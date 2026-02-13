O Manchester United está “na liderança” para a transferência de Scott McTominay, enquanto o jogador da seleção escocesa “sonha” em voltar à Premier League depois de sua passagem pelo Napoli

O Napoli admite isso, com o diretor de desenvolvimento de negócios globais do clube, Leonardo Giammarioli, dizendo à talkSPORT que tenta afastar os olhares admiradores de longe: “Sim, é claro que estou preocupado. Mas, no final das contas, especialmente Scott, que é um cara muito legal, ficaremos felizes se ele chegar ao próximo nível em alguns anos – talvez não agora, talvez não no ano que vem, mas ele merece.

“Veja o Stuttgart, eles queriam manter Nick Woltemade, mas quando surge uma oferta dessas [65 milhões de libras do Newcastle United], não há muito o que fazer, quando o jogador quer ir embora e o dinheiro é importante. É difícil para os times italianos; a liga italiana continua perdendo receita.”

O Tuttomercatoweb afirma que McTominay está pensando em se transferir em 2026, já que ele e sua namorada, Cam Reading, estão pensando em voltar para casa. Dizem que ele tem como objetivo mudar para a Premier League “o mais rápido possível”.

A reportagem do TMW afirma: “Aqueles que o conhecem bem explicam que ele está feliz em Nápoles. Ele está contente com o Napoli. Mas ele também sonha em voltar, mais cedo ou mais tarde, para a Premier League [inglesa]. Entre os muitos times que supostamente estão prontos para recebê-lo de volta à Inglaterra, você sabe quem está na liderança? O Manchester United.”