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Osimhen GalatasarayGetty
Mohamed Saeed

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O Manchester United é instado a contratar Victor Osimhen, considerado um alvo viável, já que Nicky Butt afirma que a contratação de Benjamin Sesko “não deu muito certo”

V. Osimhen
Manchester United
B. Sesko
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Campeonato Turco

A lenda do Manchester United, Nicky Butt, instou a diretoria do Old Trafford a buscar uma contratação neste verão do atacante do Galatasaray, Victor Osimhen. O ex-meio-campista acredita que o jogador da seleção nigeriana seria uma melhor opção do que Benjamin Sesko, que, em sua opinião, não tem o que é preciso para ser o camisa 9 do United a longo prazo.

  • Butt considera Osimhen "o escolhido"

    Butt acredita que Victor Osimhen é a peça que faltava no quebra-cabeça do United, enquanto o clube se prepara para uma janela de transferências de verão bastante movimentada.

    Em entrevista à Paddy Power, o vencedor da tríplice coroa de 1998-99 explicou a lógica por trás da escolha do ex-jogador do Napoli: “Acho que ele seria o cara certo. Gostaríamos de pensar que jogadores de times turcos são acessíveis. A equipe de recrutamento não vai apenas procurar os melhores jogadores, mas também aqueles que estão ao nosso alcance.”

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  • OsimhenGetty Images

    Pacote completo para o United

    Com o United cada vez mais perto da classificação para a Liga dos Campeões, a equipe de contratações estaria planejando quatro grandes contratações, e Butt acredita que o atacante do Galatasaray deveria estar no topo da lista devido ao seu perfil completo.

    Ele acrescentou: “Você está perdendo tempo com certos jogadores que não vai conseguir contratar se custarem 120 milhões de libras. Acho que ele é poderoso, rápido, consegue se posicionar nas costas da defesa, é forte, tem um bom toque de bola, consegue marcar gols de diferentes maneiras e é bom no jogo aéreo.”

  • Preocupações em relação à Sesko

    A insistência de Butt pela contratação de Osimhen surge em meio a preocupações crescentes em relação a Benjamin Sesko, que chegou a Old Trafford vindo do RB Leipzig no verão passado. Embora o esloveno tenha dado mostras de qualidade e marcado muitos gols desde o início do ano, Butt argumenta que o United está repetindo erros do passado ao colocar pressão excessiva sobre atacantes jovens e ainda não consagrados, em vez de contratar estrelas consagradas capazes de entregar resultados imediatos nas competições mais importantes.

    “É uma tarefa difícil recrutar jogadores e talvez você encontre alguém com potencial, mas eles continuam fazendo isso e não dá muito certo”, alertou Butt.

    “Sesko não deu muito certo. É o mesmo erro que com Rasmus Hojlund. Um atacante jovem e sem experiência, muito dinheiro, peso demais sobre os ombros. Ele marcou alguns gols e se saiu bem nas últimas semanas, mas não tem sido um sucesso estrondoso. Sesko pode estar pronto daqui a dois ou três anos, mas não agora e definitivamente não na Liga dos Campeões.”

  • benjamin-sesko(C)Getty Images

    E agora?

    Sesko marcou nove gols em 26 partidas da Premier League pelo United até o momento, mas ainda não conseguiu garantir uma vaga na equipe titular sob o comando do atual técnico Michael Carrick. Ele espera causar impacto novamente quando os Red Devils voltarem à ação após a pausa para os jogos internacionais, em casa contra o Leeds. No entanto, se ele não conseguir silenciar todos os seus críticos, como Butt fez até maio, é possível que o United recorra a Osimhen ou a outro atacante de nível mundial para liderar o ataque a partir da próxima temporada.

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