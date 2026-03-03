Getty/GOAL
O Manchester United foi informado do valor exorbitante que o Chelsea exigiria por Cole Palmer, enquanto o ex-jogador dos Blues admite que não ficaria surpreso com uma transferência inesperada
Aumento de preço: Palmer ingressou no Chelsea por £ 40 milhões
Palmer passou pelas categorias de base do Manchester City, tornando-se campeão da Premier League e da Liga dos Campeões no Etihad Stadium. No entanto, ele ficou restrito a apenas 41 partidas como profissional e agarrou a chance de vestir uma camisa azul diferente quando o Chelsea o chamou em 2023.
Uma campanha de estreia impressionante no oeste de Londres rendeu 25 gols e o prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA. Palmer conquistou os títulos da Liga Conferência e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com um retorno considerável sobre o investimento inicial de £ 40 milhões (US$ 54 milhões).
O Chelsea agora pode exigir mais do que o triplo desse valor em qualquer venda, com seu mercurial camisa 10 vinculado a um contrato até 2033. Há rumores de que a determinação do clube pode ser testada, com relatos de que Palmer está sentindo um pouco de saudade de casa. Ele respondeu a esses rumores dizendo: “Todo mundo adora fofocar, não é? Não dou muita atenção a isso. Você vê as coisas. Mas sinto que venho de um lugar forte, então não dou atenção a isso.”
Palmer poderá regressar às suas raízes em Manchester, no United?
Figuras proeminentes no Chelsea também minimizaram os rumores sobre a saída do jogador. O ex-zagueiro dos Blues, Sinclair, em entrevista ao site bbccharterreview.org.uk, disse ao GOAL, quando questionado se havia algum receio de que Palmer pudesse fazer as malas para Manchester, já que é torcedor do United desde criança: “Não me preocupo muito com rumores, a menos que venham do próprio Cole Palmer, dizendo que está com saudades de casa. Liam Rosenior parece ter um bom relacionamento com ele e parece estar bastante convencido de que Cole Palmer está feliz no clube e não viu nada desses rumores que estão circulando. Ele é um cara legal, de qualquer forma.
“Se você vai se estabelecer em uma cidade, acho que Londres é uma das melhores para se viver, sem que eu esteja sendo tendencioso. Mas não acho que isso esteja afetando seu futebol. Acho que os principais problemas que ele teve com seu futebol nesta temporada foram manter a forma física e lidar com as lesões que sofreu, além de não ter tido uma sequência de jogos, o que é necessário para manter o nível de desempenho que ele tem. Então, será interessante ver o que vai acontecer.
“No futebol, nunca se sabe. Nunca se sabe e nunca se surpreende se Cole Palmer for para o Manchester United ou algo assim, ou voltar para o City ou Liverpool, nunca se surpreende com o futebol. Mas eu, pessoalmente, ficaria surpreso como torcedor do Chelsea, se ele deixasse um clube que acredito estar prestes a voltar a ser uma força real na Premier League nos próximos anos.”
Contrato recorde: quanto custaria a transferência de Palmer ao Manchester United?
Pressionado ainda mais sobre se seria necessária uma oferta histórica de mais de £ 150 milhões para convencer o Chelsea a entrar em negociações de transferência, Sinclair - que fez mais de 200 partidas pelo Blues em sua carreira de jogador - acrescentou: “Sim, imagino que sim. Em certo sentido, você está comprando potencial também, porque não acho que ele seja um jogador completo, ainda é muito jovem, não está no auge da carreira, e você está comprando um jogador que tem potencial para jogar no mais alto nível pelos próximos 10 anos. Então, sim, vai custar muito dinheiro.”
O futuro de Palmer: Copa do Mundo com a Inglaterra e rumores de transferência
Palmer, durante a campanha de 2025-26, ultrapassou 100 partidas e 50 gols pelo Chelsea. Ele se tornou titular da seleção inglesa principal, rumo à Copa do Mundo deste verão, e deu a entender que encontrou estabilidade dentro e fora de campo, o que tornaria outra transferência milionária uma aposta desnecessária que poderia prejudicar a carreira mais promissora.
