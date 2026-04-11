O Manchester United foi informado de que trazer Marcus Rashford de volta seria uma “pérola rara”, enquanto uma lenda do clube pede a contratação de um “zagueiro central de ponta”

Butt levanta uma questão válida sobre se Rashford gostaria de voltar ou se as circunstâncias poderiam forçá-lo a isso devido ao interesse limitado de outros clubes. Além disso, sua relação com a torcida do United também não é boa. “Se você zerar o histórico e esquecer os últimos dois anos, os 18 meses no Man United, ele está entre os melhores do mundo quando está em forma”, observou Butt. “Ele é um jogador fenomenal, elétrico, mas simplesmente perdeu o amor pelo Man United e isso é um fato. Ele mesmo disse que os torcedores perderam o amor por ele. Quando isso acontece, é hora de mudar. Será que ele vai querer voltar? Ou será forçado a voltar porque ninguém o quer? Não sei.”