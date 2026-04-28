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Aurelien Tchouameni Bruno Guimaraes Elliot Anderson 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

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O Manchester United foi informado de que Bruno Guimarães, Elliot Anderson e Aurélien Tchouameni seriam as opções mais adequadas para substituir Casemiro na janela de transferências de verão

Manchester United
B. Guimaraes
E. Anderson
A. Tchouameni
Newcastle
Nottingham Forest
Real Madrid
Premier League
La Liga

O Manchester United está sendo associado a Bruno Guimarães, Elliot Anderson e Aurélien Tchouameni, e Louis Saha revelou ao GOAL quem seria a “melhor opção” desse trio. Os Red Devils devem gastar mais dinheiro na próxima janela de transferências, enquanto buscam um sucessor natural para Casemiro no meio-campo do Old Trafford. Já se fala em possíveis contratações do Newcastle, do Nottingham Forest e do Real Madrid.

  • Preços na casa dos nove dígitos: o Manchester United precisa investir pesado

    Tem-se especulado que o jogador da seleção inglesa Anderson teria um preço de 100 milhões de libras (135 milhões de dólares) caso o Forest se dispusesse a vendê-lo. O astro brasileiro Guimarães também poderia exigir uma quantia na casa dos 100 milhões, enquanto o meio-campista francês Tchouameni não sairia barato se houvesse tentativas de tirá-lo do Real Madrid.

    Este último já substituiu Casemiro uma vez, tendo se transferido para o Santiago Bernabéu poucas semanas antes de o veterano sul-americano fazer as malas para Manchester. Tchouameni conquistou os títulos da La Liga e da Liga dos Campeões com o Real.

    Ele tem apenas 26 anos, o que o torna uma alternativa mais jovem – por dois anos – ao craque do Newcastle, Bruno, e uma opção mais experiente do que Anderson, de 23 anos. Esses números serão levados em conta em qualquer equação no Old Trafford.

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  • casemiro(C)Getty Images

    Casemiro deixa Old Trafford como jogador sem contrato

    Substituir Casemiro não será fácil, tendo em vista os números que ele vem apresentando à medida que se aproxima do fim de contrato, com muitos torcedores do United ansiosos para ver o jogador da seleção brasileira, de 34 anos, permanecer no clube por pelo menos mais uma temporada.

    A separação parece inevitável, e isso deixará um vazio considerável a ser preenchido no meio-campo. Vários alvos em potencial parecem ter sido identificados, com os Red Devils compreensivelmente ansiosos para evitar serem arrastados para longas negociações durante uma janela de transferências que incluirá a Copa do Mundo de 2026.

  • Guimaraes, Anderson, Tchouameni: quem é a melhor opção para o Manchester United?

    Questionado sobre quem ele contrataria se tivesse de escolher entre Guimarães, Anderson ou Tchouameni, o ex-atacante do United Saha — em entrevista exclusiva à Betinia — disse ao GOAL: “Acho que, se considerarmos a perda que teremos com a saída de Casemiro, precisamos de alguém experiente, alguém com a capacidade de manter a qualidade do meio-campo em termos de posicionamento.

    “Acho que definitivamente há um candidato muito bom. Acho que Guimarães tem a experiência da Premier League, então ele se encaixaria muito bem. É um jogador agressivo, mas também muito técnico. Talvez ele possa marcar mais alguns gols para se tornar completo. Eu diria que ele se encaixa melhor na Premier League.

    “Tchouameni é aquele que talvez tenha mais experiência em um nível muito alto. Jogar sob enorme pressão praticamente todos os dias, esse é o tipo de coisa que Casemiro fez. Portanto, Tchouameni já tem sido o substituto de Casemiro.

    “Esses três fazem todo o sentido. [Adam] Wharton tem se saído muito bem, mas, dos três, eu escolheria Guimarães e Tchouameni.”

  • Michael Carrick Manchester United crestGetty/GOAL

    A Liga dos Campeões como moeda de troca nas transferências do Manchester United

    Descartar Anderson pode ser a melhor opção para o United, já que se diz que ele também está no radar de contratações do arquirrival Manchester City. No entanto, o City já conta com Rodri, Nico Gonzalez e Tijjani Reijnders em seu elenco, o que pode levar os possíveis alvos a preferirem times com menos concorrência.

    O retorno à Liga dos Campeões na temporada 2026-27 dará aos Red Devils uma vantagem útil nas negociações para fechar contratos milionários, com especulações de que bastariam algumas contratações inteligentes para que o time voltasse a ser candidato ao título da Premier League.