Rossi propôs uma iniciativa ousada para o Manchester United, sugerindo que o clube se beneficiaria imensamente com o retorno de Rooney ao Teatro dos Sonhos. Rossi acredita que a presença de Rooney à beira do campo, ao lado do ex-companheiro Michael Carrick, criaria uma dinâmica poderosa, enraizada nos valores tradicionais do clube.

Em entrevista exclusiva ao Ozoon sobre a Copa do Mundo da FIFA, Rossi disse: “A abordagem dele parece muito semelhante; eu chamo isso de fórmula para o sucesso. Seria ótimo ver outros nomes do passado na comissão técnica; o Rooney seria interessante. Sei que eles tinham uma grande amizade e passaram bons momentos juntos. Mas sim, imagine só se o Wazza voltasse como assistente, isso seria bem louco. Os torcedores iriam adorar.”