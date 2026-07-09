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Tchouameni(C)Getty Images
Donny Afroni

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O Manchester United é preterido por Aurélien Tchouameni e pelo Real Madrid, enquanto é revelado o novo salário do meio-campista

A. Tchouameni
Mercado da bola
Real Madrid
La Liga
Manchester United
Premier League

O Manchester United viu sua tentativa de contratar Aurélien Tchouameni chegar a um fim abrupto depois que o francês decidiu se comprometer com o Real Madrid. Os Red Devils haviam identificado o poderoso meio-campista como um alvo fundamental para reforçar seu meio-campo, mas o Los Blancos agiu rapidamente para garantir um novo contrato de longo prazo.

  • Compromisso com a essência do Bernabéu

    De acordo com o AS, o Real Madrid se recusou a considerar quaisquer ofertas pelo jogador da seleção francesa, que, por sua vez, estava determinado a permanecer na capital espanhola, assinando um novo contrato de cinco anos.

    O acordo surge em um momento em que a elite europeia continua de olho nas jovens estrelas do Real Madrid, mas o clube se manteve firme em sua posição. Ao prolongar sua permanência até 2031, o Real Madrid garante que um dos melhores recuperadores de bola do futebol mundial permaneça no centro de seu projeto de transição.


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  • Tchouameni(C)Getty Images

    Detalhes salariais e rendimentos líquidos

    Apesar de várias notícias sugerirem um aumento salarial astronômico, os detalhes financeiros do contrato já foram divulgados. Em seu novo contrato, Tchouameni receberá cerca de 9 milhões de euros por temporada, ao contrário do que indicavam notícias recentes de que ele receberia 13 milhões de euros. O francês entende que o Real Madrid é o melhor lugar possível para seu desenvolvimento esportivo, e um acordo entre seus representantes e o clube foi alcançado sem grandes obstáculos.

  • Interesse do Manchester United descartado

    O caminho para essa renovação tem sido notavelmente tranquilo, em grande parte devido à clara intenção demonstrada por ambas as partes. Essa harmonia interna contrasta fortemente com o alvoroço externo gerado pelo interesse da Premier League. Especificamente, o United tentou atrair o francês para Old Trafford, mas o Real Madrid se recusou até mesmo a ouvir ofertas pelo seu craque do meio-campo.

    Os Red Devils teriam percebido, logo no início de suas negociações, que qualquer tentativa seria em vão. Nunca houve qualquer consideração sobre uma transferência, nem por parte do jogador nem da diretoria do clube. Tchouameni sempre deixou claro que seu único desejo era continuar e fortalecer seu vínculo com o Real Madrid, pois se identifica plenamente com o clube, a cidade e os valores da instituição.

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    Mourinho dá sinal verde

    A decisão de renovar o contrato do jogador de 26 anos é uma medida estratégica do clube que também recebeu total apoio da comissão técnica. O técnico José Mourinho estaria muito satisfeito com o desdobramento, já que considera Tchouameni um dos melhores em sua posição. Para o técnico português, o francês é responsável por controlar o ritmo e o comando do jogo da equipe. Essa confiança absoluta da comissão técnica tem sido um fator fundamental para que o jogador deseje dedicar seus melhores anos ao clube.

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