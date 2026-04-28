Getty/GOAL
Traduzido por
O Manchester United foi informado de que Bruno Guimarães, Elliot Anderson e Aurélien Tchouameni seriam as opções mais adequadas para substituir Casemiro na janela de transferências de verão
Preços na casa dos nove dígitos: o Manchester United precisa investir pesado
Tem-se especulado que o jogador da seleção inglesa Anderson teria um preço de 100 milhões de libras (135 milhões de dólares) caso o Forest se dispusesse a vendê-lo. O astro brasileiro Guimarães também poderia exigir uma quantia na casa dos 100 milhões, enquanto o meio-campista francês Tchouameni não sairia barato se houvesse tentativas de tirá-lo do Real Madrid.
Este último já substituiu Casemiro uma vez, tendo se transferido para o Santiago Bernabéu poucas semanas antes de o veterano sul-americano fazer as malas para Manchester. Tchouameni conquistou os títulos da La Liga e da Liga dos Campeões com o Real.
Ele tem apenas 26 anos, o que o torna uma alternativa mais jovem – por dois anos – ao craque do Newcastle, Bruno, e uma opção mais experiente do que Anderson, de 23 anos. Esses números serão levados em conta em qualquer equação no Old Trafford.
- (C)Getty Images
Casemiro deixa Old Trafford como jogador sem contrato
Substituir Casemiro não será fácil, tendo em vista os números que ele vem apresentando à medida que se aproxima do fim de contrato, com muitos torcedores do United ansiosos para ver o jogador da seleção brasileira, de 34 anos, permanecer no clube por pelo menos mais uma temporada.
A separação parece inevitável, e isso deixará um vazio considerável a ser preenchido no meio-campo. Vários alvos em potencial parecem ter sido identificados, com os Red Devils compreensivelmente ansiosos para evitar serem arrastados para longas negociações durante uma janela de transferências que incluirá a Copa do Mundo de 2026.
Guimaraes, Anderson, Tchouameni: quem é a melhor opção para o Manchester United?
Questionado sobre quem ele contrataria se tivesse de escolher entre Guimarães, Anderson ou Tchouameni, o ex-atacante do United Saha — em entrevista exclusiva à Betinia — disse ao GOAL: “Acho que, se considerarmos a perda que teremos com a saída de Casemiro, precisamos de alguém experiente, alguém com a capacidade de manter a qualidade do meio-campo em termos de posicionamento.
“Acho que definitivamente há um candidato muito bom. Acho que Guimarães tem a experiência da Premier League, então ele se encaixaria muito bem. É um jogador agressivo, mas também muito técnico. Talvez ele possa marcar mais alguns gols para se tornar completo. Eu diria que ele se encaixa melhor na Premier League.
“Tchouameni é aquele que talvez tenha mais experiência em um nível muito alto. Jogar sob enorme pressão praticamente todos os dias, esse é o tipo de coisa que Casemiro fez. Portanto, Tchouameni já tem sido o substituto de Casemiro.
“Esses três fazem todo o sentido. [Adam] Wharton tem se saído muito bem, mas, dos três, eu escolheria Guimarães e Tchouameni.”
- Getty/GOAL
A Liga dos Campeões como moeda de troca nas transferências do Manchester United
Descartar Anderson pode ser a melhor opção para o United, já que se diz que ele também está no radar de contratações do arquirrival Manchester City. No entanto, o City já conta com Rodri, Nico Gonzalez e Tijjani Reijnders em seu elenco, o que pode levar os possíveis alvos a preferirem times com menos concorrência.
O retorno à Liga dos Campeões na temporada 2026-27 dará aos Red Devils uma vantagem útil nas negociações para fechar contratos milionários, com especulações de que bastariam algumas contratações inteligentes para que o time voltasse a ser candidato ao título da Premier League.