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O Manchester United informou que Cesc Fàbregas “iria considerar” a oferta de trabalho em Old Trafford, apesar de suas ligações com o Arsenal e o Chelsea
Fàbregas está aberto a uma proposta dos grandes clubes da Premier League
Em entrevista ao Hajper, Materazzi revelou que Fàbregas não descartaria a possibilidade de assumir o comando do Manchester United caso fosse abordado neste verão. “Se o Manchester United convidasse Cesc Fàbregas, ele pensaria na proposta. O Chelsea também”, afirmou.
Apesar das ligações profundas do espanhol com o Arsenal e o Chelsea, Materazzi enfatizou que o apelo dos maiores clubes da Premier League continua inegável.
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O projeto Como pode atrasar o próximo passo
Materazzi também destacou a importância do projeto atual de Fàbregas, sugerindo que uma transferência pode não acontecer imediatamente. “Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United são todos times muito grandes da Premier League, mas o Como é um clube com muito dinheiro e não sei se Fàbregas quer tentar ficar mais um ano para levar o Como à Liga dos Campeões e mostrar do que é capaz”, explicou ele. “Talvez ele possa surpreender a todos e ganhar o campeonato também com o Como?”
Carrick é apontado como favorito para alcançar o sucesso
Ao falar sobre o Manchester United sob o comando de Carrick, Materazzi elogiou veementemente o trabalho do ex-meio-campista. “O Manchester United precisa acreditar em Carrick, porque o trabalho que ele está fazendo agora é muito bom”, afirmou.
Ele também destacou a ligação de Carrick com o clube: “Ele sabe tudo sobre o Manchester United. É um homem sério. Gosto muito dele.”
Materazzi foi questionado se o técnico do Napoli, Antonio Conte, poderia se tornar o técnico do United, mas ele questionou se uma mudança na comissão técnica é necessária para os Red Devils. “Conte é um dos melhores técnicos do mundo… talvez Conte seja a resposta? Mas com Carrick eles já estão construindo algo maior, então por que não continuar com Carrick?”
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O que vem por aí para o Manchester United?
O Manchester United enfrenta uma série de jogos cruciais após a pausa para os jogos internacionais, com seu momento atual prestes a ser posto à prova. A equipe enfrentará o Leeds United em Old Trafford no dia 13 de abril, antes de enfrentar um desafio muito mais difícil fora de casa contra o Chelsea, em Stamford Bridge, no dia 18 de abril. Essas partidas podem ser decisivas para definir sua corrida por uma vaga entre os quatro primeiros e reforçar ainda mais os argumentos a favor da permanência de Carrick no comando