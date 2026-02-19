O Manchester United e o Chelsea querem “o melhor jogador” do Nottingham Forest, enquanto a lenda dos Reds, vencedora da Taça da Europa, reage aos rumores de transferência

Outra lenda do Forest, o ex-capitão Stuart Pearce, já havia dito ao GOAL por que Murillo se destaca da multidão: “Gosto muito dele. Ele é um daqueles jogadores que dá o ritmo dos jogos, joga todas as partidas e lê muito bem o jogo.

Ele não é o típico zagueiro central. Tem um físico que o faz parecer o Bob Esponja, mas acho que ele é um verdadeiro talento. Confortável com a bola, sabe dar passes. Às vezes faz coisas incomuns, mas quando se leva em conta a idade dele, ele é um verdadeiro talento.”

Stan Collymore, que se tornou um dos favoritos dos torcedores durante sua passagem pelo City Ground, também disse ao GOAL, quando questionado se Murillo poderia se tornar o primeiro zagueiro a gerar uma quantia de nove dígitos no mercado de transferências: “Ele poderia ser. Há clubes de olho nele. Do meu ponto de vista pessoal, adoraria vê-lo permanecer no Forest pelos próximos três, quatro, cinco anos. Ele assinou seu novo contrato.

“Ele tem um pouco de tudo. É realmente estranho, porque ele não parece um zagueiro central – não é muito alto, é um pouco desajeitado na maneira como se move, mas é um pouco retrógrado no sentido de gostar de defender, gosta de marcar os jogadores de perto e ser físico, e antecipa bem as jogadas.

“Ele pode muito bem se tornar o primeiro zagueiro a valer 100 milhões de libras, o que seria um negócio incrível para o Forest, se isso acontecesse. Minha esperança é que ele fique por mais dois ou três anos.”