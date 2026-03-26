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O Manchester United foi “destruído” pelo Bayern de Munique! Maya Le Tissier incentiva as Red Devils a se recuperarem na partida da Liga dos Campeões Feminina
A equipe feminina do Manchester United sofre uma derrota decepcionante em casa
O Manchester United enfrenta um grande desafio para chegar às semifinais da Liga dos Campeões Feminina após perder a partida de ida por 3 a 2 para o Bayern de Munique. Em uma partida intensa no Old Trafford, as anfitriãs empataram duas vezes com um pênalti de Le Tissier e um gol de Hanna Lundkvist. No entanto, a equipe inglesa teve dificuldades para conter a flexibilidade tática do Bayern, e um gol no final da partida da jogadora internacional japonesa Tanikawa, de 20 anos, garantiu a vitória para as alemãs.
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Le Tissier afirma que o Manchester United "se desintegrou"
Le Tissier fez uma avaliação sincera das falhas defensivas que custaram caro ao United. Ela admitiu que a defesa de sua equipe foi facilmente penetrada pelo Bayern, declarando à Disney+: “Houve coisas boas e ruins [a se tirar do jogo]. Quando estávamos sem a posse de bola, fomos desorganizados e não fomos tão compactos quanto deveríamos ter sido.
“Trata-se apenas de alguns momentos específicos, mas podemos tirar muitos aspectos positivos. O primeiro gol que sofremos foi culpa minha; a jogadora passou por trás de mim e eu poderia ter feito melhor naquela jogada. No segundo, ficamos muito abertas, e no terceiro alguém deveria ter fechado o espaço também.”
Skinner continua otimista, apesar dos gols "escassos"
O técnico Skinner compartilhou da frustração do capitão em relação aos gols sofridos, mas manteve-se otimista quanto às chances do United de avançar. Ele disse: “Os dois gols de Harder esta noite não são aceitáveis do nosso ponto de vista, mas vamos corrigir isso como equipe. O que é encorajador é que esta eliminatória ainda está viva. O Bayern não jogou assim, foi muito direto, eles normalmente baseiam-se na posse de bola e mudaram de estilo esta noite, e foram recompensados por isso. Estou frustrado com os gols que sofremos porque foram muito ruins, mas é algo que se corrige facilmente para a próxima partida, onde já conhecemos as ameaças que eles representam agora.”
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E agora?
Antes de enfrentar o Bayern na partida de volta na próxima semana, o United enfrentará primeiro o City no clássico de Manchester pela Superliga Feminina. A equipe de Andree Jeglertz lidera atualmente a tabela da WSL com 46 pontos em 18 partidas, oito pontos à frente das Red Devils, que ocupam o segundo lugar.