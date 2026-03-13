Getty
Traduzido por
O Manchester United faz do astro do Newcastle, Sandro Tonali, sua principal prioridade, ao lado dos meio-campistas do Crystal Palace e do Nottingham Forest
Manchester United de olho no motor do meio-campo do Newcastle
A hierarquia do Old Trafford colocou Tonali no topo de uma campanha de recrutamento destinada a modernizar o núcleo do plantel. O jogador internacional italiano de 25 anos, atualmente vinculado ao Newcastle até 2029, é visto como o perfil ideal para reforçar o meio-campo da equipe que perderá Casemiro.
O interesse do United surge em um momento em que o Newcastle enfrenta uma temporada difícil, que pode deixá-lo fora das competições europeias. No entanto, segundo o The Sun, os Red Devils também estão monitorando várias opções nacionais para garantir que não percam talentos de primeira linha acostumados aos rigores do futebol inglês.
- AFP
Talentos da Premier League no radar
Além de Tonali, o United compilou uma lista abrangente de talentos nacionais. Wharton, do Palace, e Anderson, destaque do Forest, estão no topo da lista de prioridades. O mesmo relatório afirmou que o United provavelmente precisaria garantir a classificação para a Liga dos Campeões para convencer Anderson ou Wharton a se transferirem para Old Trafford, dado o valor crescente dos dois jovens promissores da Inglaterra.
A disputa por Anderson deve ser particularmente acirrada, com o Manchester City considerado o favorito para contratar o craque do Forest. No entanto, ainda não se sabe se os Red Devils conseguirão competir com o City para atender às exigências salariais de Anderson. Enquanto isso, o Palace deve vender Wharton neste verão, dada a valorização crescente do jogador.
Alternativas jovens em Bournemouth e Brighton
A equipe de recrutamento do Old Trafford também está de olho em Alex Scott, do Bournemouth, e Carlos Baleba, do Brighton. Scott é considerado uma opção mais atraente pelo United do que seu companheiro de equipe Tyler Adams. Aos 22 anos, Scott se encaixa no perfil do meio-campista jovem e enérgico que o Man Utd está procurando.
Baleba continua sendo interessante, apesar de uma temporada desafiadora com o Seagulls. O United já havia perguntado sobre sua disponibilidade durante a janela de transferências do verão de 2025, mas um acordo não foi fechado. O foco na juventude é claro, com Anderson tendo 23 anos, enquanto Wharton, Scott e Baleba têm apenas 22, representando uma estratégia de longo prazo para substituir estrelas envelhecidas como Casemiro.
- Getty Images Sport
Conexões antigas e obstáculos históricos
Curiosamente, a ligação com Tonali traz de volta memórias da gestão de Dan Ashworth. O ex-diretor esportivo do United foi o arquiteto por trás da transferência original de Tonali do AC Milan para Tyneside em 2023. Ashworth permaneceu cinco meses no United antes de sua saída repentina, após expressar suas dúvidas sobre a contratação de Ruben Amorim, criando um cenário irônico para a busca do United por sua antiga contratação.
A contratação de um jogador do Newcastle também quebraria um longo período de seca nas negociações entre os dois clubes. O United não compra um jogador do Newcastle desde a chegada de Andy Cole, então recorde britânico, por £ 7 milhões em janeiro de 1995. Se Tonali ou um de seus rivais da Premier League finalmente conseguirão preencher essa lacuna, ainda está para ser visto, à medida que a janela de transferências de verão se aproxima.
No entanto, antes de mergulhar no mercado de transferências de verão, o Man Utd terá como objetivo terminar entre os três primeiros da Premier League nesta temporada para garantir o retorno à Liga dos Campeões. A equipe de Carrick está atualmente em terceiro lugar, com 51 pontos em 29 partidas, empatada com seu próximo adversário, o Aston Villa.
Publicidade