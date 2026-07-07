O Manchester United estaria “disposto a pagar mais de €100 milhões” pelo craque do Real Madrid, após não ter conseguido contratar outros alvos de transferência

O Manchester United estaria pronto a ultrapassar os €100 milhões (US$ 85 milhões/US$ 114 milhões) que havia oferecido como limite máximo por Mateus Fernandes, a fim de garantir a “contratação dos sonhos” para o meio-campo central.

Ao tentar contratar Fernandes, os Red Devils estavam dispostos a pagar o preço pedido de 85 milhões de libras (113 milhões de dólares), embora em um acordo que também incluísse cláusulas adicionais. O United estava disposto a garantir apenas 80 milhões de libras do valor total de 85 milhões, propondo que os demais 5 milhões fossem pagos na forma de bônus baseados no desempenho.

Essa hesitação acabou abrindo as portas para o Tottenham, que não se mostrou tão cauteloso nas negociações e se comprometeu com um pacote totalmente garantido de 85 milhões de libras. Com outros alvos, como Sandro Tonali e Elliot Anderson, também fora de questão, o United e a INEOS estão percebendo que precisam pagar o preço máximo ou correm o risco de ficar com o meio-campo enfraquecido nesta temporada.



