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O Manchester United entra na disputa pela contratação de um meio-campista da Championship que parece “certo de sair” neste verão
Carrick apoia a contratação de Hackney
O Manchester United deve disputar a contratação de Hackney com vários clubes da Premier League, e Carrick estaria defendendo a transferência, segundo o The Northern Echo. O ex-meio-campista do United, que passou três temporadas treinando Hackney no Riverside, teria promovido o jovem durante as reuniões de recrutamento pós-temporada em Old Trafford.
Hackney se estabeleceu como uma figura-chave no meio-campo do Middlesbrough nas últimas três temporadas. Acredita-se que Carrick veja o jogador de 23 anos como alguém capaz de dar o salto para a Premier League. A perspectiva de se reunir novamente com Carrick poderia fortalecer a posição do United, já que o interesse pelo meio-campista continua a crescer antes da janela de transferências de verão.
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Estrela da Championship deve deixar o clube no meio do ano
Parece certo que Hackney deixará o Boro neste verão, após a derrota por 1 a 0 na final do playoff contra o Hull City. Com o time de Teesside enfrentando mais uma temporada na Championship, o clube está disposto a lucrar com a venda de um de seus principais ativos, já que ele entra no último ano de seu contrato atual no Riverside.
O meio-campista é muito elogiado por sua habilidade técnica e tranquilidade com a bola, atributos que o tornaram um alvo principal para clubes que buscam reforçar suas opções de jogadores formados no próprio clube. O Middlesbrough está ciente de suas chances de manter o jogador de 23 anos e agora se prepara para receber ofertas formais com a abertura da janela de transferências.
Clubes da Premier League disputam Hackney
Os Red Devils não estão sozinhos na disputa por Hackney. Espera-se que o Crystal Palace e o Tottenham também oficializem seu interesse nas próximas semanas. O Palace estaria considerando Hackney como um possível sucessor de Adam Wharton, cujo futuro continua sendo alvo de especulações. O Everton também tem sido associado ao meio-campista, criando uma concorrência acirrada pela sua contratação.
O interesse do United faz parte de uma reconstrução mais ampla do meio-campo em Old Trafford. Embora o clube tenha sido associado a nomes mais consagrados, como Sandro Tonali e Elliot Anderson, Hackney é visto como uma opção mais jovem e de longo prazo, capaz de agregar profundidade e potencial de desenvolvimento ao elenco.
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A disputa pelas transferências deve se intensificar
Com a abertura da janela de transferências de verão do futebol inglês em 15 de junho e o Middlesbrough se preparando para receber propostas, espera-se que o futuro de Hackney fique mais claro nas próximas semanas. Sua situação contratual e o crescente interesse de clubes da Premier League tornam sua saída cada vez mais provável. O Manchester United terá agora que enfrentar a concorrência de vários rivais da primeira divisão se quiser garantir a contratação do meio-campista, enquanto continua reformulando seu elenco de vista para a nova temporada.