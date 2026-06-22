O Manchester United garantiu a “maioria dos terrenos” para construir o novo estádio de 100 mil lugares, o “Wembley do Norte”, em um grande avanço para Sir Jim Ratcliffe

Em um avanço significativo para as metas de infraestrutura de longo prazo do clube, o United adquiriu oficialmente 25 acres de terreno da Indurent, uma empresa do portfólio da Blackstone. O terreno está localizado a aproximadamente 350 metros a noroeste da área atual do Old Trafford, situado entre a Wharfside Way, a Europa Way e a John Gilbert Way.

O acordo representa uma vitória crucial para o projeto de revitalização liderado por Ratcliffe, que anteriormente descreveu a decisão de reconstruir no local existente como “uma escolha óbvia”. Embora o clube ainda esteja em negociações para adquirir outros lotes menores de terreno, não se prevê que nenhum problema atrase as etapas finais.