Getty Images
Traduzido por
O Manchester United "envia olheiros" para observar o atacante do AC Milan, já que os Red Devils sabem que uma oferta de 52 milhões de libras pode ser suficiente para concretizar a transferência
Os Red Devils intensificam a missão de observação
De acordo com o Calcio Mercato, olheiros do Manchester United estiveram presentes no San Siro na noite de domingo para avaliar Leão durante o empate em 0 a 0 do Milan contra a Juventus. O jogador de 26 anos atuou por 81 minutos, sendo vaiado mais uma vez pela torcida da casa ao sair de campo, após não conseguir abrir o placar em uma partida cautelosa que manteve os Rossoneri na terceira posição da tabela da Série A.
Espera-se que o United volte a atuar no mercado, apesar de ter gasto quantias significativas em jogadores como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko no verão passado. A equipe de recrutamento do clube está agora focada em adicionar mais qualidade de elite ao elenco de Michael Carrick, enquanto busca dar continuidade a uma temporada que os colocou à beira da classificação para a Liga dos Campeões.
- AFP
Preço promocional revelado
Embora Leão seja há muito considerado um dos ativos mais valiosos do futebol italiano, a reportagem sugere que ele não é mais visto como intocável pela diretoria do Milan. Entende-se que uma oferta na casa dos 52 milhões de libras poderia ser suficiente para convencer o gigante italiano a vendê-lo, já que o clube busca equilibrar suas contas antes do fim do ano fiscal.
O atacante tem atualmente mais dois anos de contrato com o Milan, mas o clube pode estar aberto a uma venda se o valor pedido for atingido. Para um jogador com seu perfil e idade, muitos na Europa consideram o valor citado excelente, especialmente dada sua capacidade de atuar tanto como ponta esquerda quanto como centroavante.
Romano confirma o interesse da Premier League
O especialista em transferências Fabrizio Romano deu mais peso aos rumores, confirmando que vários clubes ingleses têm se mostrado ativos nas investigações. Em seu canal no YouTube, Romano esclareceu que, embora o processo ainda esteja em fase inicial, as bases para uma grande transferência estão sendo preparadas pelos clubes que lideram a tabela da Premier League.
“Posso dizer que vários clubes da Premier League entraram em contato para entender a situação de Leão... pelo que ouvi, dois clubes da Premier League estão entrando em contato para entender a situação”, afirmou Romano. Ele acrescentou: “Não estamos falando de propostas oficiais. No momento, não estamos falando de negociações oficiais, mas os clubes da Premier League começaram a entrar em contato para entender a situação.”
- Getty Images Sport
O fator das competições e da Liga dos Campeões
O United provavelmente enfrentará forte concorrência internacional pela contratação de Leão, já que o Barcelona e vários clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita também demonstraram interesse no ex-jogador do Lille. O Liverpool também tem sido associado ao atacante, enquanto se prepara para a era pós-Mohamed Salah, tornando a disputa por sua contratação uma das sagas mais esperadas do verão.
A contratação de talentos de elite provavelmente dependerá do United garantir sua vaga entre os cinco primeiros. A equipe de Carrick pode praticamente garantir sua vaga com uma vitória contra o Brentford, o que a colocaria 11 pontos à frente do Brighton, sexto colocado. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o United está ansioso para agir rapidamente para evitar que o valor do jogador suba ainda mais após o torneio na América do Norte.