O Manchester United está pronto para disputar com o Liverpool a contratação de Micky van de Ven, mesmo que o Tottenham consiga evitar o rebaixamento da Premier League

De acordo com o The Athletic, o Manchester United e o Liverpool identificaram Van de Ven, do Tottenham, como principal alvo defensivo para a importante janela de transferências de verão. Os Red Devils estão priorizando a contratação de um zagueiro central canhoto de alta qualidade para competir com Lisandro Martínez, após uma temporada em que as lesões prejudicaram gravemente a estabilidade defensiva do United.

O jogador de 25 anos chamou a atenção dos olheiros tanto de Old Trafford quanto de Anfield devido à sua velocidade de recuperação de nível mundial e proficiência técnica. O United estaria disposto a fazer um investimento financeiro significativo para garantir a contratação do holandês, independentemente de o Tottenham conseguir manter sua vaga na Premier League para a próxima temporada.