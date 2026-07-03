A reputação de Summerville disparou após suas atuações pela seleção holandesa no cenário mundial. Apesar da Oranje ter sido eliminada pelo Marrocos nas oitavas de final, o ponta foi um dos destaques da equipe de Ronald Koeman. Ele marcou gols nos dois primeiros jogos da fase de grupos e deu uma assistência crucial para Cody Gakpo durante as fases eliminatórias.

O United também está de olho em outras opções, incluindo Ismaila Sarr, do Crystal Palace, na tentativa de se reforçar nas laterais do campo. No entanto, com a eliminação da Holanda do torneio, os Red Devils agora têm uma oportunidade clara para negociar diretamente com Summerville.