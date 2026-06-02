O Manchester United entra na disputa pela contratação de um meio-campista da Championship que parece “certo de sair” neste verão

O Manchester United deve disputar a contratação de Hackney com vários clubes da Premier League, e Carrick estaria defendendo a transferência, segundo o The Northern Echo. O ex-meio-campista do United, que passou três temporadas treinando Hackney no Riverside, teria promovido o jovem durante as reuniões de recrutamento pós-temporada em Old Trafford.

Hackney se estabeleceu como uma figura-chave no meio-campo do Middlesbrough nas últimas três temporadas. Acredita-se que Carrick veja o jogador de 23 anos como alguém capaz de dar o salto para a Premier League. A perspectiva de se reunir novamente com Carrick poderia fortalecer a posição do United, já que o interesse pelo meio-campista continua a crescer antes da janela de transferências de verão.