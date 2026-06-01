“O Manchester United é o melhor lugar para ele” - Victor Osimhen recebe conselho sobre transferência para a Premier League, enquanto o atacante da seleção nigeriana gera rumores de saída do Galatasaray

O ex-zagueiro do PSG, Godwin Okpara, deu sua opinião sobre a saga em torno de Osimhen, insistindo que o Manchester United representa o próximo passo ideal para o atacante das Super Águias. O jogador de 27 anos tem causado sensação desde que chegou a Istambul, mas o fascínio da primeira divisão inglesa continua dominando as manchetes, já que os Red Devils buscam reforçar suas opções de ataque.

Em entrevista ao soccernet sobre a possível transferência, Okpara foi claro sobre onde gostaria de ver seu compatriota jogar. “Para mim, eu preferiria que ele fosse para o Manchester United”, disse o ex-zagueiro do PSG. “Ele já jogou na Bélgica, na França e na Itália. Agora, o que vem a seguir? Se ele não pode ir para a Espanha, por que não para a Inglaterra?

“O Manchester United é o melhor lugar para ele, porque lá ele vai aproveitar o futebol. O jeito que ele joga se encaixa perfeitamente no time do Manchester United. Seria a plataforma ideal para ele mostrar seus talentos. Seria ótimo se ele assinasse com o Manchester United”, concluiu Okpara.