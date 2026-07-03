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O Manchester United inicia negociações com o West Ham sobre a transferência de Crysencio Summerville, enquanto o futuro de Marcus Rashford continua incerto
O United intensifica a busca por Summerville
O United intensificou seu interesse pelo ponta do West Ham, Summerville, e os clubes já estão em contato direto sobre uma possível transferência no meio do ano, segundo a talkSPORT. As negociações ainda estão em um estágio inicial, mas o jogador de 24 anos surgiu como um dos principais alvos ofensivos do clube. Estima-se que Summerville custe cerca de 50 milhões de libras, após chamar a atenção com suas atuações na última temporada e na Copa do Mundo deste ano.
- AFP
Os feitos heroicos na Copa do Mundo impulsionam as ações
A reputação de Summerville disparou após suas atuações pela seleção holandesa no cenário mundial. Apesar da Oranje ter sido eliminada pelo Marrocos nas oitavas de final, o ponta foi um dos destaques da equipe de Ronald Koeman. Ele marcou gols nos dois primeiros jogos da fase de grupos e deu uma assistência crucial para Cody Gakpo durante as fases eliminatórias.
O United também está de olho em outras opções, incluindo Ismaila Sarr, do Crystal Palace, na tentativa de se reforçar nas laterais do campo. No entanto, com a eliminação da Holanda do torneio, os Red Devils agora têm uma oportunidade clara para negociar diretamente com Summerville.
O dilema de Rashford
Apesar do interesse em Summerville, qualquer movimento concreto para a contratação de um novo ponta depende fortemente da situação em torno de Rashford. O jogador da seleção inglesa deve retornar a Manchester neste verão, mas seu futuro a longo prazo em Old Trafford permanece envolto em incertezas após um período afastado do time titular.
Rashford não joga pelo United desde 2024, tendo passado um tempo emprestado a outros clubes. Mais recentemente, o Barcelona optou por não contratar Rashford de forma definitiva após sua passagem temporária pela La Liga, deixando o atacante em uma encruzilhada. Embora ele ainda possa acabar permanecendo sob a atual diretoria, sua cláusula de rescisão de 40 milhões de libras — disponível para qualquer clube, exceto Manchester City e Liverpool — continua sendo um dos principais assuntos do mercado.
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O United aguarda esclarecimentos antes de agir
Espera-se que o United continue as negociações com o West Ham enquanto acompanha a situação de Rashford. É provável que uma decisão sobre o jogador da seleção inglesa determine se o clube poderá avançar com a contratação de Summerville ou buscar outras opções de ataque pelas laterais.
Summerville encerrou a temporada da Premier League com cinco gols e quatro assistências em 31 partidas. Embora o West Ham tenha sido rebaixado, o United acredita que o ponta tem potencial para se desenvolver ainda mais caso a negociação seja concretizada.