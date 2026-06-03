O Manchester United fecha acordo de 38 milhões de libras por Ederson, enquanto são revelados os detalhes do contrato do meio-campista da Atalanta

O United chegou a um acordo com a Atalanta para contratar Ederson em uma transação no valor total de 38 milhões de libras, segundo a Sky Sports. Os Red Devils devem pagar uma quantia inicial de 34 milhões de libras (40,5 milhões de euros/45,7 milhões de dólares) pelo jogador de 26 anos, com mais 3,8 milhões de libras (4,5 milhões de euros/5 milhões de dólares) estruturados em possíveis acréscimos. Espera-se que o negócio seja finalizado antes de julho, desde que o jogador seja aprovado nos exames médicos em Carrington.

O jogador da seleção brasileira deve assinar um contrato de quatro anos em Old Trafford, que inclui uma opção do clube de prorrogar a permanência por mais 12 meses. Este avanço ocorre após um período de interesse contínuo por parte do United, que há muito identificou o ex-jogador da Salernitana como alvo prioritário para injetar o dinamismo tão necessário em sua formação tática sob o comando de Carrick.



