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O Manchester United está a um passo de fechar a transferência de Ederson por 43 milhões de libras, com o técnico a confirmar negociações com um “grande clube”
Os Red Devils estão prestes a fechar um negócio de 43 milhões de libras
Depois de ter sido associado ao jogador brasileiro por várias janelas de transferências, o United acelerou suas negociações, com o La Gazzetta dello Sport sugerindo que o valor da transação ultrapassará os €50 milhões (£43 milhões). O jogador de 26 anos se consolidou como um dos meio-campistas mais confiáveis da Série A, e sua transferência para a Premier League parece agora iminente.
O acordo, que, segundo o jornalista Michele Criscitiello, está “quase fechado”, consiste em um valor base de € 48 milhões (£ 41 milhões), além de vários bônus relacionados ao desempenho. Para a Atalanta, a oferta se mostrou significativa demais para ser recusada, especialmente depois que o time de Bergamo não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões, tendo que se contentar com uma vaga na Liga Conferência da próxima temporada. Essa injeção financeira representará a quinta maior venda da história do clube, seguindo os passos de Rasmus Hojlund, que fez a mesma transferência para Old Trafford em 2023.
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O técnico da Atalanta confirma que há “negociações concretas” em andamento
As especulações sobre a transferência atingiram novos patamares na noite de sexta-feira, quando Ederson foi notavelmente deixado de fora da escalação titular do Atalanta para a última partida da Série A contra a Fiorentina. O meio-campista assistiu ao jogo do banco, alimentando ainda mais os rumores de que sua saída estava sendo planejada para evitar riscos de lesões de última hora. Esse desdobramento foi confirmado logo após a partida pela comissão técnica do clube.
Ao abordar a ausência do jogador, o técnico da Atalanta, Raffaele Palladino, disse em uma coletiva de imprensa: “Ederson não jogou hoje porque há negociações concretas com um grande clube”. Embora Palladino não tenha mencionado o United diretamente, relatos sugerem que Carrington será o próximo destino do brasileiro, já que os dois clubes trabalham para acertar os detalhes finais da documentação.
A primeira contratação definitiva de Carrick?
A contratação de Ederson representa um marco importante para Carrick, que foi recentemente confirmado como técnico efetivo do clube. O inglês, que levou a equipe à Liga dos Campeões durante sua passagem interina, busca agora moldar o elenco à sua própria imagem. A energia e a capacidade de recuperação de bola de Ederson são vistas como o complemento perfeito para o esquema tático que Carrick vem implementando desde que assumiu o comando em janeiro.
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O motor tático da Atalanta segue em frente
Ederson tem sido o coração do meio-campo da Atalanta, disputando 41 partidas nesta temporada e contribuindo com três gols e duas assistências. Conhecido por sua incrível capacidade de trabalho e intuição defensiva, ele tem recebido elogios entusiásticos por toda a Itália. O ex-técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini, já havia elogiado as habilidades únicas do jogador, afirmando: “Seu grande ponto forte? As recuperações de bola; ele se impõe contra qualquer adversário.” Com a vaga na Liga dos Campeões garantida, os Red Devils não estão perdendo tempo para equipar Carrick com as ferramentas necessárias para disputar os maiores prêmios do futebol.