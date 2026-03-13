O Manchester United faz do astro do Newcastle, Sandro Tonali, sua principal prioridade, ao lado dos meio-campistas do Crystal Palace e do Nottingham Forest

Curiosamente, a ligação com Tonali traz de volta memórias da gestão de Dan Ashworth. O ex-diretor esportivo do United foi o arquiteto por trás da transferência original de Tonali do AC Milan para Tyneside em 2023. Ashworth permaneceu cinco meses no United antes de sua saída repentina, após expressar suas dúvidas sobre a contratação de Ruben Amorim, criando um cenário irônico para a busca do United por sua antiga contratação.

A contratação de um jogador do Newcastle também quebraria um longo período de seca nas negociações entre os dois clubes. O United não compra um jogador do Newcastle desde a chegada de Andy Cole, então recorde britânico, por £ 7 milhões em janeiro de 1995. Se Tonali ou um de seus rivais da Premier League finalmente conseguirão preencher essa lacuna, ainda está para ser visto, à medida que a janela de transferências de verão se aproxima.

No entanto, antes de mergulhar no mercado de transferências de verão, o Man Utd terá como objetivo terminar entre os três primeiros da Premier League nesta temporada para garantir o retorno à Liga dos Campeões. A equipe de Carrick está atualmente em terceiro lugar, com 51 pontos em 29 partidas, empatada com seu próximo adversário, o Aston Villa.