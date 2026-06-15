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O Manchester United economizará MILHÕES em custos de indenização com a contratação de Ruben Amorim pelo AC Milan - e enfrentará seu ex-treinador em agosto
Red Devils devem obter um grande alívio financeiro
O balanço financeiro do Manchester United está prestes a ficar bem mais saudável, já que o clube se prepara para reduzir drasticamente o enorme pagamento devido ao ex-técnico Amorim, segundo o Telegraph. Os Red Devils haviam calculado anteriormente um custo astronômico de 16,7 milhões de libras para demitir o técnico português e sua comissão técnica no início deste ano. No entanto, com Amorim agora prestes a voltar a trabalhar na Série A, o United será poupado de uma parte significativa desses pagamentos de indenização em andamento.
O técnico de 41 anos foi dispensado de suas funções após apenas 14 meses no cargo, deixando para trás uma comissão técnica que incluía Carlos Fernandes, Adélio Cândido, Emanuel Ferro e Jorge Vital. O peso financeiro dessas demissões surgiu logo após o clube ter pago 14,5 milhões de libras para se livrar de Erik ten Hag.
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Amorim surge como principal alvo do San Siro
O AC Milan teria identificado Amorim como seu principal alvo para liderar uma reformulação tática após uma temporada decepcionante sob o comando de Massimiliano Allegri. Depois de perder a classificação para a Liga dos Campeões, o gigante italiano manteve conversações com o ex-técnico do Manchester United, colocando-o no topo de uma lista de candidatos que antes incluía nomes como Oliver Glasner e Mauricio Pochettino.
Amorim já havia sido cotado para a vaga no Benfica após a saída de José Mourinho para o Real Madrid, mas o time português optou por Marco Silva. Isso abriu caminho para o Milan oferecer um contrato provisório de dois anos, que inclui a possibilidade de uma terceira temporada. A mudança representaria uma chance para Amorim reconstruir sua reputação longe do intenso escrutínio da Premier League, onde seu controverso sistema 3-4-2-1 teve dificuldades para se firmar em Old Trafford.
Um reencontro iminente
Caso a contratação seja concretizada, Amorim não terá que esperar muito para rever alguns rostos conhecidos. O United confirmou que enfrentará o AC Milan em seu último amistoso de pré-temporada, no dia 15 de agosto. O confronto está marcado para acontecer em Wroclaw, na Polônia, apenas uma semana antes do início da nova temporada da Premier League.
O amistoso trará um subenredo fascinante para o verão, colocando o United frente a frente com o homem que teve um famoso desentendimento com a diretoria do clube. As tensões durante as últimas semanas de Amorim chegaram a um ponto crítico, envolvendo especificamente o diretor de futebol Jason Wilcox. O técnico teria explodido com Wilcox durante uma reunião acalorada pouco antes de sua saída. Os torcedores agora estarão observando de perto para ver se Amorim conseguirá o sucesso tático na Itália que lhe escapou na Inglaterra.
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O United segue em frente sob o comando de Carrick
Enquanto Amorim se prepara para sua próxima etapa, o United passou por uma reviravolta dramática sob o comando de Michael Carrick. O ex-meio-campista assumiu o comando quando o clube ocupava a sétima posição e o levou ao terceiro lugar. Esse renascimento proporcionou um grande impulso às receitas de transmissão, que aumentaram mais de 57% no último trimestre fiscal. Apesar do custo inicial da demissão da antiga diretoria, a decisão parece ter valido a pena em campo.
O diretor executivo Omar Berrada expressou sua satisfação com a direção atual do clube, observando que as “iniciativas de transformação empresarial” estão começando a dar frutos. Com a vaga na Liga dos Campeões garantida e um novo e lucrativo contrato de patrocínio de uniformes em vigor, o United está em uma posição sólida para apoiar Carrick no mercado de transferências. Enquanto isso, a iminente redução na indenização de Amorim proporcionará ainda mais flexibilidade aos Red Devils, que buscam disputar títulos mais uma vez.