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O Manchester United está pronto para “dar tudo de si” para contratar Elliot Anderson, já que o meio-campista do Bournemouth foi incluído de surpresa na lista de alvos para substituir Casemiro
Disputa em Manchester pela estrela do Forest
O United está pronto para enfrentar o rival Manchester City na disputa pela contratação de Anderson, segundo o jornal The Sun. Embora o City seja há muito considerado o favorito para contratar o jogador do Nottingham Forest, diz-se que o United está disposto a “dar tudo de si” para garantir que ele acabe no Teatro dos Sonhos. O ex-jogador do Newcastle viu seu valor disparar nesta temporada, conquistando uma vaga de titular na seleção inglesa sob o comando de Thomas Tuchel. Com um contrato no City Ground válido até 2029, o Forest está em uma posição de força nas negociações, mas o United vê Anderson como o perfil perfeito para modernizar seu meio-campo.
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Substituto para a saída de Casemiro
A busca por Anderson ocorre no momento em que o United se prepara para uma saída significativa no meio-campo, depois que o experiente meio-campista Casemiro confirmou sua saída, afirmando: “Acredito que o anúncio já tenha sido feito. É enorme o carinho que os torcedores demonstraram por mim. Mas acredito mesmo que a decisão está tomada e fechada.”
Com a vaga de volante se abrindo, o United busca um jogador com pedigree na Premier League. Além de Anderson, o clube elaborou uma lista de candidatos que inclui Adam Wharton, do Crystal Palace, e Carlos Baleba, do Brighton. No entanto, a adição surpresa a esse plano de contingência é Alex Scott, do Bournemouth. O meio-campista dos Cherries surgiu como um candidato inesperado para a diretoria dos Red Devils após ter discretamente realizado uma campanha extremamente impressionante na costa sul.
Uma disputa decisiva para Sandro Tonali
Anderson não é o único nome de destaque na mira, já que o United também estaria se preparando para disputar com o City a contratação do meio-campista Sandro Tonali, do Newcastle United. O jogador da seleção italiana é visto como mais uma opção de ponta para liderar o meio-campo ao lado do promissor talento Kobbie Mainoo. O interesse do United no ex-jogador do AC Milan faz parte de uma estratégia mais ampla para recrutar jogadores com experiência comprovada na Europa ou na Premier League. Com a reformulação do meio-campo tomando forma, espera-se que o clube contrate pelo menos dois novos jogadores para essa posição, a fim de fornecer a Michael Carrick as ferramentas necessárias para competir na Liga dos Campeões na próxima temporada.
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E agora?
Depois de investir pesadamente em atacantes como Matheus Cunha e Benjamin Sesko no verão passado, o foco em Old Trafford mudou definitivamente para o meio-campo. Com o United atualmente em terceiro lugar na tabela e a caminho de um retorno às competições de elite da Europa, a atração de disputar a Liga dos Campeões pode ser o fator decisivo na disputa por muitos dos candidatos que constam na lista do United.