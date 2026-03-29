O Manchester United é instado a contratar Victor Osimhen, considerado um alvo viável, já que Nicky Butt afirma que a contratação de Benjamin Sesko “não deu muito certo”

A insistência de Butt pela contratação de Osimhen surge em meio a preocupações crescentes em relação a Benjamin Sesko, que chegou a Old Trafford vindo do RB Leipzig no verão passado. Embora o esloveno tenha dado mostras de qualidade e marcado muitos gols desde o início do ano, Butt argumenta que o United está repetindo erros do passado ao colocar pressão excessiva sobre atacantes jovens e ainda não consagrados, em vez de contratar estrelas consagradas capazes de entregar resultados imediatos nas competições mais importantes.

“É uma tarefa difícil recrutar jogadores e talvez você encontre alguém com potencial, mas eles continuam fazendo isso e não dá muito certo”, alertou Butt.

“Sesko não deu muito certo. É o mesmo erro que com Rasmus Hojlund. Um atacante jovem e sem experiência, muito dinheiro, peso demais sobre os ombros. Ele marcou alguns gols e se saiu bem nas últimas semanas, mas não tem sido um sucesso estrondoso. Sesko pode estar pronto daqui a dois ou três anos, mas não agora e definitivamente não na Liga dos Campeões.”