O Manchester United está pronto para “dar tudo de si” para contratar Elliot Anderson, já que o meio-campista do Bournemouth foi incluído de surpresa na lista de alvos para substituir Casemiro

A busca por Anderson ocorre no momento em que o United se prepara para uma saída significativa no meio-campo, depois que o experiente meio-campista Casemiro confirmou sua saída, afirmando: “Acredito que o anúncio já tenha sido feito. É enorme o carinho que os torcedores demonstraram por mim. Mas acredito mesmo que a decisão está tomada e fechada.”

Com a vaga de volante se abrindo, o United busca um jogador com pedigree na Premier League. Além de Anderson, o clube elaborou uma lista de candidatos que inclui Adam Wharton, do Crystal Palace, e Carlos Baleba, do Brighton. No entanto, a adição surpresa a esse plano de contingência é Alex Scott, do Bournemouth. O meio-campista dos Cherries surgiu como um candidato inesperado para a diretoria dos Red Devils após ter discretamente realizado uma campanha extremamente impressionante na costa sul.