O Manchester United enfrenta um problema de transferência, já que o presidente do Trabzonspor descarta um acordo permanente por 43 milhões de libras por André Onana
Onana reconstruindo sua reputação
Uma série de atuações inconsistentes e uma sequência de erros calamitosos forçaram o United a voltar ao mercado de transferências em busca de um novo goleiro durante o verão. O jogador de 29 anos acabou sendo substituído na equipe titular por Senne Lammens, que chegou do Royal Antwerp por £ 18 milhões (US$ 24 milhões). Apesar de Onana ter reconstruído um pouco sua reputação com 21 partidas pelo Trabzonspor nesta temporada, o time da Super Lig comunicou oficialmente que não tem intenção de concretizar a transferência definitiva pelo preço atual pedido pelo United.
Trabzonspor descarta transferência definitiva
Em declarações a Gunebakis, o vice-presidente do Trabzonspor, Zeyyat Kafkas, foi direto ao ponto sobre a diferença financeira entre os dois clubes. Ele deixou claro que os números citados pelos gigantes da Premier League simplesmente não correspondem à realidade do orçamento do time turco para a janela de transferências do verão.
“Como o valor do Manchester United pela compra de Andre Onana está na faixa de € 45 milhões a € 50 milhões (£ 39 milhões a £ 43 milhões), nosso presidente informou sinceramente a comunidade de acordo com a realidade do Trabzonspor”, revelou Kafkas. “Não acho que essa informação tenha afetado Onana de forma alguma. Porque o pensamento de Onana é que, se não for na Inglaterra, ele quer continuar em um clube na Europa.”
A hierarquia do Trabzonspor sugeriu que, embora aprecie o talento do jogador, o preço atual pedido pelo Old Trafford está simplesmente fora do seu alcance. Kafkas acrescentou: “A família dele pensa da mesma forma. O presidente também quis explicar a realidade do Trabzonspor. No entanto, se as condições mudarem, a situação muda.”
O técnico do Trabzonspor dá o seu veredicto
O técnico do Trabzonspor, Fatih Tekke, também se pronunciou sobre a situação, elogiando o profissionalismo de Onana, apesar da incerteza em torno de sua próxima jogada. O treinador destacou a resiliência do goleiro após ter sido “destituído” do United, após uma série de erros de grande repercussão que inicialmente lhe custaram seu lugar em Old Trafford.
Tekke explicou: “Onana está emprestado ao nosso clube. Houve jogos em que ele não jogou bem. Também houve muitos jogos em que ele jogou bem. Estou muito satisfeito com a positividade de Onana, não só em termos de desempenho, mas também em termos de caráter. Ele foi transferido de um dos melhores times do mundo e passou por problemas. Ele se sente muito confortável aqui.”
O que nos reserva o futuro?
Relatos recentes sugerem que Onana não desistiu de sua carreira no United e está pronto para lutar pela vaga de titular na próxima temporada. No entanto, com Lammens atualmente defendendo a camisa, o caminho de volta ao time titular continua bloqueado, deixando a carreira do jogador de £ 43 milhões em uma encruzilhada antes de um verão decisivo.
