O Manchester United foi “destruído” pelo Bayern de Munique! Maya Le Tissier incentiva as Red Devils a se recuperarem na partida da Liga dos Campeões Feminina

Le Tissier fez uma avaliação sincera das falhas defensivas que custaram caro ao United. Ela admitiu que a defesa de sua equipe foi facilmente penetrada pelo Bayern, declarando à Disney+: “Houve coisas boas e ruins [a se tirar do jogo]. Quando estávamos sem a posse de bola, fomos desorganizados e não fomos tão compactos quanto deveríamos ter sido.

“Trata-se apenas de alguns momentos específicos, mas podemos tirar muitos aspectos positivos. O primeiro gol que sofremos foi culpa minha; a jogadora passou por trás de mim e eu poderia ter feito melhor naquela jogada. No segundo, ficamos muito abertas, e no terceiro alguém deveria ter fechado o espaço também.”