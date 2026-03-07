Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Turkish-Super-LeagueAFP

Traduzido por

O Manchester United enfrenta um problema de transferência, já que o presidente do Trabzonspor descarta um acordo permanente por 43 milhões de libras por André Onana

As tentativas do Manchester United de se livrar definitivamente de Andre Onana encontraram um obstáculo significativo depois que o Trabzonspor descartou oficialmente pagar o preço pedido pelos Red Devils. O jogador da seleção de Camarões, que se transferiu do Inter para Old Trafford em julho de 2023 em uma negociação avaliada em cerca de £ 47 milhões (US$ 62 milhões), encontra-se em uma situação incerta antes da janela de transferências de verão.

  • Onana reconstruindo sua reputação

    Uma série de atuações inconsistentes e uma sequência de erros calamitosos forçaram o United a voltar ao mercado de transferências em busca de um novo goleiro durante o verão. O jogador de 29 anos acabou sendo substituído na equipe titular por Senne Lammens, que chegou do Royal Antwerp por £ 18 milhões (US$ 24 milhões). Apesar de Onana ter reconstruído um pouco sua reputação com 21 partidas pelo Trabzonspor nesta temporada, o time da Super Lig comunicou oficialmente que não tem intenção de concretizar a transferência definitiva pelo preço atual pedido pelo United.

    • Publicidade
  • Andre Onana Manchester United 2025-26Getty

    Trabzonspor descarta transferência definitiva

    Em declarações a Gunebakis, o vice-presidente do Trabzonspor, Zeyyat Kafkas, foi direto ao ponto sobre a diferença financeira entre os dois clubes. Ele deixou claro que os números citados pelos gigantes da Premier League simplesmente não correspondem à realidade do orçamento do time turco para a janela de transferências do verão.

    “Como o valor do Manchester United pela compra de Andre Onana está na faixa de € 45 milhões a € 50 milhões (£ 39 milhões a £ 43 milhões), nosso presidente informou sinceramente a comunidade de acordo com a realidade do Trabzonspor”, revelou Kafkas. “Não acho que essa informação tenha afetado Onana de forma alguma. Porque o pensamento de Onana é que, se não for na Inglaterra, ele quer continuar em um clube na Europa.”

    A hierarquia do Trabzonspor sugeriu que, embora aprecie o talento do jogador, o preço atual pedido pelo Old Trafford está simplesmente fora do seu alcance. Kafkas acrescentou: “A família dele pensa da mesma forma. O presidente também quis explicar a realidade do Trabzonspor. No entanto, se as condições mudarem, a situação muda.”

  • O técnico do Trabzonspor dá o seu veredicto

    O técnico do Trabzonspor, Fatih Tekke, também se pronunciou sobre a situação, elogiando o profissionalismo de Onana, apesar da incerteza em torno de sua próxima jogada. O treinador destacou a resiliência do goleiro após ter sido “destituído” do United, após uma série de erros de grande repercussão que inicialmente lhe custaram seu lugar em Old Trafford.

    Tekke explicou: “Onana está emprestado ao nosso clube. Houve jogos em que ele não jogou bem. Também houve muitos jogos em que ele jogou bem. Estou muito satisfeito com a positividade de Onana, não só em termos de desempenho, mas também em termos de caráter. Ele foi transferido de um dos melhores times do mundo e passou por problemas. Ele se sente muito confortável aqui.”

  • Andre Onana Trabzonspor 2025GETTY

    O que nos reserva o futuro?

    Relatos recentes sugerem que Onana não desistiu de sua carreira no United e está pronto para lutar pela vaga de titular na próxima temporada. No entanto, com Lammens atualmente defendendo a camisa, o caminho de volta ao time titular continua bloqueado, deixando a carreira do jogador de £ 43 milhões em uma encruzilhada antes de um verão decisivo.

Campeonato Turco
Kayserispor crest
Kayserispor
KAY
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
0