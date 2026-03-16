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O Manchester United foi informado de que precisa reformular o meio-campo, já que Gary Neville prevê a venda de Manuel Ugarte juntamente com a saída de Casemiro
Ugarte enfrenta um futuro incerto após uma fase difícil
Neville, lenda do United, apontou Ugarte como um jogador que provavelmente deixará o clube neste verão. O jogador da seleção uruguaia, que chegou do Paris Saint-Germain por 50,8 milhões de libras em 2024, tem enfrentado dificuldades para se firmar como titular regular e foi especulado para uma transferência por empréstimo ao Galatasaray em janeiro. Apesar do grande investimento, ele não conseguiu ser titular em nenhuma partida sob o comando do técnico interino Michael Carrick, o que gerou dúvidas sobre sua adequação a longo prazo para a equipe.
Em seu podcast na Sky Sports, Neville sugeriu que a passagem de Ugarte por Manchester está chegando ao fim. “O United precisa de dois volantes no verão”, disse Neville. “Acho que Ugarte vai sair, então eles precisam de dois volantes realmente bons. Provavelmente um que seja mais posicional, talvez do tipo Michael Carrick, e outro que seja mais um destruidor.”
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Saída de Casemiro é confirmada após opção de renovação do contrato não ser exercida
A necessidade de uma reconstrução é ainda mais acentuada pela saída iminente de Casemiro. Embora o veterano brasileiro tenha aberto o placar na vitória de 3 a 1 sobre o Aston Villa no domingo, relembrando aos torcedores sua capacidade de atuar em jogos decisivos, sua passagem por Old Trafford está chegando ao fim. O clube decidiu não acionar a cláusula de renovação de um ano prevista em seu contrato, o que significa que ele deixará o clube ao término da atual temporada da Premier League.
Carrick abordou a situação após a vitória sobre o Villa, reconhecendo o respeito entre o jogador e a torcida. “Quando algo é decidido, de certa forma, o fato de estar decidido torna as coisas um pouco mais fáceis e todos entendem a situação de verdade”, disse o técnico interino. “Acho que o impacto que ele causou foi fantástico, certamente desde que estou aqui e trabalho com ele, e sua influência na equipe e nos grandes momentos dos gols. E acho que foi um belo momento no final com os torcedores, ter essa conexão e esse respeito. Foi um belo momento e acho que ele vai gostar disso.”
Neville identifica o meio-campo como área prioritária
Embora o clube tenha investido bastante para reforçar o ataque no último verão — contratando jogadores como Benjamin Sesko, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo —, Neville insiste que o foco agora deve se voltar para o meio-campo. Ele destacou que, embora a linha de ataque esteja “começando a funcionar bem”, a falta de profundidade e qualidade no meio-campo continua sendo um problema gritante para o time daqui para frente.
“O Manchester United não marcou gols suficientes na última temporada e isso é totalmente inaceitável aqui; é preciso marcar gols, então eles corrigiram isso. Bruno Fernandes criando jogadas e até mesmo Mason Mount eu incluiria nessa lista quando ele estiver em forma”, acrescentou Neville. “Parece haver boas opções no ataque, mas o meio-campo é um problema. Eles vão precisar de três ou quatro meio-campistas centrais realmente bons. No momento, eles têm [Kobbie] Mainoo, em quem dá para acreditar, mas não dá para olhar para nenhum dos outros e pensar que isso vai funcionar.”
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Possíveis candidatos para preencher a lacuna na liderança
Preencher a lacuna deixada por um vencedor da Liga dos Campeões como Casemiro não será tarefa fácil. O United tem sido associado a jovens talentos como Eliot Anderson, do Nottingham Forest, e Carlos Baleba, do Brighton, embora Neville tenha alertado que talvez seja necessária uma presença mais experiente. Espera-se que o clube procure jogadores capazes de oferecer tanto solidez defensiva quanto controle técnico para complementar Kobbie Mainoo.
Com uma possível reformulação defensiva também em vista, a próxima janela de transferências representa outro momento crucial na trajetória do clube. Neville concluiu: “Acho que a defesa precisa ser analisada, mas acredito que o meio-campo será o verdadeiro foco na janela de transferências de verão.” À medida que a temporada entra em sua reta final, a pressão recairá sobre o departamento de contratações para identificar os perfis de “destruidor” e “posicional” que Neville acredita serem essenciais para uma reconstrução bem-sucedida.
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