Em entrevista exclusiva à Paddy Power, Butt identificou Summerville como um jogador que se encaixa no perfil exigido pelo Manchester United. Butt observou que, embora o jogador de 24 anos ainda tenha espaço para melhorar, seu potencial é alto o suficiente para justificar uma tentativa séria de contratação.

“Ele é um jogador explosivo, é um prazer vê-lo em campo, mas não acho que seja consistente o suficiente”, explicou Butt. “No entanto, o valor não deve ser muito alto para contratá-lo, e o United precisa montar um elenco.

“Não pode ser só uma questão de sair por aí contratando superestrelas. Summerville foi brilhante pela Holanda no primeiro jogo, então ele poderia, potencialmente, ser titular todas as semanas pelo Manchester United. Olho para ele e penso que precisa se tornar muito mais consistente para chegar ao próximo nível. Mas eu definitivamente consideraria a contratação de um jogador como ele.”



