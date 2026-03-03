O Manchester United foi informado do valor exorbitante que o Chelsea exigiria por Cole Palmer, enquanto o ex-jogador dos Blues admite que não ficaria surpreso com uma transferência inesperada

Figuras proeminentes no Chelsea também minimizaram os rumores sobre a saída do jogador. O ex-zagueiro dos Blues, Sinclair, em entrevista ao site bbccharterreview.org.uk, disse ao GOAL, quando questionado se havia algum receio de que Palmer pudesse fazer as malas para Manchester, já que é torcedor do United desde criança: “Não me preocupo muito com rumores, a menos que venham do próprio Cole Palmer, dizendo que está com saudades de casa. Liam Rosenior parece ter um bom relacionamento com ele e parece estar bastante convencido de que Cole Palmer está feliz no clube e não viu nada desses rumores que estão circulando. Ele é um cara legal, de qualquer forma.

“Se você vai se estabelecer em uma cidade, acho que Londres é uma das melhores para se viver, sem que eu esteja sendo tendencioso. Mas não acho que isso esteja afetando seu futebol. Acho que os principais problemas que ele teve com seu futebol nesta temporada foram manter a forma física e lidar com as lesões que sofreu, além de não ter tido uma sequência de jogos, o que é necessário para manter o nível de desempenho que ele tem. Então, será interessante ver o que vai acontecer.

“No futebol, nunca se sabe. Nunca se sabe e nunca se surpreende se Cole Palmer for para o Manchester United ou algo assim, ou voltar para o City ou Liverpool, nunca se surpreende com o futebol. Mas eu, pessoalmente, ficaria surpreso como torcedor do Chelsea, se ele deixasse um clube que acredito estar prestes a voltar a ser uma força real na Premier League nos próximos anos.”