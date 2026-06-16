O jogador da seleção holandesa tornou-se um alvo extremamente atraente para os dirigentes do Old Trafford após marcar um gol característico no empate de 2 a 2 da Holanda contra o Japão no torneio. Apesar de ter sofrido o rebaixamento da primeira divisão com o West Ham, o ex-jogador do Leeds United viu seu valor subir significativamente no cenário internacional, marcando no empate de 2 a 2 com o Japão. De acordo com o The Athletic, o United entrou em contato formalmente a respeito do atacante, que ainda tem três anos restantes em seu contrato atual no leste de Londres.



