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O Manchester United garantiu a “maioria dos terrenos” para construir o novo estádio de 100 mil lugares, o “Wembley do Norte”, em um grande avanço para Sir Jim Ratcliffe
A aquisição estratégica de terrenos impulsiona o projeto
Em um avanço significativo para as metas de infraestrutura de longo prazo do clube, o United adquiriu oficialmente 25 acres de terreno da Indurent, uma empresa do portfólio da Blackstone. O terreno está localizado a aproximadamente 350 metros a noroeste da área atual do Old Trafford, situado entre a Wharfside Way, a Europa Way e a John Gilbert Way.
O acordo representa uma vitória crucial para o projeto de revitalização liderado por Ratcliffe, que anteriormente descreveu a decisão de reconstruir no local existente como “uma escolha óbvia”. Embora o clube ainda esteja em negociações para adquirir outros lotes menores de terreno, não se prevê que nenhum problema atrase as etapas finais.
- AFP
Preservar a tradição do United como prioridade
Em entrevista ao site oficial do clube, Collette Roche, CEO do projeto de desenvolvimento do novo estádio do United, destacou a importância da localização para manter a conexão do clube com suas raízes. “A notícia de hoje ressalta o progresso que estamos fazendo rumo a uma nova casa de nível mundial para o Manchester United e representa um marco significativo à medida que avançamos para a próxima fase do projeto”, afirmou Roche.
“A possibilidade de construir tão perto de Old Trafford nos permite preservar o patrimônio, as tradições e os rituais que são tão importantes para nossos torcedores. Garantir o terreno certo para nossa nova casa foi absolutamente fundamental, e o terreno que adquirimos nos dá o espaço necessário para construir um estádio verdadeiramente de nível mundial.”
Projeto de revitalização de vários bilhões de libras para impulsionar a economia
O estádio está destinado a ser a peça central de um gigantesco projeto de revitalização de 370 acres. Espera-se que o plano diretor mais amplo traga benefícios significativos a longo prazo para a comunidade local, incluindo a construção de cerca de 15.000 novas moradias e a criação de aproximadamente 48.000 empregos locais.
Do ponto de vista econômico, estima-se que o projeto contribua com mais de £7 bilhões anualmente para a economia do Reino Unido, tornando-se um dos maiores programas de revitalização do país. O clube tem trabalhado em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Trafford e a Old Trafford Regeneration Mayoral Development Corporation (OTRMDC) para garantir que o novo estádio esteja totalmente integrado à infraestrutura de transporte da região e aos planos mais amplos de revitalização.
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Divulgação oficial do plano diretor marcada para julho
Os torcedores não terão que esperar muito por mais detalhes, já que a OTRMDC deve divulgar sua visão completa para o projeto de revitalização do Old Trafford na quinta-feira, 9 de julho. Espera-se que a publicação do plano diretor traga mais clareza sobre o local do estádio e o empreendimento como um todo.
Com a maior parte do terreno necessário já garantido, o projeto entrará em sua próxima fase, com foco no trabalho de projeto detalhado e na consulta aos torcedores, à medida que o Manchester United continua a avançar em sua visão de longo prazo para um novo estádio de classe mundial.