uma cara bem diferente na próxima temporada. Altay Bayindir começou a campanha, disputando seis partidas da Premier League, mas acabou ficando no banco e deve deixar o clube no meio do ano. Após sua chegada por € 21 milhões do Royal Antwerp, Senne Lammens conquistou a vaga de titular, disputando 30 partidas do campeonato e se estabelecendo como a primeira opção indiscutível. No entanto, o clube está aberto a contratar um novo goleiro durante a janela de transferências de verão. Garantir um substituto de alta qualidade para Lammens é uma prioridade para a equipe de recrutamento, à medida que o clube se prepara para montar um elenco capaz de competir em seu retorno à Liga dos Campeões.
O obstáculo financeiro de uma mudança definitiva
Embora o United esteja disposto a se desfazer do jogador de 30 anos, o clube pode enfrentar dificuldades para vendê-lo devido ao seu salário. Encontrar um clube disposto a arcar com seus ganhos continua sendo um grande desafio. Seu salário foi reduzido na última temporada depois que o clube não conseguiu se classificar para as competições europeias, o que ajudou a facilitar sua transferência por empréstimo. No entanto, espera-se que seu salário aumente novamente, em linha com o restante do elenco, após o United ter garantido a classificação para a Liga dos Campeões. Os possíveis interessados podem considerar as novas exigências salariais proibitivas, o que poderia forçar uma transferência subsidiada.
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Um novo começo aguarda Old Trafford
Olhando para o futuro, o United precisa resolver urgentemente esse dilema salarial para reduzir efetivamente sua folha de pagamento. À medida que os possíveis interessados avaliam o substancial pacote financeiro, o clube provavelmente precisará fazer concessões quanto ao valor da transferência. Em última análise, contratar um substituto de confiança para Lammens continua sendo fundamental para enfrentar com sucesso a exigente agenda europeia que se aproxima.