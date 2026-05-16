Enquanto o United se prepara para nomear Carrick para o cargo em tempo integral — logo após ter levado o clube de volta à Liga dos Campeões pela primeira vez desde a temporada 2023–24 —, o ex-atacante dos Red Devils, Saha, sugeriu um plano para o sucesso inspirado nos rivais. Saha acredita que, embora Carrick traga estabilidade, ele poderia se beneficiar de uma estrutura técnica semelhante à que Arteta cultivou no Arsenal, referindo-se especificamente ao impacto da contratação de jogadores como Gabriel Heinze para o Emirates Stadium.

Em entrevista ao Compare.Bet, Saha expressou que o atual técnico interino precisa de um tipo específico de apoio para ter sucesso.

“Quem poderia desafiar Michael às vezes? Não desafiar de forma negativa, mas apenas apresentando ideias diferentes”, disse Saha. “Uma combinação semelhante à que você pode ver que Gabriel Heinze fez com o Arsenal e Mikel Arteta. Às vezes, você precisa de uma espécie de representação de um tipo diferente de diplomacia, eu diria. Eu pensaria em Rio Ferdinand, Patrice Evra ou Nemanja Vidic.”