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O Manchester United foi informado de que Cole Palmer custaria a impressionante quantia de 200 milhões de libras, enquanto o ex-ala do Manchester City afirma que poderia sair caso o Chelsea não se classifique para a Liga dos Campeões
O preço de um talismã
Desde sua transferência de grande repercussão do City em 2023, Palmer tornou-se a peça central indiscutível do projeto do Chelsea. O jogador de 23 anos acumulou a impressionante marca de 53 gols e 32 assistências em 122 partidas pelos Blues, embora seu ritmo tenha diminuído nesta temporada devido a uma sequência frustrante de contratempos. Um problema persistente na virilha, seguido por uma fratura no dedo do pé sofrida em um acidente doméstico bizarro em novembro de 2025, limitou sua produção a apenas 13 participações em gols até o momento. Apesar desses contratempos, sua reputação de jogador decisivo permanece intacta, levando a especulações de que qualquer clube interessado, incluindo o United, precisaria quebrar o recorde britânico de transferências para testar a determinação do Chelsea.
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Uma avaliação recorde
Em entrevista ao OLBG, Sinclair elogiou a capacidade única de Palmer de ditar o ritmo das partidas e sugeriu que seu contrato de longo prazo — válido até junho de 2033 — coloca o Chelsea em uma posição de vantagem nas negociações. Ele acredita que a satisfação do jogador e a participação do clube nas competições europeias serão os fatores decisivos.
Sinclair afirmou: “Cole Palmer é um jogador de qualidade e todos nós conhecemos suas qualidades. Trata-se de encontrá-lo, colocá-lo na bola, fazer com que ele avance para atacar os adversários e criar jogadas. Para mim, ele é um jogador capaz de mudar um jogo em um instante. Quando ele avança e está em forma, é um jogador de ponta.
“Seus rumores com o Man Utd? Não tenho certeza. Visto de fora, acho que ele parece bastante feliz e está curtindo o futebol. Só precisamos recuperar aquela forma de ponta, de altíssimo nível. Não acho que ele estaria de olho em outro lugar.
“Se o Chelsea não conseguir uma vaga na Liga dos Campeões, então a decisão será dele. Mas o Chelsea é um clube enorme e não acho que nenhum jogador queira sair.
“Ele é um jogador de ponta, provavelmente um dos melhores da Premier League. Tenho certeza de que uma oferta desse valor, talvez 200 milhões de libras, vai surgir. Ele tem contrato e assinou um acordo de longo prazo, então só o tempo dirá.”
O dilema da Liga dos Campeões
A narrativa em torno do futuro de Palmer está cada vez mais ligada à capacidade do Chelsea de oferecer futebol de elite europeu de forma consistente. Embora o clube continue sendo um peso-pesado mundial, várias temporadas de desempenho instável no campeonato levantaram dúvidas sobre por quanto tempo eles conseguirão manter um jogador do seu calibre sem o atrativo da Liga dos Campeões. Com o United supostamente acompanhando sua situação, a pressão recai sobre a diretoria do Blues para acompanhar a trajetória pessoal de seu craque.
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Uma reta final exaustiva
O Chelsea ocupa atualmente a sexta posição, a seis pontos do Aston Villa, quarto colocado, faltando apenas sete partidas para o fim do campeonato. Suas esperanças de terminar entre os quatro primeiros dependem de sua capacidade de superar uma sequência difícil de jogos da Premier League contra City, United e Brighton em abril. Segue-se uma agenda de maio de alto risco, com Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham e Sunderland. Para Palmer, essas partidas representam um teste crucial para provar que ele recuperou sua melhor forma antes da Copa do Mundo de 2026, enquanto a classificação final do clube provavelmente determinará a intensidade das especulações sobre sua transferência neste verão.