O Manchester United foi informado de que Bruno Guimarães, Elliot Anderson e Aurélien Tchouameni seriam as opções mais adequadas para substituir Casemiro na janela de transferências de verão

Tem-se especulado que o jogador da seleção inglesa Anderson teria um preço de 100 milhões de libras (135 milhões de dólares) caso o Forest se dispusesse a vendê-lo. O astro brasileiro Guimarães também poderia exigir uma quantia na casa dos 100 milhões, enquanto o meio-campista francês Tchouameni não sairia barato se houvesse tentativas de tirá-lo do Real Madrid.

Este último já substituiu Casemiro uma vez, tendo se transferido para o Santiago Bernabéu poucas semanas antes de o veterano sul-americano fazer as malas para Manchester. Tchouameni conquistou os títulos da La Liga e da Liga dos Campeões com o Real.

Ele tem apenas 26 anos, o que o torna uma alternativa mais jovem – por dois anos – ao craque do Newcastle, Bruno, e uma opção mais experiente do que Anderson, de 23 anos. Esses números serão levados em conta em qualquer equação no Old Trafford.