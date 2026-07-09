O Manchester United é preterido por Aurélien Tchouameni e pelo Real Madrid, enquanto é revelado o novo salário do meio-campista

De acordo com o AS, o Real Madrid se recusou a considerar quaisquer ofertas pelo jogador da seleção francesa, que, por sua vez, estava determinado a permanecer na capital espanhola, assinando um novo contrato de cinco anos.

O acordo surge em um momento em que a elite europeia continua de olho nas jovens estrelas do Real Madrid, mas o clube se manteve firme em sua posição. Ao prolongar sua permanência até 2031, o Real Madrid garante que um dos melhores recuperadores de bola do futebol mundial permaneça no centro de seu projeto de transição.



