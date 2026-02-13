Getty
O Manchester United está “na liderança” para a transferência de Scott McTominay, enquanto o jogador da seleção escocesa “sonha” em voltar à Premier League depois de sua passagem pelo Napoli
McTominay fez história durante sua campanha de estreia no Napoli
McTominay completou uma transferência de £ 32 milhões (US$ 44 milhões) para o Nápoles no verão de 2024. Sua primeira temporada após deixar uma zona de conforto profissional rendeu-lhe o título e o prêmio de MVP, reescrevendo os livros de história.
O recorde de 63 anos de Denis Law como o escocês com mais gols marcados em uma única campanha da Série A foi quebrado, enquanto McTominay recebeu uma indicação ao Ballon d'Or e foi nomeado o Jogador do Ano na Itália.
Ele já alcançou dois dígitos em termos de gols nesta temporada, mantendo um padrão impressionante, e tem contrato até 2028. No entanto, espera-se que haja interesse quando outra janela de transferências for aberta.
O Manchester United está “na liderança” no que diz respeito à transferência de McTominay
O Napoli admite isso, com o diretor de desenvolvimento de negócios globais do clube, Leonardo Giammarioli, dizendo à talkSPORT que tenta afastar os olhares admiradores de longe: “Sim, é claro que estou preocupado. Mas, no final das contas, especialmente Scott, que é um cara muito legal, ficaremos felizes se ele chegar ao próximo nível em alguns anos – talvez não agora, talvez não no ano que vem, mas ele merece.
“Veja o Stuttgart, eles queriam manter Nick Woltemade, mas quando surge uma oferta dessas [65 milhões de libras do Newcastle United], não há muito o que fazer, quando o jogador quer ir embora e o dinheiro é importante. É difícil para os times italianos; a liga italiana continua perdendo receita.”
O Tuttomercatoweb afirma que McTominay está pensando em se transferir em 2026, já que ele e sua namorada, Cam Reading, estão pensando em voltar para casa. Dizem que ele tem como objetivo mudar para a Premier League “o mais rápido possível”.
A reportagem do TMW afirma: “Aqueles que o conhecem bem explicam que ele está feliz em Nápoles. Ele está contente com o Napoli. Mas ele também sonha em voltar, mais cedo ou mais tarde, para a Premier League [inglesa]. Entre os muitos times que supostamente estão prontos para recebê-lo de volta à Inglaterra, você sabe quem está na liderança? O Manchester United.”
McTominay poderá regressar a Old Trafford?
O United concordou em dispensar McTominay depois de ver um produto de seu lendário sistema de formação disputar 255 partidas pelo clube. Dúvidas foram levantadas sobre a capacidade do Red Devils de devolver o jogador da seleção da Escócia a um ambiente familiar.
O ex-jogador do United Wes Brown disse recentemente ao GOAL, quando questionado se um acordo poderia ser fechado: “Seria muito dinheiro para o Man United tê-lo de volta. Estou muito feliz que Scott tenha saído e se saído tão bem - ele se saiu melhor do que muito bem! Ele tem sido excelente.
“Isso aconteceria? Provavelmente não. O respeito que isso gera é incrível. Que conquista para Scott, para começar. Às vezes, quando você sai de clubes realmente grandes, pode ser difícil manter o nível - normalmente há uma queda. Mas ele ficou cada vez melhor. Ele é um ótimo rapaz e está determinado a dar o melhor de si. Não vejo isso acontecendo, mas entendo por que há rumores.
“Ele poderia voltar? Ele tem pernas para isso. Agora ele joga na posição certa, que não é a de meio-campista defensivo. Tenho tentado dizer isso às pessoas muitas e muitas vezes. Por ser grande, todos acham que ele é um meio-campista defensivo. Ele tem pernas, pode subir e descer, e todos os torcedores dirão que ele se posiciona bem para marcar gols.”
Notícias sobre transferências: Manchester United em busca de reforços para o meio-campo
O United está em busca de reforços para o meio-campo, já que se prepara para perder o veterano astro brasileiro Casemiro, que está prestes a se tornar um jogador livre. Também há dúvidas sobre por quanto tempo o capitão do clube, Bruno Fernandes, continuará fazendo parte dos planos da equipe titular em Old Trafford.
Os Red Devils têm sido associados ao craque do Nottingham Forest, Elliott Anderson, e ao meia do Crystal Palace, Adam Wharton, mas pode ser que o nome de McTominay suba ao topo da lista de desejos do clube se uma porta de saída se abrir em Nápoles.
