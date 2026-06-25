O Manchester United está em negociações para contratar Felix Nmecha, na tentativa de superar o Manchester City e o Liverpool na disputa pela contratação do craque do Borussia Dortmund

O Manchester United está explorando ativamente uma negociação envolvendo Nmecha, do Dortmund, com o clube de Old Trafford intensificando seus esforços para contratar o versátil meio-campista. De acordo com a Sky Sports, o United está trabalhando intensamente nos bastidores para viabilizar uma possível transferência para a Premier League.

Christopher Vivell, o alemão que chefia o departamento de olheiros do United, está em contato direto com os representantes do jogador de 25 anos. Essa linha direta de comunicação sugere que o United está decidido a vencer a disputa por um jogador cujo valor subiu significativamente durante o atual ciclo de seleções.



