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O Manchester United está entre eles? Dois clubes da Premier League fazem consultas sobre a transferência do atacante Rafael Leão, do AC Milan
Gigantes da Premier League de olho no San Siro
O United e o Liverpool surgiram como os principais candidatos ingleses à contratação de Leão, após terem feito consultas formais sobre sua disponibilidade. O Milan estaria aberto a uma venda, já que busca equilibrar suas contas, estabelecendo um valor que muitos clubes de elite consideram excelente para um jogador de seu calibre. Ambos os clubes estão se empenhando em concluir as negociações antes da janela de transferências de junho, para evitar a inflação financeira normalmente causada por um desempenho de destaque na Copa do Mundo.
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Romano confirma o contato inicial
Embora nenhuma proposta oficial tenha sido apresentada, o especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que pelo menos dois clubes da Premier League entraram em contato para conhecer as exigências financeiras do Milan. As discussões têm se concentrado principalmente na situação salarial atual de Leão e no valor exato necessário para convencer os Rossoneri a vendê-lo neste verão.
Esclarecendo a situação atual da negociação e a natureza do interesse, Romano afirmou em seu canal no YouTube: “Posso dizer que vários clubes da Premier League entraram em contato para entender a situação de Leão. Quanto ele vale? Quanto o AC Milan quer? Qual é a situação salarial dele? Então, vários clubes da Premier League, mais de um, posso dizer, foram dois, digamos, pelo que ouvi, dois clubes da Premier League estão ligando para entender a situação.”
Ele acrescentou: “Não estamos falando de propostas oficiais. No momento, não estamos falando de negociações oficiais, mas os clubes da Premier League começaram a fazer ligações para entender a situação.”
Versatilidade no ataque
O interesse em Leão surge num momento em que tanto o United quanto o Liverpool se preparam para grandes reformulações em seus elencos antes da temporada 2026-27. Para os Red Devils, a versatilidade de Leão para atuar em toda a linha de frente é vista como um grande trunfo, enquanto o Liverpool o considera um potencial sucessor de Mohamed Salah, que já confirmou que deixará Anfield no verão de 2026. Apesar de ter marcado nove gols em 25 partidas da Série A nesta temporada, Leão tem enfrentado críticas por sua irregularidade, tendo, notavelmente, encerrado um jejum de gols em casa que durou 17 meses no início desta temporada.
- AFP
Disputa pela classificação para a Liga dos Campeões
O sucesso de qualquer possível oferta provavelmente dependerá da capacidade do United e do Liverpool de garantirem uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada. Enquanto o United está à beira da classificação após a vitória sobre o Chelsea, o Liverpool continua em uma disputa acirrada para garantir seu lugar entre os cinco primeiros. É de se esperar que as negociações ganhem ritmo no início de maio, já que ambos os clubes buscam sair na frente dos rivais antes que os holofotes mundiais se voltem para a Copa do Mundo.