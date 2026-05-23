O Manchester United está a um passo de fechar a transferência de Ederson por 43 milhões de libras, com o técnico a confirmar negociações com um “grande clube”

Depois de ter sido associado ao jogador brasileiro por várias janelas de transferências, o United acelerou suas negociações, com o La Gazzetta dello Sport sugerindo que o valor da transação ultrapassará os €50 milhões (£43 milhões). O jogador de 26 anos se consolidou como um dos meio-campistas mais confiáveis da Série A, e sua transferência para a Premier League parece agora iminente.

O acordo, que, segundo o jornalista Michele Criscitiello, está “quase fechado”, consiste em um valor base de € 48 milhões (£ 41 milhões), além de vários bônus relacionados ao desempenho. Para a Atalanta, a oferta se mostrou significativa demais para ser recusada, especialmente depois que o time de Bergamo não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões, tendo que se contentar com uma vaga na Liga Conferência da próxima temporada. Essa injeção financeira representará a quinta maior venda da história do clube, seguindo os passos de Rasmus Hojlund, que fez a mesma transferência para Old Trafford em 2023.