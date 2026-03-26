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O Manchester United está disposto a vender Marcus Rashford a um rival da Premier League — caso o Barcelona não pague a cláusula de rescisão acordada de € 30 milhões
O United mantém-se firme na avaliação de 30 milhões de euros
Segundo a ESPN, os dirigentes do Old Trafford estariam tranquilos quanto ao futuro de Rashford, mas não têm intenção de reduzir suas exigências financeiras. De acordo com os termos do contrato de empréstimo firmado em julho passado, o Barcelona tem a opção de contratar o jogador de 28 anos em caráter definitivo por uma quantia de € 30 milhões (£ 26 milhões/$ 35 milhões). No entanto, com o aumento das especulações de que o gigante catalão possa tentar renegociar, o United deixou claro que não entrará em novas negociações por um valor menor.
Os Red Devils estão cientes de que o valor de mercado de Rashford subiu após uma passagem produtiva pela La Liga, onde ele marcou 10 gols em 39 partidas. Eles estão dispostos a desistir totalmente do acordo com o Barça se o time espanhol tentar adiar os pagamentos ou solicitar outro período de empréstimo.
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Preocupações financeiras do Barcelona causam atraso
Apesar do impacto de Rashford na Espanha, as conhecidas dificuldades financeiras do Barcelona continuam a pairar sobre a negociação. O diretor esportivo Deco abordou recentemente a situação. Ele disse aos repórteres: “[Rashford vai ficar?] A questão está ligada ao fair play financeiro, às prioridades, ao desempenho e à decisão do técnico, e é algo que ainda não concretizamos porque não é o momento certo.”
O presidente Joan Laporta também deu a entender a possibilidade de um acordo estruturado, em vez de uma transferência definitiva direta. “Poderíamos prolongar o empréstimo. Depende do que Deco quiser. Existem fórmulas, como pagar parte da opção de compra ao Manchester United e resolver o restante mais tarde”, afirmou Laporta.
Possível retorno a Old Trafford
Caso o Barcelona não acione a cláusula, o United está confiante de que poderá encontrar outros interessados dispostos a pagar um valor adicional pelo atacante. A reportagem indica que vários clubes da Premier League já fizeram consultas sobre a disponibilidade de Rashford, e a possibilidade de ele se transferir para um rival direto já não está descartada.
Esse interesse dos rivais nacionais dá ao United uma vantagem significativa, já que o clube acredita poder negociar uma quantia maior com outro clube. Relatos sugerem que o United está “esfregando as mãos” diante da perspectiva de uma guerra de lances, sabendo que o mercado inglês costuma exigir valores de transferência muito mais altos do que os € 30 milhões do acordo que atualmente os impede de maximizar o lucro com o jogador formado na base.
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O que vem a seguir para Rashford?
Embora uma transferência definitiva continue sendo o desfecho mais provável, a mudança na comissão técnica do United complicou a situação. Rashford foi obrigado a treinar sozinho antes de partir para a Espanha sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim, mas a chegada de Michael Carrick alterou a dinâmica interna. Carrick, que trabalhou de perto com Rashford durante sua passagem como treinador sob o comando de José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer, está atualmente no comando enquanto o clube avalia suas opções de longo prazo.
Caso a transferência para o Barcelona não se concretize e nenhuma oferta adequada da Premier League apareça, Rashford poderia encontrar um caminho de volta ao time titular dos Red Devils. Relatos indicam que é provável que ele seja autorizado a retornar ao elenco principal, agora que Amorim não está mais no comando. No entanto, o clube continua procurando possíveis substitutos para a ala esquerda, sugerindo que ainda prefere uma saída definitiva neste verão.