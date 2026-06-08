Getty Images Sport
Traduzido por
O Manchester United inicia negociações oficiais por Mateus Fernandes, mas estabelece condições rigorosas para evitar uma disputa acirrada pelo jogador do West Ham no mercado de verão
Uma reformulação necessária no meio-campo
O departamento de contratações do United priorizou o meio-campo central como principal área de reconstrução neste verão. O elenco enfrenta uma lacuna estrutural imediata após a saída do experiente volante brasileiro Casemiro, que disputou sua última partida pelo clube contra o Nottingham Forest, em Old Trafford.
Com Kobbie Mainoo e Mason Mount escalados como uma dupla de volantes improvisada na última rodada da temporada contra o Brighton, e Manuel Ugarte amplamente cotado para forçar uma saída após perder espaço na equipe, o clube está sob imensa pressão para trazer reforços de alto nível.
- Getty Images Sport
Começam as negociações oficiais em meio ao caos no West Ham
De acordo com a Roundtable, o United iniciou oficialmente um diálogo formal com o West Ham para explorar as condições financeiras necessárias para a contratação de Mateus Fernandes. O meio-campista, muito cotado, continua extremamente interessado em concretizar a transferência dos seus sonhos para Old Trafford, mas o cronograma das negociações enfrenta complicações externas significativas.
O clube do London Stadium está passando por graves perturbações internas após a saída de grande repercussão do coproprietário de longa data David Sullivan, um vácuo administrativo que ameaça atrasar as operações rotineiras de transferência.
Os Red Devils pretendem evitar uma longa novela de transferências
A contratação de Fernandes está sendo fortemente impulsionada por Carrick, que deverá exercer grande influência sobre a estratégia de transferências do clube neste verão. Carrick “adora” o jogador e acredita que ele se encaixa no perfil necessário para modernizar um meio-campo que há muito tempo depende de figuras veteranas.
No entanto, a diretoria do United estabeleceu limites inegociáveis quanto ao valor financeiro da operação. Os Red Devils não têm a menor intenção de igualar a avaliação astronômica de 80 milhões de libras do West Ham, nem se deixarão envolver em uma saga pública e exaustiva neste verão.
- Getty Images Sport
O United lidera a disputa
O United passou para a frente na disputa por Fernandes, com o jogador de 21 anos indicando Old Trafford como sua “primeira opção” para uma transferência neste verão, segundo o i Paper. O talento português teve uma temporada individual de destaque, apesar do rebaixamento do West Ham da Premier League, atraindo olhares de admiração de todo o continente. Embora Arsenal, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid tenham demonstrado interesse, a atração do Teatro dos Sonhos parece ter prevalecido.
Fernandes disputou 39 partidas pelo West Ham em todas as competições na última temporada, marcando cinco gols e dando quatro assistências.