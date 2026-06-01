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“O Manchester United é o melhor lugar para ele” - Victor Osimhen recebe conselho sobre transferência para a Premier League, enquanto o atacante da seleção nigeriana gera rumores de saída do Galatasaray
Okpara apoia a transferência para Old Trafford
O ex-zagueiro do PSG, Godwin Okpara, deu sua opinião sobre a saga em torno de Osimhen, insistindo que o Manchester United representa o próximo passo ideal para o atacante das Super Águias. O jogador de 27 anos tem causado sensação desde que chegou a Istambul, mas o fascínio da primeira divisão inglesa continua dominando as manchetes, já que os Red Devils buscam reforçar suas opções de ataque.
Em entrevista ao soccernet sobre a possível transferência, Okpara foi claro sobre onde gostaria de ver seu compatriota jogar. “Para mim, eu preferiria que ele fosse para o Manchester United”, disse o ex-zagueiro do PSG. “Ele já jogou na Bélgica, na França e na Itália. Agora, o que vem a seguir? Se ele não pode ir para a Espanha, por que não para a Inglaterra?
“O Manchester United é o melhor lugar para ele, porque lá ele vai aproveitar o futebol. O jeito que ele joga se encaixa perfeitamente no time do Manchester United. Seria a plataforma ideal para ele mostrar seus talentos. Seria ótimo se ele assinasse com o Manchester United”, concluiu Okpara.
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O Galatasaray mantém uma posição sólida
Enquanto os rumores da Premier League se recusam a desaparecer, o Galatasaray mantém-se numa posição de força em relação ao seu craque. Osimhen tem contrato até 2029, o que significa que o gigante turco não enfrenta pressão imediata para vendê-lo, a menos que receba uma oferta gigantesca. Notícias sugerem que o clube esperaria por uma quantia na casa dos €150 milhões antes mesmo de considerar a saída do seu craque.
Desde que se juntou ao time da Super Lig, Osimhen tem sido simplesmente extraordinário, marcando 59 gols em 74 partidas e conquistando três troféus. Sua incrível fase confirmou a decisão de se transferir para a Turquia após uma saída difícil do Napoli, mas aos 27 anos, o atacante está entrando no auge de sua carreira.
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Técnico da Nigéria gera especulações
Os rumores sobre uma possível transferência atingiram o auge após comentários do técnico da seleção nigeriana, Eric Chelle, que sugeriu que a ausência do atacante na última convocação para os jogos internacionais estaria relacionada a uma possível transferência.
Ao explicar por que vários astros estavam ausentes de sua seleção, Chelle comentou: “Sentimos falta de dois jogadores porque Osimhen talvez esteja prestes a mudar de clube, então prefiro que ele fique em casa, pois se ele jogar e não estiver 100% não é bom. Quanto a Ademola Lookman, ele está muito cansado e o Atlético [de Madrid] nos pediu para dispensá-lo.”
Esses comentários rapidamente alimentaram especulações de que Osimhen estaria em negociações para deixar o campeão turco.
Há muito tempo que o United é associado a um interesse pelo atacante, que se estabeleceu como um dos finalizadores mais precisos do futebol mundial. Com o clube buscando se restabelecer como uma força dominante na Liga dos Campeões, a contratação de um artilheiro comprovado continua sendo uma prioridade para a diretoria de Old Trafford.
Osimhen esclarece as declarações do técnico
Apesar do alvoroço causado pelas declarações de Chelle, Osimhen não perdeu tempo e recorreu às redes sociais para esclarecer a situação. O atacante do Galatasaray pediu aos torcedores e à imprensa que não interpretassem mal as palavras de seu técnico, alegando que a situação estava sendo mal interpretada. Ele usou sua plataforma para garantir que seu atual clube compreendesse seu compromisso, ao mesmo tempo em que mantinha seu respeito pela seleção nacional.
“Infelizmente, suas palavras foram tiradas do contexto e exageradas”, escreveu Osimhen em um comunicado esclarecedor no Instagram. “Ele tem grande respeito pelo Galatasaray, acompanha a maioria dos nossos jogos e nunca teve a intenção de criar qualquer polêmica. Agradeço a conversa, a oportunidade de sempre representar meu país e espero continuar trabalhando com ele. Ele é um ótimo técnico, a quem respeito muito, e peço gentilmente a todos que ignorem as especulações em torno deste assunto.”