O Manchester United está disposto a oferecer TRÊS jogadores ao AC Milan para fechar o acordo de transferência de Rafael Leão

O United identificou Leão como principal alvo para reforçar a ala esquerda e, segundo o La Gazzetta dello Sport, estaria disposto a incluir Manuel Ugarte, Marcus Rashford ou Joshua Zirkzee em uma possível troca. Embora os olheiros dos Red Devils tenham assistido recentemente a Leão durante um confronto da Série A contra a Juventus, parece que o clube está agora considerando enviar jogadores na direção oposta para facilitar a transferência.

O Rossoneri tradicionalmente prefere ofertas em dinheiro por seus principais jogadores, mas a oportunidade de contratar um talento consagrado da Premier League pode mudar a dinâmica das negociações. Leão tem contrato até 2028 com um salário líquido de 5,5 milhões mais bônus, valor que o United não teria dificuldade em igualar ou superar para atraí-lo para Old Trafford.