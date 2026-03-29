O Manchester United enfrenta nova disputa de transferências com o Manchester City na corrida de 100 milhões de libras por Sandro Tonali

Conseguir a contratação de Tonali não será barato, já que o Newcastle não tem intenção de abrir mão de seu principal trunfo sem lutar, com relatos sugerindo que o clube poderia exigir até 100 milhões de libras (133 milhões de dólares). Esse alto preço de venda visa refletir sua importância como um dos meio-campistas mais completos do futebol europeu atual. O preço exorbitante provavelmente acabou com as esperanças de vários clubes da Série A que sonhavam em trazer o meio-campista de volta à Itália. A Juventus, em particular, acompanha Tonali há muito tempo e o considera um alvo prioritário há anos.