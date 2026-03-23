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O Manchester United foi aconselhado a nomear Michael Carrick para o cargo de forma definitiva, já que um ex-jogador destaca que “não poderiam ter pedido mais” do técnico interino
Recuperação fenomenal após o colapso da Amorim
A transformação sob o comando do técnico interino tem sido fenomenal, após o colapso sob o comando de Ruben Amorim, que conquistou apenas oito vitórias em 21 partidas em todas as competições nesta temporada. Desde que assumiu o cargo em 13 de janeiro, o técnico interino conquistou sete vitórias e dois empates em 10 partidas, levando o clube ao terceiro lugar na tabela da Premier League, com 55 pontos, à frente do Aston Villa e do Liverpool. Com apenas sete partidas restantes, incluindo confrontos importantes contra Chelsea, Liverpool e Brighton, a garantia da classificação para a Liga dos Campeões parece cada vez mais provável.
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Respeito e mudanças táticas sob o comando do técnico interino
Pallister elogiou o impacto imediato que o técnico interino causou. O ex-zagueiro destacou seu profundo conhecimento do clube, declarando à BOYLE Sports: “É difícil saber sem estar no campo de treino. Ele terá o respeito dos jogadores. Ele já esteve lá, conquistou grandes troféus com o Manchester United antes, conhece a história e a tradição do clube, sabe quais são as expectativas – ele lidou com elas enquanto jogador. Portanto, ele tem isso a seu favor ao assumir o cargo de técnico no clube”, explicou Pallister. Além disso, ele observou mudanças importantes: “Mas a resposta simples é que ele mudou para uma defesa com quatro jogadores, trouxe Kobbie Mainoo – que parecia uma verdadeira estrela quando despontou – de volta ao time depois de ficar de fora por tanto tempo. Ele tomou essa decisão de trazê-lo de volta e simplesmente mudou o estilo, tentando trazer de volta ao time o que parece ser uma atitude positiva.”
Carrick apresenta um futebol emocionante e resultados inegáveis
Ao refletir sobre a passagem anterior do técnico de 44 anos, o ex-zagueiro elogiou o estilo atraente exibido durante seus dois anos fora, que agora está dando frutos em Manchester. Ele afirmou: “Ele fez um trabalho realmente bom, ganhou experiência no Middlesbrough. Assisti a muitos jogos do Middlesbrough quando ele era técnico lá, e devo dizer que foi provavelmente o futebol mais emocionante que já vi em uma partida do Middlesbrough, mesmo que fosse na Championship. Então, acho que ele talvez tenha dado um pouco mais de liberdade aos jogadores. Acho que muitos jogadores estão acostumados a jogar com uma zaga de quatro, e isso simplesmente trouxe resultados positivos. Não dá para pedir mais nada do Michael e do trabalho que ele tem feito.”
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Conseguir o cargo de gerência efetivo
Quando questionado sobre a possibilidade de uma contratação de longo prazo, o ex-jogador foi categórico, resumindo todas as suas reflexões sobre o assunto. “Carrick para o cargo permanente? Acho que, se nos classificarmos bem para a Liga dos Campeões, então sim. Não é como se ele estivesse chegando sem nenhuma experiência. Ele tem a experiência de dois anos no Middlesbrough, trabalhou com o Ole [Gunnar Solskjaer] no clube e, na verdade, também esteve no comando sozinho por alguns jogos. Então, ele tem experiência. Sei que é um grande debate entre muitos dos rapazes que jogaram no Manchester United. Mas ouve, se ele conseguir uma boa classificação para a Liga dos Campeões, então por que não? Tentámos outras opções nos últimos anos e, sabes, se ele estiver a ter resultados positivos e um impacto positivo na equipa e os adeptos sentirem que recuperaram o seu próprio Manchester United, então apoio o Michael para assumir o cargo.”