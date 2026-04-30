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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

O Manchester United está disposto a oferecer TRÊS jogadores ao AC Milan para fechar o acordo de transferência de Rafael Leão

R. Leao
Manchester United
Milan
M. Rashford
Mercado da bola
Premier League
Campeonato Italiano
M. Ugarte
J. Zirkzee

O Manchester United está pronto para intensificar a busca pelo craque do AC Milan, Rafael Leão, oferecendo uma seleção de jogadores do time titular para tornar a proposta mais atraente. Os Red Devils estão explorando formas criativas de reduzir o custo da contratação do jogador da seleção portuguesa, enquanto buscam renovar suas opções de ataque para a próxima temporada.

  • Os Red Devils de olho em uma troca envolvendo Leão

    O United identificou Leão como principal alvo para reforçar a ala esquerda e, segundo o La Gazzetta dello Sport, estaria disposto a incluir Manuel Ugarte, Marcus Rashford ou Joshua Zirkzee em uma possível troca. Embora os olheiros dos Red Devils tenham assistido recentemente a Leão durante um confronto da Série A contra a Juventus, parece que o clube está agora considerando enviar jogadores na direção oposta para facilitar a transferência.

    O Rossoneri tradicionalmente prefere ofertas em dinheiro por seus principais jogadores, mas a oportunidade de contratar um talento consagrado da Premier League pode mudar a dinâmica das negociações. Leão tem contrato até 2028 com um salário líquido de 5,5 milhões mais bônus, valor que o United não teria dificuldade em igualar ou superar para atraí-lo para Old Trafford.

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  • Rafael Leao MilanGetty Images

    O Milan definiu o preço de venda

    Apesar de Leão ter uma cláusula de rescisão astronômica de € 175 milhões (£ 152 milhões/$ 205 milhões), os dirigentes do Milan estariam dispostos a iniciar negociações por um valor bem inferior, em torno de € 50 milhões (£ 43 milhões/$ 59 milhões). A relação do jogador de 26 anos com a diretoria do San Siro esfriou após uma queda no desempenho, e o clube não vê mais o ponta como intocável no mercado atual.

    O interesse do United surge em um momento em que o atacante português tem enfrentado críticas da torcida do Milan, como ficou evidente quando seus próprios torcedores mais uma vez o vaiaram durante uma substituição recente. Essa frustração, combinada com a necessidade do United de mais “superioridade numérica” na ala esquerda, acelerou as negociações sobre uma transferência no verão.

  • Três estrelas na mesa

    Segundo relatos, Zirkzee é um nome particularmente interessante nas discussões, dado o interesse anterior do Milan pelo atacante antes de sua transferência para a Inglaterra. O jogador da seleção holandesa tem enfrentado dificuldades para conseguir tempo de jogo nesta temporada, somando apenas 551 minutos e 21 partidas ao longo da campanha 2025-26, o que o torna um candidato ideal para um retorno à Itália.

    Rashford e Ugarte também são mencionados como possíveis peças de troca. Rashford está atualmente afastado do Manchester, emprestado ao Barcelona, e embora o time catalão tenha uma opção de compra de € 30 milhões (£ 26 milhões/$ 33 milhões), seu futuro permanece incerto. Ugarte, por sua vez, tem ficado à margem do elenco e teria sido oferecido a times de toda a Europa por seu representante, Jorge Mendes.

  • Verona Milan Leao AllegriGetty Images

    O Milan planeja uma reformulação ofensiva

    A saída de Leão desencadearia uma fase significativa de reconstrução do ataque do Milan, enquanto o time se prepara para o retorno à Liga dos Campeões sob o comando de Massimiliano Allegri. O clube já está explorando alternativas para liderar o ataque na próxima temporada, com o atacante do Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, atualmente no topo da lista de prioridades para a posição de centroavante.

    Embora alguns dentro do clube prefiram uma injeção direta de dinheiro para financiar seus próprios alvos, a inclusão de Zirkzee ou Rashford preencheria lacunas imediatas no elenco. O principal alvo do United para a ala esquerda seria Morgan Rogers, mas com o astro do Aston Villa avaliado em quase £ 100 milhões (US$ 135 milhões), Leão poderia custar metade disso, tornando o internacional português uma solução financeiramente muito mais viável para os Red Devils.

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