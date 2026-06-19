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O Manchester United foi aconselhado a tentar contratar o craque holandês que “poderia ser titular todas as semanas” sob o comando de Michael Carrick, após uma estreia promissora na Copa do Mundo
O United é instado a priorizar a profundidade do elenco
Butt pediu ao Manchester United que abandonasse uma estratégia de transferências focada exclusivamente na contratação de superestrelas e, em vez disso, reforçasse a profundidade do elenco. O ex-meio-campista do United destacou o ponta do West Ham, Summerville, como um jogador que vale a pena ser buscado, após seu impressionante início na seleção holandesa.
Summerville reforçou sua reputação ao marcar um gol no empate em 2 a 2 contra o Japão, o que aumentou ainda mais o interesse em sua contratação. Acredita-se que os Red Devils estejam acompanhando o jogador de 24 anos, em busca de opções adicionais para o ataque.
- AFP
Butt apoia a iniciativa de Summerville
Em entrevista exclusiva à Paddy Power, Butt identificou Summerville como um jogador que se encaixa no perfil exigido pelo Manchester United. Butt observou que, embora o jogador de 24 anos ainda tenha espaço para melhorar, seu potencial é alto o suficiente para justificar uma tentativa séria de contratação.
“Ele é um jogador explosivo, é um prazer vê-lo em campo, mas não acho que seja consistente o suficiente”, explicou Butt. “No entanto, o valor não deve ser muito alto para contratá-lo, e o United precisa montar um elenco.
“Não pode ser só uma questão de sair por aí contratando superestrelas. Summerville foi brilhante pela Holanda no primeiro jogo, então ele poderia, potencialmente, ser titular todas as semanas pelo Manchester United. Olho para ele e penso que precisa se tornar muito mais consistente para chegar ao próximo nível. Mas eu definitivamente consideraria a contratação de um jogador como ele.”
O United precisa de mais reforços no elenco de reservas
Butt acredita que um dos problemas de longa data do United tem sido a falta de profundidade no elenco além dos 11 titulares. Na opinião dele, times de sucesso contam com reservas capazes de mudar o rumo das partidas e manter o nível quando é necessário fazer rodízio.
“Precisamos reforçar o elenco; o banco precisa ser mais forte”, acrescentou Butt. “Quando você enfrenta um time e vê o time titular dele, mas percebe que há mais quatro jogadores que podem entrar e fazer a diferença, isso é fundamental.
“Quando o United enfrentou o Leeds no Old Trafford na última temporada e foi derrotado, os jogadores no banco e no elenco em geral não eram bons o suficiente. Quando estão todos em forma, eles são realmente bons, mas ainda precisam reforçar o elenco; por isso, eu também buscaria alguns jogadores desse tipo.”
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A decisão de Rashford pode influenciar os planos de transferência
No entanto, segundo o The Athletic, qualquer possível contratação de Summerville deverá depender fortemente do futuro de Marcus Rashford, cuja situação continua sendo um fator-chave nos planos do United para o verão. A possível contratação de Summerville pode depender de como Carrick e o clube reorganizarem suas opções de ataque antes do fechamento da janela de transferências.