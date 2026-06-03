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O Manchester United fecha acordo de 38 milhões de libras por Ederson, enquanto são revelados os detalhes do contrato do meio-campista da Atalanta
O Red Devils chega a um acordo com a Atalanta
O United chegou a um acordo com a Atalanta para contratar Ederson em uma transação no valor total de 38 milhões de libras, segundo a Sky Sports. Os Red Devils devem pagar uma quantia inicial de 34 milhões de libras (40,5 milhões de euros/45,7 milhões de dólares) pelo jogador de 26 anos, com mais 3,8 milhões de libras (4,5 milhões de euros/5 milhões de dólares) estruturados em possíveis acréscimos. Espera-se que o negócio seja finalizado antes de julho, desde que o jogador seja aprovado nos exames médicos em Carrington.
O jogador da seleção brasileira deve assinar um contrato de quatro anos em Old Trafford, que inclui uma opção do clube de prorrogar a permanência por mais 12 meses. Este avanço ocorre após um período de interesse contínuo por parte do United, que há muito identificou o ex-jogador da Salernitana como alvo prioritário para injetar o dinamismo tão necessário em sua formação tática sob o comando de Carrick.
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Injeção financeira ajuda a campanha de contratações do Carrick
Essas negociações antecipadas no mercado foram possíveis graças a uma reestruturação significativa das finanças do clube. Relatórios recentes indicam que o United abriu uma margem significativa para gastos no verão após quitar 110 milhões de libras em dívidas nas últimas semanas. Essa flexibilidade financeira permitiu que a equipe de contratações agisse com determinação e evitasse as negociações demoradas que prejudicaram as janelas de transferências anteriores.
O diretor executivo Omar Berrada destacou recentemente o otimismo em torno da direção do clube, afirmando: “Estamos muito otimistas em relação ao progresso do clube nesta temporada e ao impacto positivo contínuo de nossas iniciativas de transformação empresarial.” Com essas economias e fluxos de receita aprimorados, Carrick está recebendo as ferramentas necessárias para garantir que o United continue em conformidade com as regulamentações financeiras, ao mesmo tempo em que busca agressivamente os melhores talentos.
A reformulação do meio-campo continua com a busca por Fernandes
Embora a contratação de Ederson seja um grande golpe, não se espera que ele seja a última aquisição para o meio-campo, já que o United estaria na liderança da disputa para garantir a contratação de Mateus Fernandes, do West Ham, neste verão. O jovem astro português de 21 anos é visto como uma solução de longo prazo que poderia formar dupla com o capitão do clube, Bruno Fernandes, em um meio-campo renovado.
A necessidade de várias contratações decorre de uma planejada renovação do elenco atual. O experiente meio-campista Casemiro deve deixar Old Trafford, e há fortes indícios de que Manuel Ugarte também possa estar de saída após uma passagem decepcionante.
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Carrick tem novos objetivos em vista
A contratação de Ederson é apenas o começo do que promete ser um verão agitado. Além da linha defensiva, a diretoria do clube também está priorizando o reforço da lateral esquerda e a chegada de um novo lateral-esquerdo especializado. Apesar do grande investimento em Ederson, espera-se que o clube continue em busca de um volante defensivo dedicado para oferecer a proteção defensiva que Casemiro costumava proporcionar.
Ao garantir os serviços de Ederson e avançar nas negociações para outros alvos principais, o clube pretende dar a Carrick uma pré-temporada completa com seus novos reforços. A pressão recai agora sobre a comissão técnica para transformar esse significativo apoio financeiro em progresso tangível em campo a partir de agosto.