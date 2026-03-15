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O Manchester United “esfrega as mãos” diante do previsto “aumento no preço” de Marcus Rashford, em meio à incerteza sobre a transferência de 30 milhões de euros do Barcelona
O Barça está perdendo o interesse na contratação definitiva
Mas Rashford tem perdido o ritmo ultimamente, tendo sido titular apenas uma vez no último mês e não marcando nenhum gol nem dando nenhuma assistência desde o final de janeiro. E, de acordo com o importante jornal espanhol *Marca*, isso levou à possibilidade de o Barça dar uma guinada e desistir do acordo firmado com o United no verão passado para contratar o atacante por € 30 milhões, optando, em vez disso, por fechar outro contrato de empréstimo, o que faria com que seu preço disparasse caso decidissem comprá-lo definitivamente.
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Laporta: O Barça poderia emprestar Rashford novamente
O presidente do Barcelona, Joan Laporta, colocou em dúvida a contratação definitiva de Rashford em uma entrevista concedida na sexta-feira ao canal do YouTube Jijantes. Laporta, que espera ser reeleito no domingo, sugeriu a possibilidade de o Barça renovar o empréstimo do jogador da seleção inglesa, desde que haja acordo com o diretor esportivo Deco. “Poderíamos prolongar o empréstimo, depende do que Deco quiser fazer”, afirmou. “Existem maneiras de fazer isso, como pagar uma parte da cláusula de rescisão com o United e depois ver o que fazer com o restante. Estamos analisando a operação.”
O salário de Rashford já foi acordado
O Barça já chegou a um acordo com Rashford sobre as condições pessoais, caso venha a contratá-lo definitivamente no verão, o que significa que essa seria a opção mais simples e bastaria apenas pagar a cláusula de rescisão. Mas todo o trabalho preparatório realizado no ano passado iria por água abaixo se o clube desistisse do negócio e optasse por contratá-lo novamente por empréstimo. Isso significaria renegociar seu salário, e um novo acordo de empréstimo estaria sujeito à aprovação de Rashford, o que seria mais fácil dizer do que fazer, já que ele está decidido a tornar a transferência definitiva.
- AFP
O United deve receber uma bolada se o Barça renegociar
Eles também teriam que negociar com o United mais uma vez. E é por isso que o United está “esfregando as mãos” diante das últimas declarações de Laporta, segundo o Marca. Se o Barça quiser alterar o acordo, precisa levar em conta que o valor de mercado de Rashford subiu muito acima dos € 30 milhões acordados no verão passado, já que ele marcou 10 gols e deu 13 assistências para os blaugranas. Portanto, se quiserem renegociar, é provável que o preço tenha subido significativamente. No entanto, fontes consultadas pelo Marca acreditam que é improvável que o Barça desista do acordo, embora nenhuma decisão seja tomada até o final da temporada, quando poderão avaliar minuciosamente se o empréstimo foi ou não um sucesso e se uma transferência definitiva seria uma jogada sensata.
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