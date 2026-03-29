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O Manchester United enfrenta nova disputa de transferências com o Manchester City na corrida de 100 milhões de libras por Sandro Tonali
Os Red Devils apontam Tonali como prioridade para o meio-campo
Com o veterano brasileiro Casemiro prestes a deixar Old Trafford para iniciar uma nova etapa na MLS, os Red Devils identificaram o ex-jogador do AC Milan como o candidato ideal para liderar o meio-campo do time no futuro, segundo Matte Moretto. Tonali chamou a atenção da diretoria do United, que busca um jogador que combine capacidade defensiva com excelente distribuição técnica. Ele pode se tornar uma das contratações mais caras do mercado de transferências.
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Guardiola e o Manchester City estão prontos para agir
A disputa por Tonali não é, no entanto, uma corrida com um único candidato, já que o City também está de olho no jogador de 25 anos. Pep Guardiola é conhecido por ser um admirador da flexibilidade tática italiana, e Tonali se encaixa nos requisitos de um time do City que busca constantemente evoluir sua estrutura tática.
A avaliação de 100 milhões de libras e o interesse da Série A
Conseguir a contratação de Tonali não será barato, já que o Newcastle não tem intenção de abrir mão de seu principal trunfo sem lutar, com relatos sugerindo que o clube poderia exigir até 100 milhões de libras (133 milhões de dólares). Esse alto preço de venda visa refletir sua importância como um dos meio-campistas mais completos do futebol europeu atual. O preço exorbitante provavelmente acabou com as esperanças de vários clubes da Série A que sonhavam em trazer o meio-campista de volta à Itália. A Juventus, em particular, acompanha Tonali há muito tempo e o considera um alvo prioritário há anos.
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O acordo de saída do Newcastle
Apesar da alta avaliação, uma possível saída poderia ser facilitada por um “acordo de cavalheiros” entre Tonali e o Newcastle. Relatos anteriores vindos da Inglaterra sugerem que existe um pacto segundo o qual o clube estaria disposto a discutir uma transferência caso a equipe de Eddie Howe não consiga garantir a classificação para as competições europeias na próxima temporada. Esse acordo dá a clubes como o United e o City um impulso significativo nas negociações.