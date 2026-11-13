“O Manchester United não conseguiria lidar com Antonio Conte”: Por que o técnico “brilhante” foi preterido e a diretoria é responsabilizada por não contratar o ex-técnico de Chelsea e Juventus
Pochettino é escolhido para substituir Carrick, que foi demitido
Um dos cargos de maior destaque da Premier League voltou a ficar vago após a decisão de dispensar Michael Carrick depois de 32 jogos no comando. Ele viu o Manchester United cair para a zona de rebaixamento antes de ser afastado sem cerimônia.
Como uma mudança já vinha sendo cogitada havia algum tempo, o Manchester United tinha vários candidatos a considerar ao planejar mais uma tentativa de despertar o gigante adormecido. O ex-técnico do Newcastle Eddie Howe chegou a ser apontado como candidato.
Pochettino foi o escolhido. O argentino cumprirá seus compromissos na Liga das Nações da Concacaf com a seleção masculina dos Estados Unidos antes de voltar ao futebol inglês, onde já trabalhou no Southampton, no Tottenham e no Chelsea.
Ele só chegará ao chamado ‘Teatro dos Sonhos’ no fim da próxima semana, o que lhe dará pouco tempo para se adaptar a um dos cargos mais exigentes antes de uma difícil viagem a Anfield para enfrentar o Liverpool, seu velho adversário.
- Getty
Conte está sem clube após romper vínculo com o Napoli
O United poderia ter recorrido a alguém que está atualmente sem trabalho e disponível para começar imediatamente, já que Conte está em uma pausa após decidir romper seus vínculos com o Napoli em maio de 2026.
O treinador de 57 anos conquistou títulos à frente de Juventus, Chelsea, Inter e Napoli, além de ter passado dois anos como técnico da seleção italiana. Seu currículo é inquestionável, mas sua personalidade pode causar atritos.
Nascido em Lecce, Conte é apaixonado pelo que faz, não poupa ninguém e sempre diz o que pensa. Ele exige comprometimento total tanto de seus subordinados quanto de seus superiores. Em muitos aspectos, parece ser a escolha perfeita para assumir uma situação complicada em Manchester e restaurar o espírito de união, deixando absolutamente claro para os jogadores que não estão rendendo o esperado que fracassar já não é uma opção.
Conte, de pulso firme, teria sido uma escolha melhor?
Questionado se Conte teria sido a escolha lógica, dada sua disponibilidade e seu histórico, o ex-defensor do United campeão da Premier League Parker, que falou em parceria com Islandcasino.com, disse ao GOAL: “Concordo totalmente. No vestiário, ele seria absolutamente brilhante.
“Mas, olhando de fora, acho que muita gente diria o mesmo que eu. Não é preciso ser ex-jogador nem jogador em atividade, basta ser alguém que ama futebol. Todos nós temos uma opinião ao observar Conte e ao ouvi-lo, e acho que as pessoas à frente do Manchester United não saberiam lidar com ele.
“Eles não poderiam contratar alguém que tem algo a dizer, mesmo que esteja absolutamente certo em nove de cada dez vezes. Acho que devem ter visto as declarações dele antes ou depois dos jogos, quando não estava satisfeito com o que vinha acontecendo no clube.
“Ele exige que lhe deem a oportunidade de conquistar títulos, e eles não iriam querer isso. Acho que todo mundo sabe disso. Não é preciso ser jogador ou ex-jogador do Manchester United para saber como essas pessoas são, e Conte simplesmente não se encaixaria no que elas querem.
“Eles jamais iriam querer trazer para dentro de casa alguém que não ficaria apenas quieto e diria o que está errado. Não é isso que eles querem neste momento.”
- Getty/GOAL
Pochettino sob pressão para apresentar resultados no Manchester United
Essa é uma avaliação bastante dura da mentalidade em Old Trafford. Quem comanda os bastidores deveria querer o que é melhor para o clube e para o bem coletivo. Já se passaram 13 anos desde que o lendário Sir Alex Ferguson se aposentou e o declínio começou.
Pochettino pode se mostrar uma escolha acertada. Há muito em seu currículo que indica que ele é capaz de mudar os rumos do clube em Manchester, mas ele não chegará com a postura combativa que Conte teria adotado, e é justamente disso que o United talvez precise agora.
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