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O Manchester United está em negociações para contratar Felix Nmecha, na tentativa de superar o Manchester City e o Liverpool na disputa pela contratação do craque do Borussia Dortmund
O Red Devils inicia negociações com o craque do Dortmund
O Manchester United está explorando ativamente uma negociação envolvendo Nmecha, do Dortmund, com o clube de Old Trafford intensificando seus esforços para contratar o versátil meio-campista. De acordo com a Sky Sports, o United está trabalhando intensamente nos bastidores para viabilizar uma possível transferência para a Premier League.
Christopher Vivell, o alemão que chefia o departamento de olheiros do United, está em contato direto com os representantes do jogador de 25 anos. Essa linha direta de comunicação sugere que o United está decidido a vencer a disputa por um jogador cujo valor subiu significativamente durante o atual ciclo de seleções.
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Forte concorrência da Premier League e da Espanha
O United está longe de ser o único a admirar Nmecha, já que vários dos maiores clubes da Europa estão acompanhando a situação. A Sky Sports acrescenta que tanto o Manchester City quanto o Liverpool continuam interessados, com ambos os clubes buscando reforçar suas opções no meio-campo com talentos de primeira linha.
Além do interesse inglês, o Real Madrid, gigante da La Liga, também está acompanhando a situação em torno de Nmecha. Com José Mourinho admirando o perfil do jogador, a disputa por sua contratação está chegando ao auge, embora o United pareça ser, no momento, o mais proativo entre os interessados.
O Dortmund mantém firme seu compromisso de longo prazo
O Dortmund se encontra em uma posição de real força nas negociações. Nmecha assinou a extensão de contrato em março, comprometendo seu futuro com o Signal Iduna Park até 2030 – e, o que é fundamental, esse acordo não prevê nenhuma cláusula de rescisão para este verão. De acordo com a revista Kicker, o clube estabeleceu um valor informal de cerca de 100 milhões de euros para qualquer time que pretenda contratá-lo nesta janela de transferências, um valor destinado a afastar de imediato a grande maioria dos possíveis interessados.
O diretor esportivo Lars Ricken não deixou dúvidas sobre como o clube o vê, afirmando claramente em uma entrevista recente: “Felix é fundamental para nós.” Qualquer clube que leve a sério a contratação dele – incluindo o United – precisaria apresentar uma oferta gigantesca apenas para que o Dortmund se dispusesse a conversar.
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A ascensão de Nmecha no cenário mundial
O repentino aumento no interesse se deve às atuações brilhantes de Nmecha pela seleção alemã durante a Copa do Mundo. Ele provou seu valor nos dois primeiros jogos da fase de grupos, marcando um gol e dando uma assistência contra Curaçao, além de dar uma assistência brilhante para o gol decisivo de Deniz Undav, que selou a vitória por 2 a 1 contra a Costa do Marfim.
Esses momentos de destaque ressaltaram a capacidade de Nmecha de influenciar partidas no mais alto nível, tornando-o uma opção atraente para clubes que buscam um meio-campista moderno e artilheiro. Sua habilidade de combinar força física com precisão técnica fez dele um alvo prioritário para a equipe de recrutamento do United.