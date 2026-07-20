O Manchester United está à frente do Arsenal na disputa pela contratação do meio-campista francês, já que o jogador tem como objetivo uma transferência para a Premier League

O United está demonstrando grande interesse em Kone e, atualmente, detém uma vantagem sobre seus rivais da Premier League na disputa pelo meio-campista. O jogador de 25 anos tornou-se um dos principais alvos da diretoria do Old Trafford, que busca reforçar suas opções no meio-campo após a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o L’Equipe, o Arsenal continua firmemente na disputa pelo ex-jogador do Toulouse, já que vem sendo associado ao jogador há vários meses. No entanto, acredita-se que os Red Devils estejam um passo à frente nesta fase das negociações. Ele é uma prioridade máxima para o clube de Old Trafford, segundo o veículo francês, e está aberto a uma transferência para o norte da Inglaterra.



