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O Manchester United está à frente do Arsenal na disputa pela contratação do meio-campista francês, já que o jogador tem como objetivo uma transferência para a Premier League
Red Devils à frente do Arsenal na disputa por Kone
O United está demonstrando grande interesse em Kone e, atualmente, detém uma vantagem sobre seus rivais da Premier League na disputa pelo meio-campista. O jogador de 25 anos tornou-se um dos principais alvos da diretoria do Old Trafford, que busca reforçar suas opções no meio-campo após a Copa do Mundo de 2026.
De acordo com o L’Equipe, o Arsenal continua firmemente na disputa pelo ex-jogador do Toulouse, já que vem sendo associado ao jogador há vários meses. No entanto, acredita-se que os Red Devils estejam um passo à frente nesta fase das negociações. Ele é uma prioridade máxima para o clube de Old Trafford, segundo o veículo francês, e está aberto a uma transferência para o norte da Inglaterra.
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Jogador busca transferência para um grande clube europeu de renome
Kone está, sem dúvida, em um momento decisivo de sua carreira, após passar duas temporadas na capital italiana com a Roma. Durante sua passagem pela Série A, ele somou 82 partidas e desempenhou um papel fundamental na recente conquista do terceiro lugar pela Roma, quando o clube acumulou 73 pontos.
O fascínio pela Premier League é um fator importante nas decisões do jogador, já que Kone vê a Inglaterra como seu destino preferido. Embora o Inter já tenha demonstrado interesse há algum tempo, o poder financeiro e o prestígio da primeira divisão inglesa parecem ter conquistado o meio-campista.
O United não tem pressa em fechar o negócio
Assim como muitos clubes durante uma janela de transferências de verão prejudicada pela Copa do Mundo, o United está determinado a não ter pressa nessa negociação, avaliando cuidadosamente a possível contratação e garantindo que não pague a mais pelo jogador da seleção francesa.
Kone, no entanto, ocupa um lugar de destaque na lista de meio-campistas alvo elaborada pelos dirigentes do United, e o próprio jogador, segundo relatos, veria com bons olhos uma transferência para o noroeste da Inglaterra. Idealmente, Kone gostaria que seu futuro fosse definido rapidamente, embora não haja garantia de que esse prazo seja cumprido.
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Grande interesse em toda a Premier League
Embora o United e o Arsenal sejam os nomes mais destacados associados a Kone, eles não estão sozinhos nessa disputa. Dois outros clubes da Premier League, cujas identidades ainda não foram reveladas, também manifestaram forte interesse no francês. Essa admiração generalizada destaca a valorização crescente de Kone após 19 partidas pela seleção francesa e uma atuação respeitável durante a campanha da França até as semifinais da Copa do Mundo neste verão.
O meio-campista ficou visivelmente emocionado após a derrota da França por 2 a 0 para a Espanha nas semifinais, uma imagem que se tornou um dos momentos marcantes do torneio para a seleção nacional. Após um período de reflexão e recuperação, Kone está agora totalmente focado em seu futuro profissional.
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