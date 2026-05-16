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O Manchester United foi aconselhado a contratar Rio Ferdinand ou Nemanja Vidic para atuar ao lado de Michael Carrick - seguindo o exemplo da contratação de Gabriel Heinze por Mikel Arteta no Arsenal
A busca pela fórmula perfeita de coaching
Enquanto o United se prepara para nomear Carrick para o cargo em tempo integral — logo após ter levado o clube de volta à Liga dos Campeões pela primeira vez desde a temporada 2023–24 —, o ex-atacante dos Red Devils, Saha, sugeriu um plano para o sucesso inspirado nos rivais. Saha acredita que, embora Carrick traga estabilidade, ele poderia se beneficiar de uma estrutura técnica semelhante à que Arteta cultivou no Arsenal, referindo-se especificamente ao impacto da contratação de jogadores como Gabriel Heinze para o Emirates Stadium.
Em entrevista ao Compare.Bet, Saha expressou que o atual técnico interino precisa de um tipo específico de apoio para ter sucesso.
“Quem poderia desafiar Michael às vezes? Não desafiar de forma negativa, mas apenas apresentando ideias diferentes”, disse Saha. “Uma combinação semelhante à que você pode ver que Gabriel Heinze fez com o Arsenal e Mikel Arteta. Às vezes, você precisa de uma espécie de representação de um tipo diferente de diplomacia, eu diria. Eu pensaria em Rio Ferdinand, Patrice Evra ou Nemanja Vidic.”
- AFP
A contratação definitiva de Carrick está iminente
Os apelos por uma comissão técnica sólida surgem no momento em que Carrick se aproxima de um contrato formal no Teatro dos Sonhos. Notícias indicam que o United chegou a um acordo com o técnico de 44 anos, após uma sequência de resultados que o levou a vencer 10 dos seus primeiros 15 jogos na Premier League como técnico. Esse histórico convenceu a diretoria da Ineos de que Carrick é o homem certo para liderar o clube de forma permanente.
Saha acredita que o ex-meio-campista é a escolha certa porque oferece ao elenco uma sensação de continuidade que uma contratação externa de alto nível poderia perturbar. “O principal para o Man Utd é ter consistência e estabilidade, e Carrick definitivamente representa isso”, acrescentou Saha. “Se alguém vier, mesmo um técnico com o maior pedigree, trará mudanças e incertezas, o que não é o que os jogadores precisam. Então, acho que, sim, já está na hora.”
Exigindo o apoio dos especialistas
Embora a perspicácia tática de Carrick tenha sido elogiada, Saha pede que os ex-jogadores mais influentes do clube ofereçam seu total apoio. Lendas do clube como Roy Keane e Gary Neville já expressaram ceticismo no passado, mas Saha insiste que, para um jovem técnico ter sucesso, o ambiente interno e externo deve ser favorável. Ele citou o sucesso do ex-capitão do Manchester City, Vincent Kompany, no Bayern de Munique como um exemplo do que jovens treinadores podem alcançar com o apoio certo.
“Roy Keane e Gary Neville levantaram questões, o que é totalmente normal, mas agora eles precisam apoiar Michael Carrick”, afirmou Saha. “Eu também levantei questões de certa forma, mas com um pouco mais de respeito, porque essa posição é extremamente difícil. Você precisa de todo o apoio possível e, se realmente ama o clube, precisa ser uma das vozes que podem ajudar nessa situação, especialmente para um jovem técnico.”
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Aproveitando as mudanças no panorama da Premier League
A possível contratação definitiva de Carrick surge num momento em que os rivais tradicionais enfrentam suas próprias transições. Com o Liverpool passando por uma temporada difícil, Saha acredita que o United está bem posicionado para diminuir a diferença se acertar na estrutura técnica. Ele sugeriu que a inclusão de Ruud van Nistelrooy no elenco também poderia proporcionar a Carrick a experiência de um “grande clube”, o que ajudaria o United a reconquistar seu lugar no topo do futebol inglês.
“O Man Utd pode se beneficiar disso; eles vão querer que o Liverpool demore mais três ou quatro anos para chegar ao topo. Gostaria de vê-los competindo, mas com o United na liderança”, concluiu Saha.