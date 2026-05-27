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O Manchester United fecha o patrocínio "mais lucrativo" da história do futebol com um contrato de vários anos
Uma parceria comercial que bateu recordes
O United chegou a um acordo com a Betway para um novo patrocínio de uniformes de treino que, segundo se sabe, movimenta 20 milhões de libras por ano, segundo reportagem do The Daily Mail. O acordo histórico surge após uma temporada em que os Red Devils atuaram sem um parceiro para os uniformes de treino, representando uma vitória significativa para o departamento comercial do clube. Especialistas do setor acreditam que este seja o acordo mais lucrativo já assinado no esporte exclusivamente para uniformes de treino.
O momento da parceria é estratégico, já que os regulamentos da Premier League devem proibir que empresas de apostas apareçam na frente das camisas de jogo a partir do início da próxima temporada. Ao garantir a Betway como parceira para os uniformes de treino, o United contornou efetivamente essas novas restrições, ao mesmo tempo em que maximizou seu potencial de receita. Um anúncio oficial é esperado em breve, embora o clube ainda não tenha se pronunciado sobre os termos específicos do contrato plurianual.
- AFP
Injeção financeira para Michael Carrick
Essa nova injeção de capital chega em um momento perfeito para o técnico Michael Carrick, cujo contrato temporário foi recentemente transformado em definitivo. O United se prepara para uma movimentada janela de transferências de verão, e o acordo com a Betway, aliado à classificação para a Liga dos Campeões, pode garantir ao ex-meio-campista um orçamento de cerca de 150 milhões de libras. Espera-se que o retorno à competição de elite da Europa gere mais 80 milhões de libras em receita para o clube.
A saúde financeira do clube parece estar em trajetória ascendente, apesar de um período de turbulência. O United divulgou recentemente um lucro operacional de £ 37,7 milhões nos nove meses encerrados em março, um forte contraste com o prejuízo de £ 3,2 milhões registrado no mesmo período do ano anterior. Esses números sugerem que o clube está finalmente começando a colher os frutos de uma rigorosa transformação empresarial e de uma estratégia de corte de custos.
O United apoia os cortes drásticos de Ratcliffe
Desde a chegada de Sir Jim Ratcliffe, o clube passou por uma reestruturação interna rigorosa, destinada a otimizar as operações. Isso incluiu a demissão de aproximadamente 400 funcionários e uma ampla revisão das despesas. O principal objetivo dessas medidas foi reduzir os gastos e garantir que mais recursos fossem disponibilizados para investimento no elenco principal e nas operações de futebol.
O United confirmou o sucesso dessas iniciativas, observando que o clube “continua a colher os benefícios dos programas de redução de custos operacionais e de quadro de funcionários implementados no ano anterior”. Omar Berrada, diretor executivo do United, expressou seu otimismo em relação ao rumo atual, afirmando: “Estamos muito otimistas com o progresso do clube nesta temporada e com o impacto positivo contínuo de nossas iniciativas de transformação empresarial”.
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Perspectivas positivas para os Red Devils
Além do time principal masculino, o United vem observando progressos em vários setores, incluindo a equipe feminina e a base. No entanto, o clube ainda arca com uma dívida significativa de US$ 650 milhões, um legado da aquisição alavancada pela família Glazer. Apesar disso, a projeção atualizada de receita para 2026 foi elevada para um valor entre £ 655 milhões e £ 665 milhões, com o EBITDA previsto para ultrapassar £ 200 milhões.
Elogiando o impacto da atual comissão técnica, Berrada acrescentou: “Terminar em terceiro lugar na Premier League e garantir a classificação para a Liga dos Campeões da UEFA da próxima temporada é prova da melhora no desempenho da nossa equipe masculina em campo. Michael Carrick fez um excelente trabalho nos 17 jogos que comandou e estamos muito felizes por ele continuar como técnico principal. Nossa equipe feminina chegou às quartas de final da Liga dos Campeões Feminina da UEFA e também chegou à final da Copa da Liga pela primeira vez, além de participar mais uma vez da Série Mundial de Rúgbi de Sete. No que diz respeito à academia, chegar às finais da FA Youth Cup e dos play-offs da PL2 também é uma indicação de nosso compromisso contínuo com o desenvolvimento de jovens talentos.”