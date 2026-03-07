Getty Images Sport
Traduzido por
O Manchester United enfrenta a rejeição de Adam Wharton e Elliot Anderson se os Red Devils não conseguirem garantir uma vaga na Liga dos Campeões
Crise no meio-campo do United
O United está atualmente em terceiro lugar na tabela da Premier League, mas uma recente derrota em Newcastle serviu como um lembrete de como sua posição continua frágil. O clube teria definido o meio-campo como sua posição prioritária para contratações na janela de transferências do verão, tendo contratado apenas dois meio-campistas centrais nos últimos oito anos, de acordo com uma análise recente de sua estratégia de transferências.
- Getty Images Sport
A batalha por Elliot Anderson
O astro do Nottingham Forest, Elliot Anderson, surgiu como uma figura-chave na lista de jogadores do United. O jogador de 23 anos, que impressionou Thomas Tuchel o suficiente para ser escalado ao lado de Declan Rice pela Inglaterra na preparação para a Copa do Mundo, está na mira do United desde uma atuação de destaque no empate em 2 a 2 no City Ground no início desta campanha.
No entanto, Anderson é do interesse do United, mas fontes bem informadas dizem que eles não seriam capazes de competir com o Manchester City, favorito na disputa, pelo salário de Anderson, a menos que voltem à Liga dos Campeões, segundo o The Sun. Sem o ganho financeiro e o prestígio da competição, os Red Devils correm o risco de serem superados por seus rivais locais na disputa pela contratação do ex-jogador do Newcastle.
A exigência de Wharton para a Liga dos Campeões
A situação em relação ao maestro do Crystal Palace, Adam Wharton, é ainda mais definitiva. O jogador de 22 anos se estabeleceu como um dos meias mais calmos da divisão, frequentemente se destacando contra o United nas últimas temporadas. Apesar da vitória apertada do United por 2 a 1 na semana passada em Old Trafford, o desempenho de Wharton consolidou ainda mais seu status como alvo prioritário.
O jogador de 22 anos deve deixar o Crystal Palace no verão, mas só está interessado em se juntar a um clube que participe da Liga dos Campeões. Essa postura não deixa margem para erros ao United nos últimos meses da temporada, já que não se classificar para o torneio acabaria efetivamente com suas chances de trazer o jovem jogador para o Teatro dos Sonhos.
- Getty Images Sport
Um êxodo iminente no meio-campo
A urgência dessas contratações é aumentada pelas saídas esperadas em Old Trafford. O veterano brasileiro Casemiro será dispensado quando seu contrato expirar em junho, e o jogador de 34 anos teve dificuldades antes de ser substituído aos 61 minutos em Newcastle. Com o futuro de Kobbie Mainoo incerto e Manuel Ugarte com dificuldades para se adaptar, as opções estão diminuindo.
Embora alvos alternativos como Carlos Baleba, do Brighton, ou Alex Scott, do Bournemouth, sejam admirados, o foco continua em Wharton e Anderson. Com o quinto lugar provavelmente garantindo uma vaga na Liga dos Campeões nesta temporada devido ao desempenho dos clubes ingleses na Europa, o clube sabe que a classificação final da liga determinará se eles poderão contratar seus jogadores preferidos ou se serão forçados a voltar à estaca zero.
Publicidade