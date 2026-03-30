O Manchester United foi informado de que Cole Palmer custaria a impressionante quantia de 200 milhões de libras, enquanto o ex-ala do Manchester City afirma que poderia sair caso o Chelsea não se classifique para a Liga dos Campeões

Em entrevista ao OLBG, Sinclair elogiou a capacidade única de Palmer de ditar o ritmo das partidas e sugeriu que seu contrato de longo prazo — válido até junho de 2033 — coloca o Chelsea em uma posição de vantagem nas negociações. Ele acredita que a satisfação do jogador e a participação do clube nas competições europeias serão os fatores decisivos.

Sinclair afirmou: “Cole Palmer é um jogador de qualidade e todos nós conhecemos suas qualidades. Trata-se de encontrá-lo, colocá-lo na bola, fazer com que ele avance para atacar os adversários e criar jogadas. Para mim, ele é um jogador capaz de mudar um jogo em um instante. Quando ele avança e está em forma, é um jogador de ponta.

“Seus rumores com o Man Utd? Não tenho certeza. Visto de fora, acho que ele parece bastante feliz e está curtindo o futebol. Só precisamos recuperar aquela forma de ponta, de altíssimo nível. Não acho que ele estaria de olho em outro lugar.

“Se o Chelsea não conseguir uma vaga na Liga dos Campeões, então a decisão será dele. Mas o Chelsea é um clube enorme e não acho que nenhum jogador queira sair.

“Ele é um jogador de ponta, provavelmente um dos melhores da Premier League. Tenho certeza de que uma oferta desse valor, talvez 200 milhões de libras, vai surgir. Ele tem contrato e assinou um acordo de longo prazo, então só o tempo dirá.”