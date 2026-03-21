O Manchester United faz barulho! Espera-se uma reclamação à PGMOL sobre o pedido de pênalti de Amad Diallo no empate contra o Bournemouth

Os dirigentes do Old Trafford estariam furiosos depois que Amad pareceu ter sido derrubado dentro da área quando o time vencia por 1 a 0. Apesar de estar posicionado a poucos metros de distância, o árbitro Stuart Attwell ignorou os apelos, permitindo que o Bournemouth partisse para o contra-ataque e empatasse com Ryan Christie momentos depois.

Conforme noticiado inicialmente pelo Daily Mail, o incidente provocou indignação interna, com o clube considerando a falta de intervenção do VAR como uma significativa “variação de dois gols”. O United argumenta que a não marcação do pênalti afetou diretamente sua capacidade de garantir os três pontos na acirrada disputa pela classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.