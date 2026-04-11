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O Manchester United foi informado de que trazer Marcus Rashford de volta seria uma “pérola rara”, enquanto uma lenda do clube pede a contratação de um “zagueiro central de ponta”
Rashford reencontra sua inspiração na Espanha
Rashford chegou ao Barcelona por empréstimo de uma temporada no verão passado, com a opção de compra por 30 milhões de euros (26 milhões de libras) ao final da temporada 2025–26, e tem causado uma ótima impressão durante sua passagem pelo clube. Hansi Flick declarou que Rashford se “adaptou” ao time do Barcelona, mas ainda não se sabe se o clube espanhol está disposto a ativar essa cláusula e tornar sua transferência temporária definitiva.
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Butt pede ao Manchester United que reintegre Rashford
A perspectiva de um retorno de Rashford após uma passagem bem-sucedida pela Espanha é potencialmente tentadora para Michael Carrick. De fato, Butt acredita que trazê-lo de volta seria a decisão certa. “Se ele voltar, será uma pequena joia para Michael Carrick. Uma coisa sobre o Michael é que ele o conhece como pessoa, sabe que ele tem o coração no lugar certo”, disse Butt à Paddy Power. “Pela esquerda, quando Rashford está jogando no auge de sua capacidade, ele é realmente difícil de marcar. Ainda acho que ele é um jogador de ponta. Se ele vai voltar e impressionar o clube, quem sabe? Mas ele tem a capacidade de fazer isso.”
Rashford é um jogador que precisa de carinho
O apoio a essa ideia vem da convicção de que Carrick possui as qualidades certas para motivar e inspirar Rashford. “Michael conhece Marcus como pessoa. Ele o conhece como jogador de futebol quando este atinge o nível que é capaz de alcançar. Michael tem aquela personalidade que faz com que todos gostem dele”, explicou Butt. “Acho que Michael tem aquele lado um pouco agressivo que é preciso para chegar ao nível que ele alcançou como jogador e agora como técnico. Ele tem a personalidade certa para tirar o melhor de qualquer pessoa. Ele é apenas mais um jogador que precisa de um pouco de carinho.”
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Relação conflituosa com os fãs
Butt levanta uma questão válida sobre se Rashford gostaria de voltar ou se as circunstâncias poderiam forçá-lo a isso devido ao interesse limitado de outros clubes. Além disso, sua relação com a torcida do United também não é boa. “Se você zerar o histórico e esquecer os últimos dois anos, os 18 meses no Man United, ele está entre os melhores do mundo quando está em forma”, observou Butt. “Ele é um jogador fenomenal, elétrico, mas simplesmente perdeu o amor pelo Man United e isso é um fato. Ele mesmo disse que os torcedores perderam o amor por ele. Quando isso acontece, é hora de mudar. Será que ele vai querer voltar? Ou será forçado a voltar porque ninguém o quer? Não sei.”