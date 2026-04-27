O Manchester United "envia olheiros" para observar o atacante do AC Milan, já que os Red Devils sabem que uma oferta de 52 milhões de libras pode ser suficiente para concretizar a transferência

De acordo com o Calcio Mercato, olheiros do Manchester United estiveram presentes no San Siro na noite de domingo para avaliar Leão durante o empate em 0 a 0 do Milan contra a Juventus. O jogador de 26 anos atuou por 81 minutos, sendo vaiado mais uma vez pela torcida da casa ao sair de campo, após não conseguir abrir o placar em uma partida cautelosa que manteve os Rossoneri na terceira posição da tabela da Série A.

Espera-se que o United volte a atuar no mercado, apesar de ter gasto quantias significativas em jogadores como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko no verão passado. A equipe de recrutamento do clube está agora focada em adicionar mais qualidade de elite ao elenco de Michael Carrick, enquanto busca dar continuidade a uma temporada que os colocou à beira da classificação para a Liga dos Campeões.