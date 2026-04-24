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O Manchester United está pronto para disputar com o Liverpool a contratação de Micky van de Ven, mesmo que o Tottenham consiga evitar o rebaixamento da Premier League
Gigantes do Noroeste tentam contratar estrela defensiva do Spurs
De acordo com o The Athletic, o Manchester United e o Liverpool identificaram Van de Ven, do Tottenham, como principal alvo defensivo para a importante janela de transferências de verão. Os Red Devils estão priorizando a contratação de um zagueiro central canhoto de alta qualidade para competir com Lisandro Martínez, após uma temporada em que as lesões prejudicaram gravemente a estabilidade defensiva do United.
O jogador de 25 anos chamou a atenção dos olheiros tanto de Old Trafford quanto de Anfield devido à sua velocidade de recuperação de nível mundial e proficiência técnica. O United estaria disposto a fazer um investimento financeiro significativo para garantir a contratação do holandês, independentemente de o Tottenham conseguir manter sua vaga na Premier League para a próxima temporada.
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O fator Van Dijk pode influenciar a transferência para Anfield
O Liverpool vê Van de Ven como o sucessor ideal a longo prazo de Ibrahima Konaté e um potencial parceiro para o capitão da seleção, Virgil van Dijk. A oportunidade de jogar ao lado de Van Dijk é vista como um grande atrativo para os Reds, que estão entrando em uma nova era de contratações sob a atual diretoria.
Os dados físicos do jogador o tornaram um dos ativos mais cobiçados da Europa. Velocidades de sprint recordistas na Premier League confirmaram sua adequação para uma linha defensiva alta, uma característica que tanto o United quanto a comissão técnica do Liverpool consideram essencial para suas formações táticas daqui para frente.
O Tottenham enfrenta dificuldades para manter seu jogador mais valioso
Embora o Tottenham insista que Van de Ven não está à venda, as implicações financeiras de não se classificar para as competições europeias — e agora enfrentar o risco de rebaixamento — podem forçar a diretoria do Spurs a tomar medidas. Os Lilywhites estão desesperados para construir sua filosofia, mas uma oferta gigantesca vinda do Noroeste pode ser difícil demais de ignorar para um clube que precisa equilibrar as contas.
Relatos sugerem que o possível negócio provavelmente ultrapassaria em muito os € 40 milhões (R$ 110 milhões) iniciais que o Tottenham pagou ao Wolfsburg em 2023. Mesmo que o Spurs evite cair na tabela, espera-se que a ausência da Liga dos Campeões leve o zagueiro a buscar um novo desafio em um clube que dispute títulos importantes.
- AFP
Prevê-se uma guerra de lances com a aproximação da janela de transferências de verão
Espera-se que as negociações se intensifiquem à medida que a temporada nacional chega ao fim, com ambos os clubes buscando ganhar vantagem sobre seus rivais. O Tottenham provavelmente exigirá um valor elevado por seu craque, mas o crescente interesse dos grandes clubes da liga sugere que uma transferência está se tornando cada vez mais inevitável.
Van de Ven está atualmente focado em ajudar o Spurs a evitar o rebaixamento, enquanto espera representar seu país na próxima Copa do Mundo. No entanto, a narrativa de um confronto direto entre United e Liverpool deve dominar as manchetes à medida que a janela de transferências de verão se aproxima.