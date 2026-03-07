O Manchester United enfrenta um problema de transferência, já que o presidente do Trabzonspor descarta um acordo permanente por 43 milhões de libras por André Onana

Em declarações a Gunebakis, o vice-presidente do Trabzonspor, Zeyyat Kafkas, foi direto ao ponto sobre a diferença financeira entre os dois clubes. Ele deixou claro que os números citados pelos gigantes da Premier League simplesmente não correspondem à realidade do orçamento do time turco para a janela de transferências do verão.

“Como o valor do Manchester United pela compra de Andre Onana está na faixa de € 45 milhões a € 50 milhões (£ 39 milhões a £ 43 milhões), nosso presidente informou sinceramente a comunidade de acordo com a realidade do Trabzonspor”, revelou Kafkas. “Não acho que essa informação tenha afetado Onana de forma alguma. Porque o pensamento de Onana é que, se não for na Inglaterra, ele quer continuar em um clube na Europa.”

A hierarquia do Trabzonspor sugeriu que, embora aprecie o talento do jogador, o preço atual pedido pelo Old Trafford está simplesmente fora do seu alcance. Kafkas acrescentou: “A família dele pensa da mesma forma. O presidente também quis explicar a realidade do Trabzonspor. No entanto, se as condições mudarem, a situação muda.”