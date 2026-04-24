O Manchester United está entre eles? Dois clubes da Premier League fazem consultas sobre a transferência do atacante Rafael Leão, do AC Milan

Embora nenhuma proposta oficial tenha sido apresentada, o especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que pelo menos dois clubes da Premier League entraram em contato para conhecer as exigências financeiras do Milan. As discussões têm se concentrado principalmente na situação salarial atual de Leão e no valor exato necessário para convencer os Rossoneri a vendê-lo neste verão.

Esclarecendo a situação atual da negociação e a natureza do interesse, Romano afirmou em seu canal no YouTube: “Posso dizer que vários clubes da Premier League entraram em contato para entender a situação de Leão. Quanto ele vale? Quanto o AC Milan quer? Qual é a situação salarial dele? Então, vários clubes da Premier League, mais de um, posso dizer, foram dois, digamos, pelo que ouvi, dois clubes da Premier League estão ligando para entender a situação.”

Ele acrescentou: “Não estamos falando de propostas oficiais. No momento, não estamos falando de negociações oficiais, mas os clubes da Premier League começaram a fazer ligações para entender a situação.”