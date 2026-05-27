O Manchester United fecha o patrocínio "mais lucrativo" da história do futebol com um contrato de vários anos

O United chegou a um acordo com a Betway para um novo patrocínio de uniformes de treino que, segundo se sabe, movimenta 20 milhões de libras por ano, segundo reportagem do The Daily Mail. O acordo histórico surge após uma temporada em que os Red Devils atuaram sem um parceiro para os uniformes de treino, representando uma vitória significativa para o departamento comercial do clube. Especialistas do setor acreditam que este seja o acordo mais lucrativo já assinado no esporte exclusivamente para uniformes de treino.

O momento da parceria é estratégico, já que os regulamentos da Premier League devem proibir que empresas de apostas apareçam na frente das camisas de jogo a partir do início da próxima temporada. Ao garantir a Betway como parceira para os uniformes de treino, o United contornou efetivamente essas novas restrições, ao mesmo tempo em que maximizou seu potencial de receita. Um anúncio oficial é esperado em breve, embora o clube ainda não tenha se pronunciado sobre os termos específicos do contrato plurianual.