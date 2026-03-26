O Manchester United está disposto a vender Marcus Rashford a um rival da Premier League — caso o Barcelona não pague a cláusula de rescisão acordada de € 30 milhões

Segundo a ESPN, os dirigentes do Old Trafford estariam tranquilos quanto ao futuro de Rashford, mas não têm intenção de reduzir suas exigências financeiras. De acordo com os termos do contrato de empréstimo firmado em julho passado, o Barcelona tem a opção de contratar o jogador de 28 anos em caráter definitivo por uma quantia de € 30 milhões (£ 26 milhões/$ 35 milhões). No entanto, com o aumento das especulações de que o gigante catalão possa tentar renegociar, o United deixou claro que não entrará em novas negociações por um valor menor.

Os Red Devils estão cientes de que o valor de mercado de Rashford subiu após uma passagem produtiva pela La Liga, onde ele marcou 10 gols em 39 partidas. Eles estão dispostos a desistir totalmente do acordo com o Barça se o time espanhol tentar adiar os pagamentos ou solicitar outro período de empréstimo.