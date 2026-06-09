AFP
Traduzido por
O Manchester United é instado a tomar uma decisão “bastante ousada” em relação a Wayne Rooney que os torcedores “adorariam”
Rossi defende o retorno de Rooney
Rossi propôs uma iniciativa ousada para o Manchester United, sugerindo que o clube se beneficiaria imensamente com o retorno de Rooney ao Teatro dos Sonhos. Rossi acredita que a presença de Rooney à beira do campo, ao lado do ex-companheiro Michael Carrick, criaria uma dinâmica poderosa, enraizada nos valores tradicionais do clube.
Em entrevista exclusiva ao Ozoon sobre a Copa do Mundo da FIFA, Rossi disse: “A abordagem dele parece muito semelhante; eu chamo isso de fórmula para o sucesso. Seria ótimo ver outros nomes do passado na comissão técnica; o Rooney seria interessante. Sei que eles tinham uma grande amizade e passaram bons momentos juntos. Mas sim, imagine só se o Wazza voltasse como assistente, isso seria bem louco. Os torcedores iriam adorar.”
- Getty Images Sport
Carrick é elogiado por seu papel de liderança
O atacante ítalo-americano também aproveitou para elogiar o trabalho que Carrick vem realizando atualmente. Rossi expressou sua satisfação com o rumo que o clube tomou recentemente, observando que a decisão de confiar em alguém que realmente compreende o DNA do Manchester United foi acertada, mesmo que ele ache que tenha demorado um pouco.
Rossi falou sobre a importância da cultura interna, afirmando: “Estou super feliz pelo Carrick e sua equipe. Acho que eles fizeram um trabalho brilhante este ano. Sinceramente, não sei por que demoraram tanto, mas estou feliz que a decisão certa tenha sido tomada. Ter alguém que entende a cultura e não vai chegar para mudar tudo só por mudar é fundamental. Acho que o Manchester United se baseia em uma maneira específica de fazer as coisas, uma cultura estabelecida por Sir Alex Ferguson, e Michael entende isso.”
O debate entre Ferguson e Guardiola
Além da situação atual da comissão técnica do United, Rossi se pronunciou sobre o eterno debate em torno do maior técnico da história da Premier League. Embora reconheça o impacto revolucionário de Guardiola, técnico do Manchester City, Rossi insistiu que a longevidade de Sir Alex Ferguson continua sendo a referência máxima no futebol mundial.
Compartilhando sua perspectiva sobre os dois gigantes do futebol, Rossi observou: “Minha opinião pende para Ferguson, mas acho que é uma comparação justa, sem dúvida, considerando o que Pep fez, como ele mudou o jogo e o que conquistou nesses dez anos no Man City. Ele merece todos os elogios e todo o respeito possíveis.”
- AFP
A longevidade como o indicador definitivo
Rossi concluiu que, embora Guardiola tenha alcançado níveis semelhantes de qualidade, a duração do domínio de Ferguson coloca o escocês em uma categoria à parte.
Explicando seu raciocínio, Rossi disse: “A razão pela qual sempre digo que Sir Alex Ferguson é imbatível é por causa de sua longevidade e de como ele manteve a grandeza por mais de vinte anos. Isso é algo muito, muito difícil de se fazer. Então, sim, Guardiola está muito próximo desse nível de Sir Alex Ferguson na Premier League, mas ele não conseguiu durar tanto tempo e essa é a diferença.”