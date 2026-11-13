Um dos cargos de maior destaque da Premier League voltou a ficar vago após a decisão de dispensar Michael Carrick depois de 32 jogos no comando. Ele viu o Manchester United cair para a zona de rebaixamento antes de ser afastado sem cerimônia.

Como uma mudança já vinha sendo cogitada havia algum tempo, o Manchester United tinha vários candidatos a considerar ao planejar mais uma tentativa de despertar o gigante adormecido. O ex-técnico do Newcastle Eddie Howe chegou a ser apontado como candidato.

Pochettino foi o escolhido. O argentino cumprirá seus compromissos na Liga das Nações da Concacaf com a seleção masculina dos Estados Unidos antes de voltar ao futebol inglês, onde já trabalhou no Southampton, no Tottenham e no Chelsea.

Ele só chegará ao chamado ‘Teatro dos Sonhos’ no fim da próxima semana, o que lhe dará pouco tempo para se adaptar a um dos cargos mais exigentes antes de uma difícil viagem a Anfield para enfrentar o Liverpool, seu velho adversário.