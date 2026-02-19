Getty
Traduzido por
O Manchester United e o Chelsea querem “o melhor jogador” do Nottingham Forest, enquanto a lenda dos Reds, vencedora da Taça da Europa, reage aos rumores de transferência
Preço: Quanto custaria Murillo?
Esses valores não estão sendo divulgados no momento, mas acredita-se que uma oferta entre £ 50 milhões (US$ 67 milhões) e £ 70 milhões (US$ 94 milhões) poderia ser suficiente para tirar um jogador tão bem cotado do City Ground. O Forest, no entanto, vai lutar em qualquer negociação.
Murillo tem contrato até o verão de 2029, o que significa que o clube não tem pressão para aprovar uma venda. No entanto, o Forest pode ser forçado a agir se o jogador de 23 anos, que se mudou para a Inglaterra em 2023, manifestar o desejo de sair.
- Getty
Murillo é eleito o “melhor jogador” do Nottingham Forest
Anderson, duas vezes vencedor da Copa da Europa, viu Murillo muitas vezes em suas 100 partidas pelo Forest e, em entrevista ao site de apostas BetSelect, disse ao GOAL, quando questionado se o jogador da seleção brasileira está pronto para se juntar a um time com chances de conquistar o título da Premier League: “Eu participei de um evento para o Forest há cerca de seis ou sete meses com Ryan Yates, fiz uma coisa da Adidas para o clube e, enquanto estávamos lá — devemos ter ficado lá três ou quatro horas —, eu simplesmente fiz uma pergunta a ele: quem é o melhor jogador? Ele respondeu, sem hesitar: Murillo. Isso me diz que ele é um bom jogador.
“Eu o vi jogar muitas vezes e ele é realmente um ótimo jogador. Ele fará muita falta se sair, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Ele tem um ótimo pé esquerdo, aqueles passes diagonais, mas Yates disse que ele era o melhor jogador do clube e fiquei surpreso, porque há muitos outros jogadores de alto nível também.”
Anderson jogou ao lado de dois zagueiros icônicos no auge do Forest, sob o comando do lendário Brian Clough, e acrescentou que Murillo é muito mais do que um zagueiro da velha guarda, do tipo “cabece e chute”: “Não, como [Larry] Lloyd e [Kenny] Burns eram. Eles também sabiam jogar, mas a mensagem principal de Cloughie era ‘quando pegar a bola, passe para alguém que saiba jogar’. Tudo mudou desde então. Ele é ótimo com a bola e, invariavelmente, os zagueiros têm mais do que qualquer um nos dias de hoje.”
As lendas da floresta explicam por que Murillo é um talento especial
Outra lenda do Forest, o ex-capitão Stuart Pearce, já havia dito ao GOAL por que Murillo se destaca da multidão: “Gosto muito dele. Ele é um daqueles jogadores que dá o ritmo dos jogos, joga todas as partidas e lê muito bem o jogo.
Ele não é o típico zagueiro central. Tem um físico que o faz parecer o Bob Esponja, mas acho que ele é um verdadeiro talento. Confortável com a bola, sabe dar passes. Às vezes faz coisas incomuns, mas quando se leva em conta a idade dele, ele é um verdadeiro talento.”
Stan Collymore, que se tornou um dos favoritos dos torcedores durante sua passagem pelo City Ground, também disse ao GOAL, quando questionado se Murillo poderia se tornar o primeiro zagueiro a gerar uma quantia de nove dígitos no mercado de transferências: “Ele poderia ser. Há clubes de olho nele. Do meu ponto de vista pessoal, adoraria vê-lo permanecer no Forest pelos próximos três, quatro, cinco anos. Ele assinou seu novo contrato.
“Ele tem um pouco de tudo. É realmente estranho, porque ele não parece um zagueiro central – não é muito alto, é um pouco desajeitado na maneira como se move, mas é um pouco retrógrado no sentido de gostar de defender, gosta de marcar os jogadores de perto e ser físico, e antecipa bem as jogadas.
“Ele pode muito bem se tornar o primeiro zagueiro a valer 100 milhões de libras, o que seria um negócio incrível para o Forest, se isso acontecesse. Minha esperança é que ele fique por mais dois ou três anos.”
- Getty
O Forest precisa evitar o rebaixamento, enquanto Marinakis toma as decisões
Murillo ainda pode permanecer no clube, já que o proprietário do Forest, Evangelos Marinakis, é conhecido por ser um negociador difícil. No entanto, eles terão que se afastar do risco de rebaixamento da Premier League para manter os ativos valiosos em Trentside.
Após nomear seu quarto técnico permanente da temporada, o Reds iniciará uma nova era sob o comando do ex-técnico do Wolves, Vitor Pereira, quando enfrentar o Fenerbahçe na repescagem da fase eliminatória da Liga Europa na quinta-feira, antes de receber o Liverpool no domingo.
Publicidade