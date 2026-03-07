O Manchester United enfrenta a rejeição de Adam Wharton e Elliot Anderson se os Red Devils não conseguirem garantir uma vaga na Liga dos Campeões

O astro do Nottingham Forest, Elliot Anderson, surgiu como uma figura-chave na lista de jogadores do United. O jogador de 23 anos, que impressionou Thomas Tuchel o suficiente para ser escalado ao lado de Declan Rice pela Inglaterra na preparação para a Copa do Mundo, está na mira do United desde uma atuação de destaque no empate em 2 a 2 no City Ground no início desta campanha.

No entanto, Anderson é do interesse do United, mas fontes bem informadas dizem que eles não seriam capazes de competir com o Manchester City, favorito na disputa, pelo salário de Anderson, a menos que voltem à Liga dos Campeões, segundo o The Sun. Sem o ganho financeiro e o prestígio da competição, os Red Devils correm o risco de serem superados por seus rivais locais na disputa pela contratação do ex-jogador do Newcastle.