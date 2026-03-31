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O Manchester United é instado a explorar uma transferência “louca” de Jude Bellingham neste verão, enquanto Louis Saha afirma que o astro do Real Madrid é “o melhor do mundo”
Um alvo de destaque para a era Ineos
Espera-se que o Manchester United passe por uma grande reformulação do elenco neste verão. Embora vários nomes tenham sido associados a uma transferência para Old Trafford, Saha colocou suas miras no alvo mais ambicioso possível. O francês defende que os Red Devils deveriam testar a determinação do Real Madrid em relação a Bellingham, apesar de o meio-campista ser considerado uma das estrelas intocáveis do Santiago Bernabéu.
- AFP
A transferência dos sonhos para Bellingham
Saha acredita que o jogador de 22 anos tem o perfil necessário para levar o United de volta ao topo do futebol europeu. “A contratação dos meus sonhos para o Man Utd neste verão seria Jude Bellingham. É uma ideia maluca, mas ele tem tudo. Eu adoraria ver isso acontecer”, disse Saha aoOzoon.
“Acho que o seu preparo físico é o melhor do mundo. Ele é capaz de atuar em várias posições, incluindo o 8 ou o 10. Tem um senso de liderança, seria definitivamente um líder, um pouco como Bruno Fernandes em alguns aspectos. Ele está definitivamente nesse grupo de jogadores de classe mundial. Todas essas qualidades seriam incríveis para o United, e acho que ele adoraria voltar para a Inglaterra e jogar na Premier League. Então, seria um sonho.”
Gordon foi identificado como um futuro trunfo
Embora Bellingham seja o grande sonho, Saha também está de olho no ponta do Newcastle United, Anthony Gordon. O ex-jogador do Everton tem se destacado pelos Magpies nesta temporada, tornando-se, nesse processo, titular da seleção inglesa.
Refletindo sobre o potencial de Gordon, Saha disse: “Anthony Gordon ainda é um rapaz jovem e precisa pensar no seu futuro com base na estabilidade e retribuir a confiança que recebeu do seu técnico. Sua participação na Copa do Mundo pode mudar e acelerar um pouco as coisas.
“Eu adoraria ver um pouco mais de consistência dele, mas também adoraria vê-lo no Manchester United, porque ele é definitivamente um grande trunfo. Gostaria de vê-lo jogar no mais alto nível por duas temporadas, depois se juntar a um clube como o United e causar um grande impacto.”
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Otimismo em meio à nova estabilidade em Old Trafford
O clima em Old Trafford mudou significativamente nos últimos meses, com mudanças internas proporcionando um senso de direção que antes faltava. Saha também elogiou o trabalho que o técnico Michael Carrick tem feito no clube até agora, dizendo: “Todos nós podemos ver como o Manchester United melhorou e agora eles podem começar a pensar na Liga dos Campeões do ano que vem. Eles têm impulso e estabilidade. Tudo parece estar no lugar certo. Eles estão enfrentando times bons e, às vezes, as decisões não têm sido a seu favor, mas Michael Carrick está dizendo e fazendo as coisas certas; esperemos que isso continue.”
Os Red Devils estão atualmente em terceiro lugar na tabela da Premier League, com 55 pontos em 31 partidas, e enfrentarão o Leeds United na próxima partida.