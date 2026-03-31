O Manchester United é instado a explorar uma transferência “louca” de Jude Bellingham neste verão, enquanto Louis Saha afirma que o astro do Real Madrid é “o melhor do mundo”

Saha acredita que o jogador de 22 anos tem o perfil necessário para levar o United de volta ao topo do futebol europeu. “A contratação dos meus sonhos para o Man Utd neste verão seria Jude Bellingham. É uma ideia maluca, mas ele tem tudo. Eu adoraria ver isso acontecer”, disse Saha aoOzoon.

“Acho que o seu preparo físico é o melhor do mundo. Ele é capaz de atuar em várias posições, incluindo o 8 ou o 10. Tem um senso de liderança, seria definitivamente um líder, um pouco como Bruno Fernandes em alguns aspectos. Ele está definitivamente nesse grupo de jogadores de classe mundial. Todas essas qualidades seriam incríveis para o United, e acho que ele adoraria voltar para a Inglaterra e jogar na Premier League. Então, seria um sonho.”