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O Manchester United estaria “disposto a pagar mais de €100 milhões” pelo craque do Real Madrid, após não ter conseguido contratar outros alvos de transferência
Os Red Devils devem aumentar os gastos
O Manchester United estaria pronto a ultrapassar os €100 milhões (US$ 85 milhões/US$ 114 milhões) que havia oferecido como limite máximo por Mateus Fernandes, a fim de garantir a “contratação dos sonhos” para o meio-campo central.
Ao tentar contratar Fernandes, os Red Devils estavam dispostos a pagar o preço pedido de 85 milhões de libras (113 milhões de dólares), embora em um acordo que também incluísse cláusulas adicionais. O United estava disposto a garantir apenas 80 milhões de libras do valor total de 85 milhões, propondo que os demais 5 milhões fossem pagos na forma de bônus baseados no desempenho.
Essa hesitação acabou abrindo as portas para o Tottenham, que não se mostrou tão cauteloso nas negociações e se comprometeu com um pacote totalmente garantido de 85 milhões de libras. Com outros alvos, como Sandro Tonali e Elliot Anderson, também fora de questão, o United e a INEOS estão percebendo que precisam pagar o preço máximo ou correm o risco de ficar com o meio-campo enfraquecido nesta temporada.
- (C)Getty Images
Tchouameni foi identificado como a prioridade
De acordo com Fabrizio Romano, os próximos dois meio-campistas que o United tentará contratar são Alex Scott e Aurélien Tchouameni. Reportagens do The Athletic sugerem que o United está “totalmente preparado para fechar um acordo com o jogador da seleção francesa de 26 anos” caso o Real Madrid indique que está aberto a uma venda. Acredita-se que o gigante espanhol prefira realizar vendas antes de financiar novas contratações para o elenco.
As últimas notícias vindas da Espanha indicam que o clube inglês estaria disposto a oferecer uma quantia substancial, superior a 100 milhões de euros, para contratar o francês. A reportagem esclarece: “No caso de Tchouameni, o time que o quer desesperadamente é o Manchester United. Esse interesse não é novo, mas o clube inglês estaria disposto a oferecer uma quantia substancial, superior a 100 milhões de euros, para contratá-lo.”
O substituto de Casemiro
Em seu canal no YouTube, Fabrizio Romano confirmou que o ex-jogador do Mônaco é o perfil ideal para o clube. “O que sempre disse, e o que continuo afirmando hoje, é que, internamente no Manchester United, Tchouameni sempre foi visto como a contratação perfeita para o meio-campo. Jogador de ponta, mentalidade de elite, de classe mundial; por isso, eles consideram Tchouameni o substituto perfeito para Casemiro”, explicou Romano.
Apesar da alta avaliação, há obstáculos significativos a serem superados para que a negociação avance. Romano destacou: “O primeiro é o salário. Tchouameni recebe um salário muito alto no Real Madrid e, no momento, o entendimento é que o Manchester United já deixou claro para as pessoas próximas a Tchouameni, nos contatos que mantiveram nos últimos meses, que a única maneira de Tchouameni acabar indo para o Man Utd é com um salário diferente. E, portanto, essa é a primeira questão.”
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A posição do Real Madrid em relação a uma venda
A segunda questão importante continua sendo a postura dos atuais campeões europeus. José Mourinho considera atualmente o meio-campista uma peça fundamental em seus planos, o que dificulta qualquer negociação, apesar da disposição do United em investir. “No momento, o Man Utd ainda não recebeu sinal verde do Real Madrid para iniciar as negociações por Tchouameni”, acrescentou Romano. “No momento, eles não estão recebendo nenhum tipo de mensagem de Madri, do tipo: ‘tudo bem, vamos nos sentar à mesa e tentar chegar a um acordo’.”
Embora o jogador continue sendo uma peça “fixed” do projeto em Madri por enquanto, a pressão financeira de uma oferta gigantesca poderia mudar o cenário. Como Romano concluiu: “Então, a questão é: ele poderia ser a contratação dos sonhos para o Man Utd? Com certeza. Ele é um jogador de quem eles gostam, que eles adoram, mas, ao mesmo tempo, a situação de Tchouameni pode ser complicada por causa do salário e do que o Real Madrid decidir.”
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