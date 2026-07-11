A decisão repentina do United de desistir da disputa por Ederson causou grande surpresa na Itália, especialmente considerando que os termos contratuais e um valor base de € 40,5 milhões (£ 34,4 milhões), além de € 4,5 milhões (£ 3,8 milhões) em bônus, já haviam sido acordados desde junho.

A Sky Sport Italia e Fabrizio Romano informam que o clube desistiu após solicitar exames médicos adicionais intensivos. No entanto, a Atalanta continua totalmente confiante de que o fracasso da negociação se deveu a uma mudança de opinião por parte do time da Premier League, e não a quaisquer preocupações físicas remanescentes em relação ao meio-campista, que se manteve em forma o suficiente para ser convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo.