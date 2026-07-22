O Manchester United não desiste de Aurélien Tchouameni, e os Red Devils fazem uma nova proposta pelo meio-campista do Real Madrid

Embora o United continue otimista, a situação se complica pelo fato de que, segundo relatos, Tchouameni já teria se comprometido com o futuro no Los Blancos. Embora ainda não haja um anúncio oficial do clube, acredita-se amplamente que o meio-campista tenha concordado com uma renovação de contrato que o manteria em Madri até 2031, segundo o Mundo Deportivo. Esse compromisso de longo prazo tinha como objetivo afastar os interessados da Premier League, mas parece que o United está disposto a testar a determinação do Real Madrid, independentemente da documentação.

O interesse do United em contratar Tchouameni também foi reacendido à medida que dúvidas pairavam sobre seu futuro após sua recente crise no clube. A turbulência teve origem em uma briga física de grande repercussão com o companheiro de equipe Federico Valverde durante um treino em maio passado, antes do El Clásico, que deixou Valverde precisando de tratamento hospitalar devido a lesões faciais. Embora o Real Madrid tenha iniciado um processo disciplinar interno e tenham surgido intensas especulações sobre uma possível transferência, os dois jogadores esclareceram a situação posteriormente, levando o clube a acalmar os rumores de saída ao garantir o futuro do francês por meio de uma extensão de contrato até 2031.