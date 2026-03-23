O Manchester United foi aconselhado a nomear Michael Carrick para o cargo de forma definitiva, já que um ex-jogador destaca que “não poderiam ter pedido mais” do técnico interino

Quando questionado sobre a possibilidade de uma contratação de longo prazo, o ex-jogador foi categórico, resumindo todas as suas reflexões sobre o assunto. “Carrick para o cargo permanente? Acho que, se nos classificarmos bem para a Liga dos Campeões, então sim. Não é como se ele estivesse chegando sem nenhuma experiência. Ele tem a experiência de dois anos no Middlesbrough, trabalhou com o Ole [Gunnar Solskjaer] no clube e, na verdade, também esteve no comando sozinho por alguns jogos. Então, ele tem experiência. Sei que é um grande debate entre muitos dos rapazes que jogaram no Manchester United. Mas ouve, se ele conseguir uma boa classificação para a Liga dos Campeões, então por que não? Tentámos outras opções nos últimos anos e, sabes, se ele estiver a ter resultados positivos e um impacto positivo na equipa e os adeptos sentirem que recuperaram o seu próprio Manchester United, então apoio o Michael para assumir o cargo.”