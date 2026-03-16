O Manchester United foi informado de que precisa reformular o meio-campo, já que Gary Neville prevê a venda de Manuel Ugarte juntamente com a saída de Casemiro

A necessidade de uma reconstrução é ainda mais acentuada pela saída iminente de Casemiro. Embora o veterano brasileiro tenha aberto o placar na vitória de 3 a 1 sobre o Aston Villa no domingo, relembrando aos torcedores sua capacidade de atuar em jogos decisivos, sua passagem por Old Trafford está chegando ao fim. O clube decidiu não acionar a cláusula de renovação de um ano prevista em seu contrato, o que significa que ele deixará o clube ao término da atual temporada da Premier League.

Carrick abordou a situação após a vitória sobre o Villa, reconhecendo o respeito entre o jogador e a torcida. “Quando algo é decidido, de certa forma, o fato de estar decidido torna as coisas um pouco mais fáceis e todos entendem a situação de verdade”, disse o técnico interino. “Acho que o impacto que ele causou foi fantástico, certamente desde que estou aqui e trabalho com ele, e sua influência na equipe e nos grandes momentos dos gols. E acho que foi um belo momento no final com os torcedores, ter essa conexão e esse respeito. Foi um belo momento e acho que ele vai gostar disso.”