O Manchester United “esfrega as mãos” diante do previsto “aumento no preço” de Marcus Rashford, em meio à incerteza sobre a transferência de 30 milhões de euros do Barcelona

Eles também teriam que negociar com o United mais uma vez. E é por isso que o United está “esfregando as mãos” diante das últimas declarações de Laporta, segundo o Marca. Se o Barça quiser alterar o acordo, precisa levar em conta que o valor de mercado de Rashford subiu muito acima dos € 30 milhões acordados no verão passado, já que ele marcou 10 gols e deu 13 assistências para os blaugranas. Portanto, se quiserem renegociar, é provável que o preço tenha subido significativamente. No entanto, fontes consultadas pelo Marca acreditam que é improvável que o Barça desista do acordo, embora nenhuma decisão seja tomada até o final da temporada, quando poderão avaliar minuciosamente se o empréstimo foi ou não um sucesso e se uma transferência definitiva seria uma jogada sensata.