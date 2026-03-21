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Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

O Manchester United faz barulho! Espera-se uma reclamação à PGMOL sobre o pedido de pênalti de Amad Diallo no empate contra o Bournemouth

O Manchester United está pronto para apresentar uma reclamação formal ao órgão de arbitragem PGMOL após o polêmico empate em 2 a 2 em Bournemouth. Os Red Devils acreditam que um erro do VAR lhes negou um pênalti crucial que poderia ter alterado suas chances de classificação para a Liga dos Campeões, fazendo com que perdessem dois pontos na viagem de sexta-feira ao Vitality Stadium.

  • Os Red Devils estão prontos para contra-atacar

    Os dirigentes do Old Trafford estariam furiosos depois que Amad pareceu ter sido derrubado dentro da área quando o time vencia por 1 a 0. Apesar de estar posicionado a poucos metros de distância, o árbitro Stuart Attwell ignorou os apelos, permitindo que o Bournemouth partisse para o contra-ataque e empatasse com Ryan Christie momentos depois.

    Conforme noticiado inicialmente pelo Daily Mail, o incidente provocou indignação interna, com o clube considerando a falta de intervenção do VAR como uma significativa “variação de dois gols”. O United argumenta que a não marcação do pênalti afetou diretamente sua capacidade de garantir os três pontos na acirrada disputa pela classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

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  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tratamento injusto?

    Essa informação também foi corroborada por Ben Jacobs, que comentou sobre o cartão vermelho recebido por Harry Maguire. Na rede social X, ele escreveu: “O Manchester United deve apresentar hoje uma reclamação formal à PGMOL após a não marcação de um segundo pênalti no empate de ontem à noite contra o Bournemouth.”

    “O clube argumentará que Amad foi claramente derrubado ao chão, sem qualquer tentativa de jogar a bola. O Manchester United está indignado com o que considera um claro erro do VAR. Observa-se também que incidentes semelhantes resultantes em pênalti foram tratados de forma diferente na mesma partida, levando à expulsão de Harry Maguire. O MUFC também está insatisfeito com os nove minutos de acréscimo concedidos na partida.”

  • Carrick ficou perplexo com a inconsistência da arbitragem

    O técnico Carrick também expressou sua indignação após a partida. Ele considerou que, se uma falta merecia pênalti, a outra também deveria. O fato de ter sido uma falta semelhante, dentro da grande área, tornou as decisões do árbitro ainda mais difíceis de aceitar.

    “Só a decisão sobre o pênalti, não entendo como você pode ser um e outro e marcar um e não o outro. É de enlouquecer”, disse ele à Sky Sports. “Enorme. Absolutamente enorme. Era para isso que servia o VAR. Para esclarecer e garantir consistência. Certamente, seja qual for a opinião deles, se um foi marcado, há pessoas suficientes para decidir que é igual ao primeiro. São duas decisões diferentes, então é realmente um pouco desconcertante.”

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    E agora?

    O empate em 2 a 2 mantém o United na terceira posição, mas suas chances de terminar entre os três primeiros estão diminuindo. A equipe soma agora 55 pontos em 31 partidas, apenas quatro pontos à frente do Aston Villa, quinto colocado. A equipe de Carrick enfrentará o Leeds United na Premier League em abril.