O Manchester United inicia negociações oficiais por Mateus Fernandes, mas estabelece condições rigorosas para evitar uma disputa acirrada pelo jogador do West Ham no mercado de verão

O departamento de contratações do United priorizou o meio-campo central como principal área de reconstrução neste verão. O elenco enfrenta uma lacuna estrutural imediata após a saída do experiente volante brasileiro Casemiro, que disputou sua última partida pelo clube contra o Nottingham Forest, em Old Trafford.

Com Kobbie Mainoo e Mason Mount escalados como uma dupla de volantes improvisada na última rodada da temporada contra o Brighton, e Manuel Ugarte amplamente cotado para forçar uma saída após perder espaço na equipe, o clube está sob imensa pressão para trazer reforços de alto nível.