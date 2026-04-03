Ao falar sobre o Manchester United sob o comando de Carrick, Materazzi elogiou veementemente o trabalho do ex-meio-campista. “O Manchester United precisa acreditar em Carrick, porque o trabalho que ele está fazendo agora é muito bom”, afirmou.

Ele também destacou a ligação de Carrick com o clube: “Ele sabe tudo sobre o Manchester United. É um homem sério. Gosto muito dele.”

Materazzi foi questionado se o técnico do Napoli, Antonio Conte, poderia se tornar o técnico do United, mas ele questionou se uma mudança na comissão técnica é necessária para os Red Devils. “Conte é um dos melhores técnicos do mundo… talvez Conte seja a resposta? Mas com Carrick eles já estão construindo algo maior, então por que não continuar com Carrick?”