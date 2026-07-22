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O Manchester United não desiste de Aurélien Tchouameni, e os Red Devils fazem uma nova proposta pelo meio-campista do Real Madrid
Os Red Devils de olho na estrela do Real Madrid
O United se recusa a desistir do sonho de contratar Tchouameni, com relatos indicando que o clube voltou a entrar em contato com o Real Madrid. O gigante da Premier League é admirador de longa data do meio-campista de 26 anos e, segundo informações, não se deixou abalar pelos recentes desdobramentos relativos ao futuro do jogador no Santiago Bernabéu. Acredita-se que os dirigentes do Old Trafford tenham feito uma nova consulta para entender as condições necessárias para trazer o ex-jogador do Mônaco para a Inglaterra.
O interesse de Manchester não é novidade, já que o clube vem acompanhando a evolução de Tchouameni desde seus tempos na Ligue 1. No entanto, a urgência aumentou, já que o United busca um sucessor definitivo para Casemiro, que também chegou da capital espanhola e concluiu hoje sua transferência para o Inter de Miami. De acordo com reportagens, especificamente do jornal The Sun, o United vê o francês como o perfil ideal para ancorar seu meio-campo nos próximos anos, proporcionando a presença física e a qualidade técnica que atualmente faltam na função de volante.
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A situação contratual complica as coisas
Embora o United continue otimista, a situação se complica pelo fato de que, segundo relatos, Tchouameni já teria se comprometido com o futuro no Los Blancos. Embora ainda não haja um anúncio oficial do clube, acredita-se amplamente que o meio-campista tenha concordado com uma renovação de contrato que o manteria em Madri até 2031, segundo o Mundo Deportivo. Esse compromisso de longo prazo tinha como objetivo afastar os interessados da Premier League, mas parece que o United está disposto a testar a determinação do Real Madrid, independentemente da documentação.
O interesse do United em contratar Tchouameni também foi reacendido à medida que dúvidas pairavam sobre seu futuro após sua recente crise no clube. A turbulência teve origem em uma briga física de grande repercussão com o companheiro de equipe Federico Valverde durante um treino em maio passado, antes do El Clásico, que deixou Valverde precisando de tratamento hospitalar devido a lesões faciais. Embora o Real Madrid tenha iniciado um processo disciplinar interno e tenham surgido intensas especulações sobre uma possível transferência, os dois jogadores esclareceram a situação posteriormente, levando o clube a acalmar os rumores de saída ao garantir o futuro do francês por meio de uma extensão de contrato até 2031.
O fator Mourinho e a dinâmica do elenco
A dinâmica interna do Real Madrid também desempenha um papel significativo nessa saga em andamento. Mourinho, segundo relatos, considera o jogador da seleção francesa um dos pilares essenciais de seu esquema tático. A confiança do técnico nas habilidades do jogador foi o principal catalisador para que o clube decidisse garantir seu futuro a longo prazo com a recente renovação de contrato. Mourinho sempre valorizou volantes defensivos poderosos e inteligentes, e vê Tchouameni como o ponto “fixo” em torno do qual o restante da equipe gira.
Tchouameni chegou ao Real Madrid no verão de 2022 por uma taxa de transferência estimada em 80 milhões de euros. Desde sua chegada, ele viveu uma passagem repleta de títulos no Bernabéu, conquistando a La Liga e a Liga dos Campeões, entre várias outras conquistas importantes. Na última temporada, o meio-campista francês continuou sendo uma figura crucial para os “Los Blancos”, disputando 49 partidas em todas as competições, marcando dois gols e dando duas assistências.
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A reformulação do meio-campo do Manchester United
A busca por Tchouameni destaca a necessidade urgente do Manchester United de revitalizar seu meio-campo. Os Red Devils já reforçaram suas opções no meio-campo neste verão com as contratações de Andrey Santos, do Chelsea, e Youri Tielemans, do Aston Villa. No entanto, enquanto se preparam para o retorno à Liga dos Campeões na próxima temporada, o United continua empenhado em fortalecer ainda mais o elenco para garantir que possa competir no mais alto nível.
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