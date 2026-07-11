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O Manchester United foi informado de que o astro francês Manu Kone custará mais de 45 milhões de libras, enquanto os Red Devils se voltam para um novo alvo após desistirem da tentativa de contratar Ederson, do Atalanta
Os Red Devils estão de olho em Kone
O United desistiu inesperadamente de um acordo de € 45 milhões (£ 38 milhões) para contratar o meio-campista da Atalanta, Ederson, apesar de as negociações terem chegado a um estágio avançado após a conclusão de seus exames médicos. De acordo com reportagens do Corriere dello Sport, a diretoria do Old Trafford voltou imediatamente sua atenção para o astro da seleção francesa da Roma, Manu Kone. Essa manobra rápida foi iniciada porque o United busca reforçar rapidamente suas opções no meio-campo, sendo que Kone é visto como a escolha ideal para as exigências físicas do futebol da Premier League.
- Getty Images Sport
O United desiste da tentativa de contratar Ederson
A decisão repentina do United de desistir da disputa por Ederson causou grande surpresa na Itália, especialmente considerando que os termos contratuais e um valor base de € 40,5 milhões (£ 34,4 milhões), além de € 4,5 milhões (£ 3,8 milhões) em bônus, já haviam sido acordados desde junho.
A Sky Sport Italia e Fabrizio Romano informam que o clube desistiu após solicitar exames médicos adicionais intensivos. No entanto, a Atalanta continua totalmente confiante de que o fracasso da negociação se deveu a uma mudança de opinião por parte do time da Premier League, e não a quaisquer preocupações físicas remanescentes em relação ao meio-campista, que se manteve em forma o suficiente para ser convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo.
A Roma exige uma quantia elevada
O diretor esportivo da Roma, Tony D’Amico, está atualmente conduzindo uma estratégia complexa de transferências, fortemente dependente de ganhos de capital para cumprir as regras do Fair Play Financeiro. O *Corriere dello Sport* indica que a postura dos Giallorossi continua inflexível, com € 55 milhões (£ 47 milhões) definidos como o preço mínimo absoluto pedido pelo meio-campista, após suas atuações excepcionais no cenário internacional. A reportagem acrescenta que mesmo uma oferta de 50 milhões de euros (42,5 milhões de libras) é considerada insuficiente para convencer o clube italiano a autorizar a saída de seu valioso jogador para a Inglaterra.
- AFP
Reestruturação do meio-campo aguarda o United
A diretoria do United precisa agora agir com determinação para formalizar uma nova proposta antes que a janela de transferências de verão chegue ao fim. O fracasso na tentativa de contratar Ederson coloca o clube sob imensa pressão para garantir que não repita erros do passado durante as negociações com a Roma, especialmente porque se espera que a disputa internacional por Kone se intensifique.
Enquanto isso, o futuro de Ederson na Atalanta permanece incerto, já que ele enfrenta a perspectiva de se reintegrar ao time sob o comando do novo técnico Maurizio Sarri ou de buscar outros interessados antes do fim do prazo.
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