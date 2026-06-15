O Manchester United economizará MILHÕES em custos de indenização com a contratação de Ruben Amorim pelo AC Milan - e enfrentará seu ex-treinador em agosto

O balanço financeiro do Manchester United está prestes a ficar bem mais saudável, já que o clube se prepara para reduzir drasticamente o enorme pagamento devido ao ex-técnico Amorim, segundo o Telegraph. Os Red Devils haviam calculado anteriormente um custo astronômico de 16,7 milhões de libras para demitir o técnico português e sua comissão técnica no início deste ano. No entanto, com Amorim agora prestes a voltar a trabalhar na Série A, o United será poupado de uma parte significativa desses pagamentos de indenização em andamento.

O técnico de 41 anos foi dispensado de suas funções após apenas 14 meses no cargo, deixando para trás uma comissão técnica que incluía Carlos Fernandes, Adélio Cândido, Emanuel Ferro e Jorge Vital. O peso financeiro dessas demissões surgiu logo após o clube ter pago 14,5 milhões de libras para se livrar de Erik ten Hag.