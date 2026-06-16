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O Manchester United faz uma surpreendente consulta sobre a contratação de Crysencio Summerville, enquanto é revelado o valor de transferência do ala da seleção holandesa e do West Ham
Os Red Devils planejam contratar um ponta
O jogador da seleção holandesa tornou-se um alvo extremamente atraente para os dirigentes do Old Trafford após marcar um gol característico no empate de 2 a 2 da Holanda contra o Japão no torneio. Apesar de ter sofrido o rebaixamento da primeira divisão com o West Ham, o ex-jogador do Leeds United viu seu valor subir significativamente no cenário internacional, marcando no empate de 2 a 2 com o Japão. De acordo com o The Athletic, o United entrou em contato formalmente a respeito do atacante, que ainda tem três anos restantes em seu contrato atual no leste de Londres.
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Carrick explora alternativas táticas
A equipe de olheiros do Old Trafford há muito admira o perfil físico explosivo e as características técnicas únicas do ponta. Acredita-se que o técnico Michael Carrick considere o atacante, de velocidade perigosa, uma opção de elite para reforçar a fluidez do seu ataque, devido à sua comprovada capacidade de cortar para dentro pela ala esquerda e representar uma ameaça constante ao gol. Os dirigentes do clube estão totalmente convencidos de que suas atuações sólidas no maior palco internacional comprovam que ele está pronto para dar o salto para a Liga dos Campeões.
O futuro de Rashford determinará os gastos do verão
Qualquer tentativa formal de contratar o ponta avaliado em 50 milhões de libras continua inteiramente dependente de Rashford, cuja opção de compra do Barcelona, no valor de 30 milhões de euros, expirou oficialmente na segunda-feira. Caso o jogador da seleção inglesa retorne a Manchester no próximo mês para cumprir os dois anos restantes de seu contrato, a contratação de Summerville provavelmente será arquivada. O United prefere uma venda definitiva de Rashford, que, segundo relatos, possui uma cláusula de rescisão de 40 milhões de libras disponível para todos os interessados, com exceção do Manchester City e do Liverpool.
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O reforço do meio-campo continua sendo a principal prioridade
O United continuará priorizando reforços para o meio-campo, com a contratação de Ederson, do Atalanta, já garantida e negociações avançadas ocorrendo sem complicações por intermédio do agente Jorge Mendes para a contratação de Mateus Fernandes, jovem promessa de 21 anos do West Ham. Enquanto isso, Summerville manterá o foco sob o comando de Ronald Koeman, enquanto a Holanda busca avançar até as fases eliminatórias da Copa do Mundo.